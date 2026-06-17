1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι και μια έρημος 5 φορές το Παρίσι: Το ενεργειακό στοίχημα της Ινδίας

Η αλυκή της Khavda στην Ινδία βιώνει μια πλήρη μεταμόρφωση. Η χώρα αποφάσισε να επενδύσει δυναμικά στην αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματά της: την ενέργεια.

Σε ένα κράτος με περισσότερους από 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς, ενώ το ενεργειακό σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr