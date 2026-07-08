Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

Snapshot Το τρέχον φαινόμενο Ελ Νίνιο προβλέπεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων τριών δεκαετιών, με αυξημένη συμφωνία μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων.

Το Ελ Νίνιο προκαλεί παγκόσμιες αλλαγές σε θερμοκρασίες, ανέμους και βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές.

Το 2023 αναφέρθηκε ως το δεύτερο θερμότερο έτος και το 2024 προβλέπεται να είναι το θερμότερο, σε μεγάλο βαθμό λόγω της επίδρασης του Ελ Νίνιο.

Περιοχές όπως η Ινδία και η Νότια Ασία αντιμετωπίζουν πιθανές ελλείψεις βροχοπτώσεων, ενώ η Αυστραλία κινδυνεύει από καύσωνες και πυρκαγιές λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Τμήματα της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής αναμένεται να αντιμετωπίσουν έντονες βροχοπτώσεις ή ξηρασίες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, κατολισθήσεων και δασικών πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Το τρέχον καιρικό φαινόμενο El Nino αναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο σε ένταση, ενώ αρκετές περιοχές του πλανήτη αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας, πλημμυρών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό.

Το Ελ Νίνιο προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, επιφέροντας παγκόσμιες μεταβολές στους ανέμους, την ατμοσφαιρική πίεση και τα πρότυπα βροχοπτώσεων. Εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περίπου εννέα έως δώδεκα μήνες, προκαλώντας ξηρασία σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και πλημμύρες σε άλλες.

Το φετινό Ελ Νίνιο δεν μοιάζει με κανένα άλλο φαινόμενο που έχει καταγραφεί σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρακολούθησης, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ένα «ακραίο» επεισόδιο, δήλωσε ο Τιμ Στόκντεϊλ, ειδικός στο Ελ Νίνιο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων Καιρού (ECMWF).

«Πιστεύω ότι είναι απολύτως αλήθεια πως ποτέ άλλοτε δεν είχαμε πρόγνωση για Ελ Νίνιο τόσο ισχυρή και με τόσο μεγάλη συμφωνία μεταξύ των μοντέλων», ανέφερε ο Στόκντεϊλ σε συνέντευξη Τύπου. Όπως είπε, θα αποτελούσε «τεράστια έκπληξη» αν το φαινόμενο δεν καταρρίψει τα υπάρχοντα ρεκόρ.

«Περιμένω να σπάσει κάθε προηγούμενο, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις», πρόσθεσε.

Παρότι το Ελ Νίνιο κορυφώνεται συνήθως μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας που προκαλεί γίνεται αισθητή αργότερα. Το τελευταίο επεισόδιο Ελ Νίνιο συνέβαλε ώστε το 2023 να καταγραφεί ως το δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων και το 2024 ως το θερμότερο.

Πλημμύρες, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές

Η μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι το Ελ Νίνιο έχει πλέον εκδηλωθεί και αναμένεται να ενισχυθεί σε επίπεδα που ενδέχεται να αποκτήσουν ιστορικές διαστάσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα ενταθεί ραγδαία και θα εξελιχθεί σε ισχυρό επεισόδιο κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, τον προηγούμενο μήνα, οι υπηρεσίες επισιτιστικής βοήθειας του ΟΗΕ απηύθυναν έκκληση για χρηματοδότηση προληπτικών μέτρων απέναντι στις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο.

Στην Ινδία, οι αρμόδιες αγροτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα εκπονήσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουν τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις πιθανές ελλείψεις βροχοπτώσεων που συνδέονται με το φαινόμενο. Πολλές περιοχές της Ασίας βιώνουν συνθήκες ξηρασίας και παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας κατά τα έτη εκδήλωσης του Ελ Νίνιο.

Το φαινόμενο μπορεί να αποδυναμώσει τους μουσώνες στη Νότια Ασία, στερώντας από την Ινδία και άλλες περιοχές της υποηπείρου ζωτικής σημασίας βροχοπτώσεις, από τις οποίες εξαρτώνται εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι.

Το Ελ Νίνιο αυξάνει επίσης την πιθανότητα ξηρασίας, καυσώνων και δασικών πυρκαγιών στην Αυστραλία, εξαιτίας των υψηλότερων από το φυσιολογικό θερμοκρασιών που επικρατούν στην ήπειρο.

Αντίθετα, συχνά συνδέεται με αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές του Κέρατος της Αφρικής. Ωστόσο, μεγάλες εκτάσεις της νότιας, δυτικής, κεντρικής και ανατολικής Αφρικής αντιμετωπίζουν συνήθως εντονότερες από τις κανονικές συνθήκες ξηρασίας.

Σε τμήματα της δυτικής Νότιας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιοχών του Περού και του Ισημερινού, τα ισχυρότερα επεισόδια Ελ Νίνιο συνοδεύονται συχνά από πολύ αυξημένες βροχοπτώσεις, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Αντίθετα, το φαινόμενο συνδέεται με εντονότερη ξηρασία στη βόρεια Βραζιλία, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.