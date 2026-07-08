Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, με σταδιακή εξασθένηση το βράδυ.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις και μικρής διάρκειας βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, δυτικής Στερεάς, Πελοποννήσου και Κρήτης.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.
  • Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.
  • Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν, με θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου και αρχικά βορειοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ.
Snapshot powered by AI

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπει για την Πέμπτη (9/7) η ΕΜΥ με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 και 32 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην ανατολική Πελοπόννησο αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Το σπίτι του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ερευνήθηκε για κρυμμένα όπλα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση ύψους 5,8 εκατ. δολαρίων καλείται να πληρώσει ο Τραμπ στην Τζιν Κάρολ μετά από απόφαση Δικαστηρίου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία εξευτελίζει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε ποτάμι στην Αμφίκλεια

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για αντιμετώπιση πυρκαγιών: «Έμφαση στην πρόληψη με δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών μέσων»

22:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Η ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα»

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: 24 μετανάστες εντοπίστηκαν κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη - Μεταξύ αυτών 11 παιδιά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα των μέσων μεταφοράς - Αλλαγές σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νοτοπούλου παραδίδει τη βουλευτική της έδρα και στηρίζει Τσίπρα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι Έλληνες πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φονικές πυρκαγιές

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα - Έλληνας πρέσβης στο Newsbomb: «Δεν υπάρχει αγνοούμενος ομογενής»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ

20:59LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασαν τον 1 μήνα από την γέννηση της κόρης τους, Μιράντας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

20:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζάπλουτος, ξόδεψε εκατομμύρια για να φτιάξει σώμα εφήβου και να επιβραδύνει τη γήρανση αλλά διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Για ανθρωποκτονία διώκονται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο - Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό - Από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για τα F-35: Δεν έπρεπε να κάνει το λάθος του Νετανιάχου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία εξευτελίζει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ