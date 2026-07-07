Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

7/7/2026 6:30:00 πμ

7/7/2026 5:30:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΩΟΣ

271

Κατασκευές

7/7/2026 7:30:00 πμ

7/7/2026 2:30:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ - ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΤΙΝΗ

288

Κατασκευές

7/7/2026 8:00:00 πμ

7/7/2026 10:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΖΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ έως κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

870

Κατασκευές

7/7/2026 8:00:00 πμ

7/7/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 289, ΝΟ 291, ΝΟ 295 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

863

Κατασκευές

7/7/2026 8:00:00 πμ

7/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

867

Κατασκευές

7/7/2026 8:00:00 πμ

7/7/2026 4:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ:ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

479

Λειτουργία

7/7/2026 8:00:00 πμ

7/7/2026 5:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΗΡΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΝΕΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΣΟΠΟΡΤΙΣΣΑΣ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΡΟΙΤΗΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΩΝΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1694

Λειτουργία

7/7/2026 8:00:00 πμ

7/7/2026 6:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΣ απο κάθετο: ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

7/7/2026 8:30:00 πμ

7/7/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

866

Κατασκευές

7/7/2026 8:30:00 πμ

7/7/2026 11:30:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΒΕΡΕΛΗ απο κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΒΕΡΕΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΦΗΣ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ

871

Κατασκευές

7/7/2026 9:00:00 πμ

7/7/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 222 απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 222 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

864

Κατασκευές

7/7/2026 9:00:00 πμ

7/7/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

882

Κατασκευές

7/7/2026 9:00:00 πμ

7/7/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ 49 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

865

Κατασκευές

7/7/2026 9:30:00 πμ

7/7/2026 12:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

869

Κατασκευές

7/7/2026 12:00:00 μμ

7/7/2026 3:00:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

868

Κατασκευές

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη, Άγιο Δημήτριο

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Παραγουανή πολιτικός απειλεί με «νομικές ενέργειες» τον Εμπαπέ μετά το ρατσιστικό της παραλήλημα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι είναι «μακράν» το Νο 1 στο TikTok

08:24WHAT THE FACT

YouTuber επισκέπτεται το «πιο απομονωμένο ξενοδοχείο» του κόσμου

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος από τον πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota: Μπαίνει στην κατασκευή αεροσκαφών με ηλεκτρικά αεροταξί

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ θα αποκαλύψει οπλικές συμφωνίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων - Τα σουηδικά GlobalEye παίρνουν τη θέση των AWACS

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

07:31ΜΑΝΤΕΙΟ

«Βράζουν» οι άτυχοι με τις καθυστερήσεις στο Ελ. Βενιζέλος, «βράζουν» και στο ΠΑΣΟΚ με Σγουρό και Φαραντούρη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος του μπακλαβά» κλιμακώνεται: Τουρκία και Ελλάδα προσφεύγουν στην UNESCO

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ για 7ετία Μητσοτάκη: Εξόφθαλμα fake news ο απολογισμός της κυβέρνησης

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Ιουλίου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Απόψε το δείπνο ηγετών - Σε δοκιμασία το μέλλον της Συμμαχίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τα επόμενα βήματα των Αρχών μετά το «αδιέξοδο» των ερευνών - Δεν αποδεικνύεται ενοχοποίηση του Ιταλού

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - «Ήταν όνειρο ζωής»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (7/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

04:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το football νίκησε το soccer, το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Η φρικτή δολοφονία της μικρής Άννυ - Το αποτρόπαιο έγκλημα που «πάγωσε» την Ελλάδα

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία - «Βουτιά» για Καρυστιανού και Ζωή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με την Λιβύη; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η «συμφωνία Μπούλος», το ενδιαφέρον των Αμερικανών και η στάση της Αθήνας

01:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας – Δείτε live εικόνα

07:34ΥΓΕΙΑ

Γιατί όταν κάνει ζέστη αυξάνονται τα περιστατικά πέτρας στο νεφρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ