Μουντιάλ 2026: Γιγαντιαία μπάλα της διοργάνωσης παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους στο Ελ Σαλβαδόρ

Πανικός δημιουργήθηκε από την πορεία μίας τεράστιας φουσκωτής μπάλας του Μουντιάλ, που παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και βγήκε εκτός ελέγχου, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία και χαρίζοντας ένα απίστευτο θέαμα στους περαστικούς, σε δρόμο του Ελ Σαλβαδόρ.

Η μπάλα αποκολλήθηκε από τα στηρίγματα εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή. Το τεράστιο διαφημιστικό έκθεμα βρισκόταν σε εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Ελ Σαλβαδόρ, όμως, οι δυνατοί άνεμοι και η καταρρακτώδης βροχή το παρέσυραν.

Βίντεο που έχουν γίνει viral, δείχνουν τη μπάλα να διασχίζει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναγκάζοντας οδηγούς να φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Σε μία από τις πλέον απρόβλεπτες στιγμές, η μπάλα χτύπησε σε φοίνικα, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Αφού πέρασε ξυστά από ένα αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, πριν αναπηδήσει στην οροφή του οχήματος. Δεν φαίνεται να προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Παρ’ ότι το Ελ Σαλβαδόρ δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ποδοσφαιρική γιορτή έχει ήδη «κεντρίσει» το ενδιαφέρον των φιλάθλων της χώρας, με έναν… ασυνήθιστο τρόπο.