Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα γάτα με το αυτοκίνητό της

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα γάτα με το αυτοκίνητό της
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη μίας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα γάτα με το αυτοκίνητό της στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης, μεσημεριανές ώρες χθες (03-07-2026), συνέλαβαν 54χρονη ημεδαπή, η οποία ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας, οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, για αδιευκρίνιστους λόγους, τραυμάτισε τετράποδο ζώο (γάτα), με συνέπεια τη θανάτωσή του.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

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