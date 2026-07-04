Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονη που χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα γάτα με το αυτοκίνητό της

Στη σύλληψη μίας 54χρονης προχώρησαν αστυνομικοί, η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα γάτα με το αυτοκίνητό της στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Α.Τ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης, μεσημεριανές ώρες χθες (03-07-2026), συνέλαβαν 54χρονη ημεδαπή, η οποία ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας, οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, για αδιευκρίνιστους λόγους, τραυμάτισε τετράποδο ζώο (γάτα), με συνέπεια τη θανάτωσή του.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή.