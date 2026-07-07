Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
7/7/2026 6:30:00 πμ
7/7/2026 5:30:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΩΟΣ
271
Κατασκευές
7/7/2026 7:30:00 πμ
7/7/2026 2:30:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΤΙΝΗ
288
Κατασκευές
7/7/2026 8:00:00 πμ
7/7/2026 10:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΖΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ έως κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
870
Κατασκευές
7/7/2026 8:00:00 πμ
7/7/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 289, ΝΟ 291, ΝΟ 295 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
863
Κατασκευές
7/7/2026 8:00:00 πμ
7/7/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
867
Κατασκευές
7/7/2026 8:00:00 πμ
7/7/2026 4:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ:ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
479
Λειτουργία
7/7/2026 8:00:00 πμ
7/7/2026 5:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΗΡΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΝΕΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΣΟΠΟΡΤΙΣΣΑΣ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΡΟΙΤΗΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΩΝΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1694
Λειτουργία
7/7/2026 8:00:00 πμ
7/7/2026 6:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΣ απο κάθετο: ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
7/7/2026 8:30:00 πμ
7/7/2026 11:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
866
Κατασκευές
7/7/2026 8:30:00 πμ
7/7/2026 11:30:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΒΕΡΕΛΗ απο κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΒΕΡΕΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΦΗΣ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
871
Κατασκευές
7/7/2026 9:00:00 πμ
7/7/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 222 απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 222 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
864
Κατασκευές
7/7/2026 9:00:00 πμ
7/7/2026 11:00:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
882
Κατασκευές
7/7/2026 9:00:00 πμ
7/7/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ 49 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
865
Κατασκευές
7/7/2026 9:30:00 πμ
7/7/2026 12:30:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
869
Κατασκευές
7/7/2026 12:00:00 μμ
7/7/2026 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
868
Κατασκευές