Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

Η αποταμίευση μπορεί να φαίνεται ασήμαντη όταν αφορά λίγα κέρματα κάθε φορά, όμως η ιστορία ενός 91χρονου Αμερικανού αποδεικνύει ότι η συνέπεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

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