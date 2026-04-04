Πάσχα: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή - Το ωράριο των εορτών

Το πασχαλινό ωράριο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους καταναλωτές σε περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.

Ανοικτά θα είναι την Κυριακή 5 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα, από τις 11:00 έως τις 16:00 στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα, όπως προτείνουν οι εμπορικοί σύλλογοι, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τη Μεγάλη Εβδομάδα τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00 (Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη), τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 02/04/2026 09:00 - 21:00 Παρασκευή 03/04/2026 09:00 - 21:00 Σάββατο 04/04/2026 09:00 - 16:00 Κυριακή 05/04/2026 11:00 - 16:00 Μεγάλη Δευτέρα 06/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Τρίτη 07/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Τετάρτη 08/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026 09:00 - 21:00 Μεγάλη Παρασκευή 10/04/2026 13:00 - 19:00 Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026 09:00 - 15:00 Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) Κλειστά λόγω αργίας Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου) Κλειστά λόγω αργίας

Από 2 Απριλίου και στη Θεσσαλονίκη

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκίνησε το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ. Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 11/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Διαβάστε επίσης