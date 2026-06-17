Ρέθυμνο: Άγνωστος εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου – Έσπασε έπιπλα, έβριζε και απειλούσε

Snapshot Δημότης του Ρεθύμνου εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου και προκάλεσε φθορές και απείλησε υπαλλήλους.

Ο Δήμαρχος, Γιώργος Μαρινάκης, απουσίαζε στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους κατά το περιστατικό.

Η Αστυνομία παρενέβη άμεσα και συνέλαβε τον δράστη.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση για διατάραξη λειτουργίας και φθορά δημόσιας περιουσίας. Snapshot powered by AI

Απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/06) στο Δημαρχείο Ρεθύμνης από δημότη που εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου, Γιώργου Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα.

Ο δράστης προκάλεσε φθορές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, «εξαπολύοντας» παράλληλα απειλές και χυδαίες εκφράσεις, όπως μεταδίδει το flashnews.gr.

Προηγουμένως, είχε προκαλέσει ζημιές στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στο δρόμο τα στηρίγματα με τις αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης απουσιάζει στην Αθήνα συμμετέχοντας ως ομιλητής στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Δημαρχείο μετέβησαν άμεσα ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου, Χρήστος Παπαδάκης και άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου που πραγματοποίησαν αυτοψία στον λεηλατημένο χώρο και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Μερικά λεπτά αργότερα, ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση εναντίον του για διατάραξη της λειτουργίας του και φθορά ξένης ιδιοκτησίας / δημόσιας περιουσίας, αιτούμενος την παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε.