«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς

Snapshot Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) είναι ένα εισβολικό είδος που εξαπλώθηκε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και προκαλεί οικολογικές, οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις.

Φέρει την τετραδοτοξίνη, μια ισχυρή νευροτοξίνη που δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση ή θάνατο στον άνθρωπο χωρίς διαθέσιμο αντίδοτο.

Οι ισχυρές γνάθοι του λαγοκέφαλου προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακρωτηριασμούς, κυρίως σε αλιείς και παιδιά που τον πιάσουν απρόσεκτα.

Η παρουσία του προκαλεί οικονομικές ζημιές στην παράκτια αλιεία, καταστρέφοντας εργαλεία και μειώνοντας τα αλιεύματα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα.

Απαιτούνται συστηματική καταγραφή, ενημέρωση πολιτών και αλιέων, καθώς και υποστήριξη των επαγγελματιών για την ασφαλή διαχείριση και απομάκρυνση του είδους, ενώ η κατανάλωση του πρέπει να αποφεύγεται πλήρως. Snapshot powered by AI

Οι λαγοκέφαλοι και η εμφάνισή τους δεν είναι πια μια σπάνια «είδηση» για το Αιγαίο, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που συνδυάζει τρία επικίνδυνα επίπεδα: απειλή για την ανθρώπινη υγεία, οικονομική καταστροφή για την παράκτια αλιεία και βαθιά διαταραχή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ο Lagocephalus sceleratus, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, ήρθε από τον τροπικό Ινδο-Ειρηνικό μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ως κλασικό παράδειγμα Λεσσεψιανού μετανάστη, και μέσα σε λίγα χρόνια εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνικές θάλασσες.

Σήμερα έχει παγιωθεί σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, όπου οι επαγγελματίες αλιείς μιλούν ανοιχτά για «οικονομική αιμορραγία» από κατεστραμμένα δίχτυα, σκισμένα παραγάδια και ψάρια που εξαφανίζονται από τα εργαλεία πριν προλάβουν να φτάσουν στο καΐκι.

Την ίδια στιγμή, ο λαγοκέφαλος δεν είναι απλώς ένα «ενοχλητικό» είδος, αλλά ένα πραγματικό υγειονομικό ρίσκο: φέρει τετραδοτοξίνη, μία από τις ισχυρότερες γνωστές νευροτοξίνες, η οποία δεν καταστρέφεται με κανενός είδους μαγείρεμα και μπορεί να προκαλέσει από έντονα νευρολογικά συμπτώματα μέχρι αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο, χωρίς να υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Παράλληλα, οι ισχυρές γνάθοι του έχουν οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς και ακόμη και ακρωτηριασμό δακτύλων, κυρίως σε αλιείς και παιδιά που τον πιάνουν από άγνοια ή περιέργεια. Σε οικολογικό επίπεδο, ο λαγοκέφαλος ανταγωνίζεται ιθαγενή είδη, αλλάζει τις τροφικές αλυσίδες και λειτουργεί ως «σύμπτωμα» μιας Μεσογείου που θερμαίνεται, δέχεται μαζικά ξενικά είδη και χάνει σταδιακά την ισορροπία της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δημήτρης Πάφρας, υποψήφιος διδάκτωρ Θαλάσσιας Βιολογίας & Αλιευτικής Δυναμικής, εξηγεί στο Newsbomb με επιστημονική ακρίβεια αλλά και απλά λόγια γιατί ο λαγοκέφαλος είναι ίσως η πιο σοβαρή βιολογική εισβολή που ζει σήμερα η Μεσόγειος, τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους και τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία – αλλά και ο κάθε λουόμενος και ψαράς – από εδώ και πέρα.

Newsbomb: Κύριε Πάφρα, τι ακριβώς είναι ο λαγοκέφαλος και πώς βρέθηκε στη Μεσόγειο;

Ο λαγοκέφαλος, με επιστημονική ονομασία Lagocephalus sceleratus, είναι ένα θαλάσσιο εισβολικό είδος που ανήκει στην οικογένεια Tetraodontidae, τα γνωστά διεθνώς pufferfish. Προέρχεται από τον τροπικό Ινδο-Ειρηνικό και έχει εισέλθει στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε Λεσσεψιανή μετανάστευση, δηλαδή τη μετακίνηση ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα προς την ανατολική Μεσόγειο μέσα από έναν τεχνητό, ανθρώπινο θαλάσσιο διάδρομο. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βιογεωγραφικό περιστατικό, αλλά για ένα είδος που συνδέεται με σοβαρές οικολογικές, οικονομικές και υγειονομικές συνέπειες, και η διεθνής βιβλιογραφία το χαρακτηρίζει σημαντική απειλή για τη βιοποικιλότητα, την αλιεία και την ανθρώπινη υγεία.

Ποια είναι τα βασικά βιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του; Γιατί θεωρείται τόσο «επιτυχημένος» εισβολέας;

Μιλάμε για ένα σχετικά μεγάλο τετραοδοντίδιο, με επιμήκες σώμα, πολύ ισχυρές γνάθους και δόντια που σχηματίζουν κάτι σαν ράμφος. Αυτή η μορφολογία του επιτρέπει να συνθλίβει σκληρούς οργανισμούς, να κόβει πετονιές και δίχτυα και, φυσικά, να προκαλεί πολύ σοβαρά τραύματα σε περίπτωση δαγκώματος. Η οικολογική του επιτυχία οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: έχει υψηλή προσαρμοστικότητα, τρέφεται ευκαιριακά με μεγάλη γκάμα οργανισμών – ψάρια, κεφαλόποδα, καρκινοειδή, βενθικούς και νεκτονικούς οργανισμούς – αναπτύσσεται γρήγορα, μπορεί να αναπαράγεται σε θερμά παράκτια νερά και, κυρίως, στις νέες περιοχές εγκατάστασης δεν έχει ουσιαστικούς φυσικούς εχθρούς.

Ως θηρευτής μπορεί να επηρεάσει τις τοπικές τροφικές αλυσίδες, ειδικά όταν οι πληθυσμοί του αυξάνονται σε οικοσυστήματα που δεν εξελίχθηκαν μαζί του. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσόγειο, που είναι ημίκλειστη θάλασσα και ήδη πιεσμένη από υπεραλίευση, κλιματική αλλαγή, ρύπανση και συνεχή είσοδο ξενικών ειδών.

Πόσο έχει εξαπλωθεί στη Μεσόγειο και ποια είναι η εικόνα ειδικά για την Ελλάδα και το Αιγαίο;

Αρχικά ο λαγοκέφαλος καταγράφηκε στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε προς το Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, τις ακτές της Τουρκίας, τον Λίβανο, το Ισραήλ και ακόμη δυτικότερα. Πιο πρόσφατες καταγραφές τον εντοπίζουν μέχρι και στη βόρεια Αδριατική, κάτι που δείχνει ότι η εξάπλωση συνεχίζεται.

Στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις θερμότερες θαλάσσιες περιοχές, όπως η Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα. Εκεί οι ενδείξεις και οι αναφορές από αλιείς και επιστήμονες συγκλίνουν στο ότι το είδος έχει πλέον παγιώσει την παρουσία του και προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην παράκτια αλιεία. Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, λόγω κλιματικής αλλαγής, κάνει τη Μεσόγειο πιο κατάλληλη για τέτοια θερμόφιλα είδη προέλευσης Ινδο-Ειρηνικού, ενώ η γεωγραφική σύνδεση με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Σουέζ επιταχύνει τη μετακίνησή τους. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό· είναι σύμπτωμα μιας βαθύτερης οικολογικής μεταβολής της Μεσογείου.

Ας περάσουμε στην τετραδοτοξίνη. Τι είναι, πού βρίσκεται στο ψάρι και γιατί είναι τόσο επικίνδυνη;

Η τετραδοτοξίνη, ή TTX, είναι μια πολύ ισχυρή νευροτοξίνη και το βασικό υγειονομικό πρόβλημα στον λαγοκέφαλο. Δρα μπλοκάροντας τη λειτουργία των διαύλων νατρίου στα νευρικά και μυϊκά κύτταρα, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η φυσιολογική μετάδοση των νευρικών σημάτων. Τα συμπτώματα σε άνθρωπο μπορεί να ξεκινήσουν από μούδιασμα και ναυτία και να εξελιχθούν σε παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Η τοξίνη συγκεντρώνεται κυρίως στο ήπαρ, στις γονάδες, στα έντερα και σε άλλους ιστούς του ψαριού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ανιχνευθεί και στη σάρκα. Μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα τοξικότητας μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή, το φύλο, το μέγεθος και τον ιστό, με υψηλές συγκεντρώσεις συχνά σε θηλυκά άτομα και ιδιαίτερα στις ωοθήκες. Το πιο κρίσιμο, όμως, είναι ότι η τετραδοτοξίνη δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα: ψήσιμο, τηγάνισμα, βράσιμο, καμία συνηθισμένη θερμική επεξεργασία δεν κάνει το ψάρι ασφαλές. Γι’ αυτό και η κατανάλωση λαγοκέφαλου πρέπει να αποφεύγεται πλήρως. Δεν υπάρχει «σωστός τρόπος» να τον φας.

Τι γνωρίζουμε για περιστατικά δηλητηρίασης σε ανθρώπους; Υπάρχει θεραπεία;

Η δηλητηρίαση από τετραδοτοξίνη μπορεί να εμφανιστεί γρήγορα μετά την κατανάλωση του ψαριού. Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν μούδιασμα γύρω από το στόμα, παραισθησίες, ναυτία, εμετό, ζάλη, αδυναμία και δυσκολία στην ομιλία ή την κίνηση. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ακολουθούν μυϊκή παράλυση, πτώση της αρτηριακής πίεσης, αναπνευστική ανεπάρκεια και, δυστυχώς, μπορεί να επέλθει θάνατος.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την τετραδοτοξίνη. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική, με έμφαση στη διατήρηση της αναπνοής και της κυκλοφορίας, συχνά σε περιβάλλον εντατικής θεραπείας. Σε μελέτη του 2024 για τις επιπτώσεις των εισβολικών λαγοκέφαλων στην ανατολική Μεσόγειο καταγράφηκαν συνολικά σχεδόν διακόσια περιστατικά που σχετίζονται με ανθρώπινη υγεία – από δαγκώματα μέχρι μη θανατηφόρες δηλητηριάσεις και θανάτους από κατανάλωση. Αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος είναι απολύτως πραγματικός.

Πέρα από την κατανάλωση, τι κίνδυνο αποτελούν τα δαγκώματα; Έχουμε σοβαρά περιστατικά;

Ναι, και αυτό είναι κάτι που συχνά υποβαθμίζεται. Ο λαγοκέφαλος έχει εξαιρετικά δυνατές γνάθους. Μπορεί εύκολα να κόψει πετονιές, δίχτυα και σκληρούς ιστούς, δηλαδή να προκαλέσει σοβαρή κάκωση στο δέρμα και στα δάχτυλα όποιου τον πιάσει απρόσεκτα. Έχουν αναφερθεί σοβαρά τραύματα σε ανθρώπους, ιδίως σε αλιείς ή παιδιά που ήρθαν σε επαφή με το ψάρι μετά την αλίευσή του.

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει τεκμηριωμένο περιστατικό τραυματικού ακρωτηριασμού δακτύλου παιδιού από δάγκωμα Lagocephalus sceleratus στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό αναδεικνύει ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στην κατανάλωση, αλλά αφορά και την άμεση επαφή με ζωντανό ή πρόσφατα αλιευμένο άτομο. Επομένως, ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να πιάνεται με γυμνά χέρια. Αν αλιευθεί, απαιτείται μεγάλη προσοχή στην απομάκρυνσή του από δίχτυα, παραγάδια ή αγκίστρια, και σε περίπτωση δαγκώματος το τραύμα πρέπει να καθαριστεί άμεσα και να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους Έλληνες αλιείς η παρουσία του λαγοκέφαλου;

Οι επιπτώσεις στην αλιεία είναι πολύ σοβαρές. Ο λαγοκέφαλος καταστρέφει δίχτυα, παραγάδια και άλλα αλιευτικά εργαλεία, τρώει αλιεύματα που έχουν ήδη παγιδευτεί και μειώνει δραματικά την οικονομική απόδοση των παράκτιων αλιέων. Μελέτη του 2024 για την Ελλάδα ανέδειξε σημαντικές οικονομικές απώλειες, ιδίως στην Κρήτη, όπου η αφθονία του είδους είναι μεγάλη και οι αλιείς αναγκάζονται να αλλάζουν πρακτικές και εξοπλισμό.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναφερθεί ζημιές στα δίχτυα που μπορεί να ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ ετησίως ανά αλιέα, ενώ έχουν χρηματοδοτηθεί και προσπάθειες αξιοποίησης του είδους, για παράδειγμα μέσω αποτοξικοποίησης για παραγωγή ιχθυάλευρου. Όλα αυτά δείχνουν ότι για την παράκτια αλιεία, ο λαγοκέφαλος είναι ήδη ένας παράγοντας που ανατρέπει τα δεδομένα.

Ποιες είναι οι ευρύτερες οικολογικές επιπτώσεις της παρουσίας του;

Ο λαγοκέφαλος ανταγωνίζεται ιθαγενή είδη, καταναλώνει εμπορικά και οικολογικά σημαντικούς οργανισμούς και μεταβάλλει τις τροφικές σχέσεις στο οικοσύστημα. Η επιτυχής εγκατάστασή του συνδέεται με την ικανότητά του να αξιοποιεί διαφορετικά ενδιαιτήματα και τροφικές πηγές, κάτι που του δίνει πλεονέκτημα σε μια θάλασσα ήδη πιεσμένη όπως η Μεσόγειος.

Σε οικοσυστήματα που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από υπεραλίευση και κλιματική αλλαγή, η παρουσία ενός τέτοιου θηρευτή μπορεί να ενισχύσει την αστάθεια. Ωστόσο, από επιστημονική σκοπιά, ο λαγοκέφαλος δεν είναι μόνο ένα «κακό ψάρι». Είναι ταυτόχρονα δείκτης μιας Μεσογείου που αλλάζει: θερμότερα νερά, μεταβαλλόμενες βιοκοινότητες και αυξημένη βιολογική διασύνδεση με την Ερυθρά Θάλασσα.

Τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο διαχείρισης; Πώς προστατεύουμε πολίτες και αλιείς;

Η αποτελεσματική διαχείριση απαιτεί συνδυασμό μέτρων. Πρώτον, συστηματική καταγραφή της εξάπλωσης και της αφθονίας του είδους, ώστε να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Δεύτερον, εντατική ενημέρωση πολιτών, ψαράδων, εστιατορίων και τουριστικών περιοχών ότι το είδος δεν καταναλώνεται, ότι δεν υπάρχει «παραδοσιακός» ή «ειδικός» τρόπος να γίνει ασφαλές.

Τρίτον, είναι απαραίτητη η στήριξη των αλιέων για τις οικονομικές απώλειες και η ανάπτυξη ασφαλών μεθόδων απομάκρυνσης ή και αξιοποίησης του είδους, εφόσον προηγηθεί επιστημονικά ελεγχόμενη αποτοξικοποίηση. Το κεντρικό μήνυμα δημόσιας υγείας είναι πολύ απλό: ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, δεν καθαρίζεται «με ειδικό τρόπο» για να γίνει ακίνδυνος και δεν γίνεται ασφαλής με το μαγείρεμα.

Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα επικίνδυνο ψάρι: είναι προειδοποίηση ότι η Μεσόγειος μετασχηματίζεται κάτω από την πίεση της κλιματικής αλλαγής, των ανθρώπινων διαδρόμων μετακίνησης ειδών και της οικολογικής αποσταθεροποίησης. Γι’ αυτό χρειάζεται σοβαρή ενημέρωση, προσοχή και υπεύθυνη διαχείριση, τόσο από την Πολιτεία όσο και από όλους εμάς που ζούμε, εργαζόμαστε ή κάνουμε διακοπές δίπλα σε αυτή τη θάλασσα.