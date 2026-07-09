Καιρός να μάθουν και οι Τούρκοι πολίτες για το casus belli, ακόμα να χωνέψουν την ένταξη της Κύπρου

Κι αφού απόλαυσαν τα σιγομαγειρεμένα παϊδάκια βοδινού με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι, τα μαντί, το λαβράκι και το μπακλαβά με αφρό φιστικιού, και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί χαμογελαστοί

με τον Μακρόν για κάποιο περίεργο λόγο να μην βγάζει τα aviator, έγινε αυτό που κάνουν όλες οι συνηθισμένες οικογένειες: ένας καλός καυγάς. Μόνο που στην περίπτωση της οικογένειας του ΝΑΤΟ αφορμή δεν είναι ποτέ ασήμαντη. Τα πραγματικά προβλήματα δεν κρύβονται εύκολα κάτω απ’ το χαλί είναι αλήθεια. Απλά υπάρχουν διαβαθμίσεις. Άλλος ο καυγάς ΗΠΑ με Ισπανία, και οι απειλές Τραμπ ότι θα τους κόψει εντελώς, κι άλλη η απειλή πολέμου (casus belli), που διατηρεί η Τουρκία κατά της Ελλάδας από το 1995 εάν ασκήσει το δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων στο νόμιμο.

Νευρίασε

«Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Γι’ αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα» δήλωσε ο οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ Ερντογάν μετά το τέλος των εργασιών, σαφώς ενοχλημένος που ο Κυριάκος τους το ‘τριψε στην μούρη για δεύτερη φορά.

«Ηδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά» είπε ο πρόεδρος Ερντογάν. «Με τον κύριο Μητσοτάκη, ιδιαίτερα τα προβλήματα του Αιγαίου είναι ένα θέμα που συμφωνούμε ότι θέλουμε να το επιλύσουμε. Πιστεύουμε ότι οι υπουργοί μας θα συνεργαστούν, θα κάτσουν στο τραπέζι και θα συζητήσουν. Όμως νομίζω ότι η επίλυση τέτοιων ζητημάτων είναι πρωτίστως ηγετών, κάτι που θεωρώ ότι συμφωνεί και ο ίδιος».

Τα θετικά

Ο Κυριάκος, εκτός απ’ το casus belli υπενθύμισε και τα θετικά: έχουν μειωθεί οι ροές παράνομων εισόδων στην Ελλάδα (φτιάχτηκε και ο φράχτης στον Έβρο βέβαια), και εκατοντάδες χιλιάδες τούρκοι πολίτες απολαμβάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Αλλά ο καθορισμός θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή η άρση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, είναι τα μεγάλα αγκάθια.

Τον Πρωθυπουργό, που πέρασε την ονομαστική του γιορτή στην Αγκυρα, συνόδευαν οι υπουργοί

Εξωτερικών και Αμυνας, οι οποίοι είχαν το δικό τους πρόγραμμα.

Κι ο Στάρμερ

Παρά τους διάφορους καυγάδες που ξέσπασαν στο τέλος της Συνόδου, με Ισπανούς, δανούς για Γροιλανδία, Ευρωπαίους για μετάθεση όλου του βάρους του Ουκρανικού κλπ κλπ υπήρξε κι ένας ηγέτης που τα βρήκε όλα καλά. «Ο Πρόεδρος Τραμπ συνόψισε και είπε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος που χαιρέτισε το πνεύμα και την ενότητα της συνάντησης, και επομένως, όσον αφορά το ποιο είναι το αποτέλεσμα εδώ, και απαντώντας στο ερώτημα “είναι το ΝΑΤΟ ισχυρότερο και πιο ενωμένο μετά από αυτή τη σύνοδο κορυφής;”, τότε η απάντηση είναι ναι» δήλωσε ο Στάρμερ της Μεγάλης Βρετανίας. Μάλλον γιατί αυτή αποχωρεί από την Πρωθυπουργία και μαζί της ησυχάζει κι απ’ το βάρος. Τέρμα πια οι προσβολές Τραμπ ότι δεν είναι κι ο Ουίνστων Τσώρτσιλ.

Στα μούτρα του

Η ξεδιαντροπιά ορισμένων Τούρκων αξιωματούχων γενικά δεν έχει όριο και το απέδειξε κι ο μειλίχιος Νταβούτογλου που είναι στο Λαγονήσι για τον Economist.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας υποστήριξε ότι η παρουσία της χώρας στην Κύπρο βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, και δεν έγινε όπως η Ρωσία.

Ως γνωστόν το ’74 οι Τούρκοι μπήκαν στο νησί μαζί με τον ΟΗΕ, κρατώντας λουλούδια στα χέρια, και δεν έσφαξαν, βίασαν, πυροβόλησαν και εκδίωξαν ελληνοκύπριους από τα σπίτια στους…

Η τοποθέτηση ξύπνησε το σερραίικο του υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου που απάντησε σε έντονο ύφος πως όχι, ήταν παράνομη εισβολή κι αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πάλι καλά που δεν του τα ‘πε στα τουρκικά (που ξέρει) ο Τάσος. Κρατήθηκε. Υποψιάζομαι πως δεν το κάνει την επόμενη φορά.

Ο κ. Νταβούτογλου δεν έκρυψε επίσης την ενόχλησή του για την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ χωρίς αν έχει λυθεί το Κυπριακό (μεγάλε Σημίτη!).

«Η Ελλάδα είναι εδώ για να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες στον ευρωπαϊκό δρόμο», απάντησε ο υπουργός. Όπως είπε, η Αθήνα επιθυμεί μια Τουρκία με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, κάτι που το χαιρέτισε και όταν η Άγκυρα ανανέωσε από το 2023 το ενδιαφέρον της για την ευρωπαϊκή της πορεία.

Και η Ουκρανή

Στα κριτήρια της Κοπεγχάγης τα οποία δεν είναι ευχολόγια, αλλά ουσιαστικά, για να γίνει κάποιος μέλος της ΕΕ αναφέρθηκε και η κ. Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ. Η ίδια εξίσωσε επίσης την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο με αυτή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και το έκανε ενώπιων της Ουκρανής υπουργού Alona Shkrum,

η οποία τοποθετήθηκε ως εξής στο «Διεθνές Δίκαιο» του Νταβούτογλου: «Οι εισβολές είναι εισβολές, γενικώς δεν πρέπει να ωραιοποιούμε τις καταστάσεις».

Οι στόχοι

Ο Χατζηβασιλείου σήμερα, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Χατζηδάκη, τον αναπλ. ΥΠΟΙΚ Παπαθανάση και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογιώργη, θα παρουσιάσουν στο Ωδείο Αθηνών τους στόχους της Ελλάδας για τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι πιστοί μου ξέρουν ότι μιλάω για το ΠΔΠ, δηλαδή το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, δηλαδή πόσα χρήματα βάζει κάθε κράτος-μέλος στο κοινό ταμείο κι σε ποιους τομείς πηγαίνουν. Ως γνωστόν οι βορειοευρωπαίοι, που βάζουν και τα περισσότερα, θέλουν και σε αυτό το ΠΔΠ (2028-2034) να μειωθούν οι πόροι. Εμείς πάλι θέλουμε το αντίθετο, ιδιαίτερα στα λεφτά της Συνοχής (μέσα σ’ αυτά είναι και τα αγροτικά), της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας, τα άμυνας, και του μεταναστευτικού.

Μαντάτα

Επίσης σήμερα, βγαίνουν οι Τάσεις της MRB κι έτσι κλείνει η δημοσκοπική σεζόν. Αντε να βγει καμιά ακόμα, αλλά γενικώς το σύστημα κλείνει λόγω διακοπών. Καλά πληροφορημένο πουλάκι που περιέθαλψα στο μαντείο εξουθενωμένο απ’ τη ζέστη, μου είπε ότι στην δεύτερη θέση έχει κάτσει με βαρύ διψήφιο και ανοδική τάση ο Αλέξης, ενώ το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει οριακό διψήφιο στην τρίτη θέση. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε χθες τις θέσεις του κόμματος για τους μικρομεσαίους χτυπώντας την κυβέρνηση στα κονδύλια που έδωσε μέσω του RRF σε μεγάλους και όχι σε μικρούς.

«Από περίπου 820.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόλις 15.170, δηλαδή περίπου το 1,85%, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση, κυρίως μέσω μικροδανείων και κεφαλαίων κίνησης» είπε.

Και πρότεινε τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters), με φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για επιχειρήσεις που επιλέγουν να συνεργαστούν σε κοινές επενδύσεις, εξοπλισμό, logistics, πιστοποιήσεις, έρευνα και εξαγωγική δραστηριότητα. «Όταν δέκα μικρές επιχειρήσεις συνεργάζονται, μπορούν να αποκτήσουν την ισχύ μιας πολύ μεγαλύτερης επιχείρησης, χωρίς να χάσουν την ευελιξία και τον οικογενειακό τους χαρακτήρα» είπε.

Παρά τις προτάσεις και την προγραμματάρα όμως, πάλι τα ποιοτικά θα δείξουν ότι είναι βαρίδι για το κόμμα του.

Πρόεδρε, επειδή θα στεναχωρηθείς πάλι σήμερα, σου δίνω έναν χρησμό: Ετοίμασε τρεις φακέλους και πήγαινε διακοπές.

Σας φιλώ

Η Πυθία



