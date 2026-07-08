Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

«Η συντριπτική πλειοψηφία του έθνους μου δεν γνωρίζει καν τι αφορά το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν απαντώντας σε ερώτηση Ελληνίδας ανταποκρίτιας για τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το casus belli αποτελεί «ιστορική ανορθογραφία».

«Άρα, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να απασχολούμε το έθνος μας με αυτά τα πράγματα. Και λέμε ήδη στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε κάτω, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά» προσέθεσε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριακου Μητσοτάκη για το ζήτημα των F-35 από τη χώρα του.

«Ρωτήσαμε ποτέ τον κ. Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα: "Γιατί τα αγοράσατε αυτά;"», διερωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος

«Έχουμε ποτέ επικρίνει τον κ. Μητσοτάκη σχετικά με τον αμυντικό εξοπλισμό που απέκτησε για την Ελλάδα, ρωτώντας "Γιατί τα αγοράσατε αυτά;" ή «Γιατί τα αγοράζετε;» Όχι. Κι όμως είναι γείτονάς μας. Φυσικά, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νιώσαμε την ανάγκη να το κάνουμε. Η Ελλάδα μπορεί να αγοράζει και να πουλάει. Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, παράγει ήδη αυτά τα πράγματα σήμερα. Εκτός από την παραγωγή τους, σίγουρα έχει και το δικαίωμα να τα αγοράζει».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Έλληνα πρωθυπουργού Μητσοτάκη σχετικά με τα F-35, ο Ερντογάν δήλωσε:

«Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν θέση στον κόσμο μου. Είναι σαφές πού κολυμπάει ο Νετανιάχου. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος. Αμφισβητήσαμε μήπως το γιατί η Ελλάδα απέκτησε αυτά τα αμυντικά συστήματα; Όχι. Είναι γείτονές μας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πει αυτό. Μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν. Η Τουρκία ήδη παράγει αυτά τα συστήματα. Εκτός από την παραγωγή τους, η Τουρκία έχει επίσης το δικαίωμα να τα αγοράζει. Διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και προχωράμε ανάλογα».

Να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Αιγαίο

Απαντώντας σε ερώτηση Έλληνα δημοσιογράφου για τα ελληνοτουρκικά, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη, εάν χρειαστεί, για την επίλυση του ζητήματος στο Αιγαίο.

«Συμμερίζομαι πλήρως την άποψη του Μητσοτάκη, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίλυσητων ζητημάτων στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών μας θα συναντηθούν πρώτα και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα ότι η επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι πρωτίστως ευθύνη των ηγετών. Συμμερίζομαι την ίδια άποψη σε αυτό το θέμα».

Ερντογάν: Ο Τραμπ έχει θετική προσέγγιση για τα F-35

Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, τις χαρακτήρισε παραγωγικές και σημείωσε ότι Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε ευχαριστημένος μετά τη συνάντησή τους.

Ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε πως ο Αμερικανός ομόλογός του έχει θετική άποψη σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Όσον αφορά την πώληση κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη KAAN, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης: «Ο Τραμπ έχει δείξει μια θετική προσέγγιση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα».

Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Τραμπ για συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, όπως φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών.

Τι είπε για το Ιράν

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση Τραμπ σχετικά με το Ιράν, «νομίζω ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει», ο Ερντογάν απάντησε: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας».

«Συμφωνήσαμε με τον Τραμπ για άρση των κυρώσεων CAATSA»

Όσον αφορά το πότε θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, ο Ερντογάν δήλωσε: «Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με τον Τραμπ για την άρση των κυρώσεων».

Ζητά άρση των περιορισμών για το SAFE

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, ζητώντας την άρση των περιορισμών κατά της Τουρκίας και την ένταξη της χώρας του στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ SAFE. Όπως τόνισε, «οι εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας πρέπει να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ και να μην οδηγούν σε περιττές αλληλεπικαλύψεις. Επισημαίνω αυτό το σημαντικό θέμα στους συμμάχους μας και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε φόρουμ. Αυτό είναι γεγονός: όσο και αν είναι θετικό να είναι κανείς μέλος της ΕΕ, όταν σύμμαχοι που δεν είναι μέλη της ΕΕ, όπως η Τουρκία, δεν εντάσσονται πλήρως στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, ο αντίκτυπος αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι πολύ περιορισμένος. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα εμπόδια στο εμπόριο προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των συμμάχων, αν και έχουν μειωθεί κάπως, εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτά πρέπει να αρθούν άνευ όρων και χωρίς εξαίρεση το συντομότερο δυνατόν. Φροντίσαμε ώστε το σημείο αυτό να τονιστεί ρητά στη δήλωση της συνόδου κορυφής».

Μητσοτάκης: Η μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών

Νωρίτερα μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης είχε στείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις στον συντονιστή εκπομπών του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου A Haber, Orhan Sali, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιλυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο A Haber, υποστήριξε ότι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Εγώ ήμουν πάντοτε υποστηρικτής μιας εποικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας, κάτι που ήταν άλλωστε και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών».

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο, ειδικά στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ το διασυνοριακό εμπόριο έχει αναπτυχθεί. Πολλοί επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω του προγράμματος της ταχείας βίζας (visa express).».

Θαλάσσιες ζώνες

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το μοναδικό ζήτημα που εκκρεμεί μεταξύ των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, επισημαίνοντας ότι η επίλυσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Όπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά και κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην 'Αγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

«Πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και καιρό, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας».

Όσον αφορά στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει:

Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα είπε στη χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών.

«Μια Συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το casus belli απέναντι σε ένα κράτος-μέλος της Συμμαχίας.

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