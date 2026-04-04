Κυριακή των Βαΐων: Ανοικτά τα καταστήματα - Ξεκινά το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα

Η αγορά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για το Πάσχα 

Με την Κυριακή των Βαΐων ξεκινά και επίσημα το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα, καθώς την Κυριακή 5 Απριλίου τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 16:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις πρώτες αγορές ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η αγορά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τις πασχαλινές προμήθειες, ενώ σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το ωράριο λειτουργίας για τις επόμενες ημέρες διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μεγάλη Δευτέρα – Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00 (συνεχές ωράριο)
  • Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 – 19:00
  • Μεγάλο Σάββατο: 09:00 – 15:00
  • Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα: Κλειστά λόγω αργίας

Οβελίας και κακάο «τραβούν» τις τιμές

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε βασικά προϊόντα του πασχαλινού τραπεζιού:

  • Αρνί και κατσίκι: Στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται περίπου 12–14 ευρώ το κιλό, ενώ στα κρεοπωλεία φτάνουν 14–17 ευρώ, με τάση ανόδου όσο πλησιάζει το Πάσχα.
  • Σοκολάτες και τσουρέκια: Οι τιμές αυξάνονται έως και 40%, λόγω της διεθνούς κρίσης στην αγορά κακάο.
  • Μαγειρίτσα: Για μια οικογένεια το κόστος υπολογίζεται περίπου 25–30 ευρώ.

