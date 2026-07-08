Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού το επόμενο 24ωρο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Πέμπτη (9/7), στην ανατολική και τη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο Β. Αιγαίο οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών όμβρων και καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Α-ΒΑ Αιγαίο οι βοριάδες δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φθάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική και τη βόρεια χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Παρασκευή (10/7), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά κυρίως της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι μόνο στα νοτιοανατολικά πελάγη θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σαββατοκύριακο (11-12/7), αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να φτάνουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του meteo για την Πέμπτη 9 Ιουλίου

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από το πρωί νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους και στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως για την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη το μεσημέρι και απόγευμα. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενίσουν μετά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32, και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειανατολικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με σημαντική εξασθένηση μετά το απόγευμα, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους τα 5 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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