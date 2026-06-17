Βάρκιζα: Διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Snapshot Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαψεύδει την είδηση για επίθεση λαγοκέφαλου σε ηλικιωμένη λουόμενη στη Βάρκιζα.

Καμία αρμόδια αρχή, όπως το Λιμεναρχείο ή οι τοπικές υγειονομικές δομές, δεν έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που δεν έχουν επίσημη επιβεβαίωση.

Η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες παρακολουθείται επιστημονικά, χωρίς λόγο πανικού για τους λουόμενους.

Ο Δήμος δεσμεύεται να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα για θέματα δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των λουομένων. Snapshot powered by AI

Σε διάψευση της είδησης που έκανε λόγο για επίθεση λαγοκέφαλου σε ηλικιωμένη λουόμενη σε παραλία της Βάρκιζας, προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος τονίζει ότι καμία αρμόδια αρχή δεν έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό, καλώντας τους πολίτες να αντιμετωπίζουν με προσοχή πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί από επίσημες πηγές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται σήμερα σε μέσα ενημέρωσης και αφορούν δήθεν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο Λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την Πολιτική Προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, καμία αρμόδια αρχή δεν έχει καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα σχετικά δημοσιεύματα.

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των λουομένων και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό το οποίο χρήζει ενημέρωσης του κοινού, οι πολίτες θα ενημερωθούν άμεσα και υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές.

Παράλληλα, καλούμε τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία και να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Η διάδοση μη διασταυρωμένων πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει αδικαιολόγητη ανησυχία και να πλήξει αδικαιολόγητα την εικόνα της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο που παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα επίσημες πληροφορίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού για τους λουόμενους, ενώ οι πολίτες οφείλουν να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρήσουν οτιδήποτε ασυνήθιστο.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τους πολίτες για κάθε θέμα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των λουομένων».

Η ανακοίνωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

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