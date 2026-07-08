Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Snapshot Η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καλοκαιρινές συνθήκες και τοπικές μεσημβρινές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας έως 7 μποφόρ σε συγκεκριμένες περιοχές.

Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα μειωθεί, με βελτίωση του καιρού και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά έως 37-39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, με συνεχιζόμενη μεσημβρινή αστάθεια στα ορεινά. Snapshot powered by AI

Η εβδομάδα ξεκινά με έναν σχετικά ήπιο καιρό, χαρακτηριζόμενο από φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες και χωρίς έντονες ακραίες μεταβολές, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, με τη ζέστη να είναι αισθητή αλλά διαχειρίσιμη, ενώ τοπικές μεσημβρινές βροχές θα εμφανιστούν κυρίως στα ορεινά. Η Πέμπτη αναμένεται ως η πιο άστατη ημέρα, με μια διαταραχή που θα επηρεάσει κυρίως το βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, η αστάθεια θα περιοριστεί σε σχέση με χθες, με αρκετή ηλιοφάνεια να κυριαρχεί από το πρωί και λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Από το μεσημέρι, νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της βόρειας Ελλάδας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Το βράδυ προβλέπονται ξανά τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας έως και 6 μποφόρ, με πιθανή ενίσχυση έως 7 μποφόρ στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, με μικρή ενίσχυση το απόγευμα στην περιοχή των Κυθήρων.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί ελαφρώς λόγω της εξασθένησης των ανέμων, φτάνοντας τοπικά τους 36-37 βαθμούς σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και ανατολικής Στερεάς, με γενικό εύρος μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου.

Αστάθεια... εξπρές

Την Πέμπτη, ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή στον καιρό. Θα φέρει ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες σε συνδυασμό με τις θερμές αέριες μάζες θα οδηγήσουν σε εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και ανατολική ηπειρωτική χώρα και στο βόρειο Αιγαίο, με έμφαση στις Σποράδες.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά, συμπεριλαμβανομένων των βορειοδυτικών τμημάτων της Αττικής, με πιθανή ένταση κατά μήκος της Πίνδου και στα βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, κυμαινόμενη γύρω στους 32-34 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα ανατολικά και βορειοανατολικά, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή η αστάθεια θα μειωθεί σημαντικά, με λίγα τοπικά φαινόμενα το πρωί στα ανατολικά και μεσημβρινές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό τμήμα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω, με λίγες μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά και ενίσχυση των βοριάδων στα6-7 μποφόρ στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, φτάνοντας την Κυριακή τοπικά ακόμη και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά. Σε περιοχές με έντονη θέρμανση και μακριά από τη θάλασσα, δεν αποκλείονται και τιμές έως39 βαθμούς.

Οι βοριάδες θα παρουσιάσουν μικρές μεταβολές στην έντασή τους, ενώ θα συνεχιστεί η μεσημβρινή αστάθεια στα ορεινά.