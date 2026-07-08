Μεγάλη αναστάτωση στο Θριάσιο: 50 Ρομά τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» επειδή καθυστερούσε μια εξέταση

Σοβαρό επεισόδιο στο Θριάσιο προκάλεσαν 50 Ρομά που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο του νοσοκομείου.

Αργά το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου ένας νεαρός Ρομά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο. Οι συγγενείς του συγκεντρώθηκαν έξω από τα επείγοντα απαιτώντας να μπουν μέσα και διαμαρτύρονταν για την σειρά προτεραιότητας σε εξέταση αξονικής τομογραφίας.

Στο χώρο υπήρχαν αστυνομικοί που δεν τους επέτρεψαν την είσοδο και προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα οι Ρομά άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν και φθορές.

Οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις γυναικών Ρομά 37 και 38 ετών για παρακώλυση λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.