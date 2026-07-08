Ηράκλειο: Μαθήματα φιλοξενίας - Νεαρός δόκιμος αστυνομικός έδωσε λύση στο πρόβλημα Γερμανού τουρίστα

Μια αξιέπαινη κίνηση ανθρωπιάς σημειώθηκε στο Αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, όπου ένας Γερμανός τουρίστας βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Και αυτό γιατί ο τουρίστας που επισκέφτηκε τη χώρα μας, ήθελε να πάρει μαζί του ένα αναμνηστικό από την Κρήτη και αυτό δεν ήταν άλλο από έξι λίτρα κρητικού ελαιόλαδου.

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