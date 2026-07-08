Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Ψυχρότερες αέριες μάζες θα κάνουν την εμφάνισή τους πάνω από τη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καλοκαιρινές συνθήκες και τοπικές μεσημβρινές βροχές κυρίως στα ορεινά.
  • Την Πέμπτη αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.
  • Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας έως 7 μποφόρ σε συγκεκριμένες περιοχές.
  • Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα μειωθεί, με βελτίωση του καιρού και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Την Κυριακή η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά έως 37-39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, με συνεχιζόμενη μεσημβρινή αστάθεια στα ορεινά.
Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα ξεκινά με έναν σχετικά ήπιο καιρό, χαρακτηριζόμενο από φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς έντονες ακραίες μεταβολές, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, με τη ζέστη να είναι αισθητή αλλά διαχειρίσιμη, ενώ τοπικές μεσημβρινές βροχές θα εμφανιστούν κυρίως στα ορεινά. Η Πέμπτη αναμένεται ως η πιο άστατη ημέρα, με μια διαταραχή που θα επηρεάσει κυρίως το βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, η αστάθεια θα περιοριστεί σε σχέση με χθες, με αρκετή ηλιοφάνεια να κυριαρχεί από το πρωί και λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Από το μεσημέρι, νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της βόρειας Ελλάδας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ προβλέπονται ξανά τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας έως και 6 μποφόρ, με πιθανή ενίσχυση έως 7 μποφόρ στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, με μικρή ενίσχυση το απόγευμα στην περιοχή των Κυθήρων.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί ελαφρώς λόγω της εξασθένησης των ανέμων, φτάνοντας τοπικά τους 36-37 βαθμούς σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και ανατολικής Στερεάς, με γενικό εύρος μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου.

Αστάθεια... εξπρές

Την Πέμπτη, ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή στον καιρό. Θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες θα οδηγήσουν σε εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και ανατολική ηπειρωτική χώρα και στο βόρειο Αιγαίο, με έμφαση στις Σποράδες.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά, συμπεριλαμβανομένων των βορειοδυτικών τμημάτων της Αττικής, με πιθανή ένταση κατά μήκος της Πίνδου και στα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, κυμαινόμενη γύρω στους 32-34 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα ανατολικά και βορειοανατολικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή η αστάθεια θα μειωθεί σημαντικά, με λίγα τοπικά φαινόμενα το πρωί στα ανατολικά και μεσημβρινές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό τμήμα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω, με λίγες μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά και ενίσχυση των βοριάδων στα6-7 μποφόρ στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, φτάνοντας την Κυριακή τοπικά ακόμη και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά. Σε περιοχές με έντονη θέρμανση και μακριά από τη θάλασσα, δεν αποκλείονται και τιμές έως39 βαθμούς.

Οι βοριάδες θα παρουσιάσουν μικρές μεταβολές στην έντασή τους, ενώ θα συνεχιστεί η μεσημβρινή αστάθεια στα ορεινά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:42ANNOUNCEMENTS

Οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου με καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:39WHAT THE FACT

Η «δεύτερη Σελήνη» της Γης φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Χωριό της Ιταλίας επιβάλει πρόστιμο 200€ σε τουρίστες που κυκλοφορούν γυμνόστηθοι ή... με μαγιό

10:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το επικό ντελίριο Αργεντινού εκφωνητή που έγινε viral στο 3-2 της Αργεντινής

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Ξέρεις καράτε; Δάσκαλος κουνγκ φου την «πάτησε» σαν αρχάριος από αστυνομικό - Το βίντεο της «μάχης»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη ξανά το πετρέλαιο με φόντο την ένταση στα Στενά του Ορμούζ

10:30WHAT THE FACT

Μόλις 8 μέτρα και δύο σοφίτες: Το μικρό σπίτι που αξιοποιεί κάθε γωνιά

10:30ΥΓΕΙΑ

Μολυσμένες με PFAS και ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές οι ευρωπαϊκές φράουλες - Έρευνα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Άργος: Αστυνομικοί πυροβόλησαν οδηγό που επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά - Συνελήφθησαν δύο ένστολοι

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ – Ερντογάν: Τι δείχνει η γλώσσα του σώματος στη χθεσινή συνάντηση – Τα διπλωματικά μηνύματα

10:00ΥΓΕΙΑ

Βαλβιδοπάθειες Καρδιάς: Οι νέες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες φωνάζει η Αίγυπτος

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το ΝΑΤΟ πάει μουντιάλ - Η εμφάνιση με φανέλες δύο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Τα θέματα με την Τουρκία να λύνονται σε πνεύμα καλής γειτονίας -

09:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτό είναι το γκολ της Αιγύπτου που δεν μέτρησε

09:36ΚΟΣΜΟΣ

«Δούλευε στις οικοδομές για να μας μεγαλώσει»: Oμοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό στο Χιούστον

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δεν ζητάει μόνο τα μαχητικά F-35 – Ποιες απαιτήσεις θέτει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Με οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν - Τι λένε οι στίχοι του ceddin deden

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Άργος: Αστυνομικοί πυροβόλησαν οδηγό που επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά - Συνελήφθησαν δύο ένστολοι

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Με οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν - Τι λένε οι στίχοι του ceddin deden

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Τα θέματα με την Τουρκία να λύνονται σε πνεύμα καλής γειτονίας -

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο ασφαλής είναι η βουτιά σας; Οι τοξικοί λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται σε όλη τη Μεσόγειο - Πρώτες βοήθειες αν σας δαγκώσει

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες φωνάζει η Αίγυπτος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνισή της - Μυστήριο με βενζινάδικο που αγόρασαν Κινέζοι με τη διαμεσολάβησή της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις»: Η δραματική προειδοποίηση του πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τα F-35

08:30ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Δράμα και θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Όπως πάντα ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Θάλαμος βασανιστηρίων με αίμα και τσεκούρια στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό Ολιγάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ