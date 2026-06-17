Σύγχυση με το κείμενο του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: Αποκάλυψη CNN, διάψευση Λευκού Οίκου

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε στο X ότι αυτό που το CNN περιέγραψε ως κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο της πραγματικής συμφωνίας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σύγχυση με το κείμενο του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: Αποκάλυψη CNN, διάψευση Λευκού Οίκου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λευκός Οίκος διέψευσε το κείμενο του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν που δημοσίευσε το CNN ως ανακριβές και μη αντιπροσωπευτικό της πραγματικής συμφωνίας.
  • Το επίσημο 14 σημείων μνημόνιο κατανόησης δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη και αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή.
  • Το μνημόνιο προβλέπει άμεση και μόνιμη λήξη των εχθροπραξιών, αμοιβαίο σεβασμό κυριαρχίας, άρση ναυτικού αποκλεισμού και επανέναρξη εμπορικών διευκολύνσεων εντός 30 ημερών.
  • Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για σταδιακό τερματισμό κυρώσεων και χρηματοδότηση οικονομικής ανασυγκρότησης του Ιράν με τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από μηχανισμό εποπτείας και διαπραγματεύσεις.
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Σε απάντηση δμηοσιεύματος του αμερικανικού CNN σχετικά με το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν που δημοσίευσε το CNN είναι ανακριβές.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, δήλωσε στο X ότι αυτό που το CNN περιέγραψε ως κείμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο της πραγματικής συμφωνίας.

«Το υποτιθέμενο κείμενο του μνημονίου κατανόησης που απέκτησε το CNN δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο του πραγματικού μνημονίου κατανόησης», δήλωσε ο Τσέουνγκ.

Το 14 σημείων Μνημόνιο Κατανόησης δεν έχει ακόμη δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, αντίγραφό του υποστήριξε ότι εξασφάλισε το CNN από Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως αναφέρθηκε μάλιστα διπλωμάτης που είδε το κείμενο κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία επιβεβαίωσε το περιεχόμενό του, όπως και δύο ακόμη διπλωματικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Το Μνημόνιο Κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή, ανοίγοντας ένα παράθυρο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων της συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές αποκρύπτουν λεπτομέρειες του μνημονίου με το Ιράν επειδή το Πακιστάν και το Κατάρ, τα οποία έπαιξαν ρόλο μεσολαβητή στην επίλυση της σύγκρουσης, τους προσέγγισαν με αντίστοιχο αίτημα.

Τα βασικά σημεία του προσχεδίου

1.Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον τρέχοντα πόλεμο, δηλώνουν με την υπογραφή του Μνημονίου την άμεση και μόνιμη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύονται να μην προχωρήσουν σε εχθρικές ενέργειες ή χρήση βίας μεταξύ τους.

2.Οι δύο χώρες δεσμεύονται να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης πλευράς και να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές της υποθέσεις.

3. Συμφωνούν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συναίνεσης.

4. Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν να άρουν άμεσα τον ναυτικό αποκλεισμό και να αποκαταστήσουν πλήρως, εντός 30 ημερών, τη ναυσιπλοΐα προς και από το Ιράν. Παράλληλα δεσμεύονται να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία.

5.Το Ιράν δεσμεύεται να διασφαλίσει την επανέναρξη της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα, στα προπολεμικά επίπεδα, εντός 30 ημερών.

6. Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί τους εταίροι θα εκπονήσουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων.

7. Η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να τερματίσει σταδιακά όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων.

8. Το Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα ζητήματα που αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις πυρηνικές ανάγκες της χώρας θα ρυθμιστούν στην τελική συμφωνία.

9. Μέχρι την επίτευξη της τελικής συμφωνίας, οι δύο πλευρές θα διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς: το Ιράν δεν θα επεκτείνει το πυρηνικό του πρόγραμμα και οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

10. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει άδειες που θα επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών, ασφαλιστικών και μεταφορικών δραστηριοτήτων.

11. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αποδεσμεύσουν σταδιακά τα παγωμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίησή τους από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

12. Οι δύο πλευρές συμφωνούν στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την εφαρμογή και τήρηση της τελικής συμφωνίας.

13. Μετά την παροχή εγγυήσεων για την εφαρμογή των βασικών άρθρων του μνημονίου, Ιράν και ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις αποκλειστικά για τα υπόλοιπα ζητήματα που θα περιλαμβάνονται στην τελική συμφωνία.

14. Η τελική συμφωνία θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

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