Καλλιθέα: Καθηγήτρια Γυμνασίου έδινε ναρκωτικά σε μαθητές– Συνελήφθη μετά από έλεγχο της ΔΙΑΣ

Στη σύλληψη μιας καθηγήτριας Γυμνασίου προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Καλλιθέας.

Η παράνομη δράση της καθηγήτριας αποκαλύφθηκε μετά από τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ. Η 34χρονη καθηγήτρια φέρεται να έδινε ναρκωτικά σε μαθητές εκτός σχολείου.

Η καταγγελία για διακίνηση ναρκωτικών μέσα στο σχολεία

Όλα ξεκίνησαν στις Αρχές του τρέχοντος έτους έπειτα από καταγγελία γονιού. Το σχολείο είχε γνώση για διακίνηση ουσιών ανάμεσα σε μαθητές. Η διευθύντρια στις 27 Ιανουαρίου φέρεται να είχε πει στις αρχές: «Στις 13 Ιανουαρίου ένας γονέας μου κατήγγειλε προφορικά ότι τρεις μαθητές του σχολείου μου προσεγγίζουν συμμαθητές τους προκειμένου να τους πουλήσουν ναρκωτικά».

Πώς «έπεσε» στα χέρια της ΔΙΑΣ

Οι έμπειροι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Καλλιθέας κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους αντιλήφθηκαν περίεργες κινήσεις δύο ατόμων σε πάρκο της περιοχής και προχώρησαν σε έλεγχο. Όπως αποδείχτηκε, ο ένας ήταν μαθητής του σχολείου και δίπλα του η καθηγήτρια.

Στην τσάντα της καθηγήτριας οι αστυνομικού εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας».

Ο μαθητής που ήταν μαζί της και συνελήφθη ωστόσο αρνείται ότι η καθηγήτρια του έδωσε ναρκωτικά.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα της καθηγήτριας εντόπισαν πολλές νάιλον συσκευασίες με διάφορες μικρο-ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Κάτι που παραπέμπει σε τακτική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η δασκάλα απομακρύνθηκε από το σχολείο πριν καλά-καλά διοριστεί και πλέον είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.

Η καθηγήτρια που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά σε μαθητές

Οι περιγραφές μαθητών για την 34χρονη δασκάλα

Μαθητές μίλησαν στην κάμερα του Star και σόκαραν με τις περιγραφές και τις μαρτυρίες τους.

«Δεν ήταν και η καλύτερη καθηγήτρια» δήλωσε ένας από τους μαθητές.

«Αυτή μοίραζε τσιγάρα και είχα μάθει από 4-5 παιδιά ότι είχε δώσει και ναρκωτικά» δήλωσε άλλος μαθητής του Γυμνασίου Καλλιθέας με έναν άλλο να λέει για την καθηγήτρια: «Δεν ήταν σαν τους άλλους κυρίους. Ήταν πολύ φιλική σε μας, ένιωθε ότι ήμασταν φίλοι, έφηβος με δασκάλα τώρα».

Σημειώνεται πως για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος ενώ η 34χρονη δασκάλα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Δείτε το βίντεο του Star από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων:

Διαβάστε επίσης