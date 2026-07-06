Ρέθυμνο: Γιατί 40 προσωπικότητες «μπλοκάρουν» τον ΒΟΑΚ μέσω UNESCO

Δεκάδες φορείς αλλά και πολίτες από το Ρέθυμνο προσφεύγουν στην UNESCO, ζητώντας τους την παρέμβαση του διεθνούς οργανισμού για την χάραξη στον ΒΟΑΚ στην ιστορική περιοχή του Αρκαδίου.

Με επιστολή τους, επισημαίνουν ότι οι κατασκευαστικές εργασίες που ξεκινούν άμεσα με βαρέα μηχανήματα, απειλούν θεσμοθετημένες ζώνες προστασίας στο Σφακάκι, τον Σταυρωμένο, το Χαμαλεύρι και τον Λατζιμά.

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