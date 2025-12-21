Ιταλία: 40χρονος δολοφόνησε τη σύντροφό του με μαχαίρι και αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό

Άγρια δολοφονία με θύμα μία 40χρονη γυναίκα διαπράχθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/12) στην Ιταλία από τον σύντροφό της.

Ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύντροφό του, Άνα Ταλιαφέρι, που ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας. Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίου συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την άτυχη γυναίκα, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια πετυχημένης εμπορικής δραστηριότητας.

Ο δήμος ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η μητέρα του θύματος, προσπάθησε να προστατέψει την κόρη της και μαχαιρώθηκε από τον δράστη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

