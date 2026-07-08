Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Snapshot Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, με σταδιακή εξασθένηση το βράδυ.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και μικρής διάρκειας βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, δυτικής Στερεάς, Πελοποννήσου και Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν, με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και αρχικά βορειοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπει για την Πέμπτη (9/7) η ΕΜΥ με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην ανατολική Πελοπόννησο αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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