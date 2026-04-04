Πάσχα: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή - Το ωράριο των εορτών

Τη Μεγάλη Εβδομάδα τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00 (Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη)

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο τη Μεγάλη Εβδομάδα, από τις 09:00 έως τις 21:00 (Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη) στην Αθήνα και από τις 10:00 έως τις 21:00 στη Θεσσαλονίκη.
  • Την Κυριακή 5 Απριλίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 16:00 στην Αθήνα και έως τις 18:00 στη Θεσσαλονίκη.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00 στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 16:00.
  • Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω αργίας.
  • Το πασχαλινό ωράριο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους καταναλωτές σε περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.
Ανοικτά θα είναι την Κυριακή 5 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα, από τις 11:00 έως τις 16:00 στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα, όπως προτείνουν οι εμπορικοί σύλλογοι, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τη Μεγάλη Εβδομάδα τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00 (Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Πέμπτη), τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 02/04/202609:00 - 21:00
Παρασκευή 03/04/202609:00 - 21:00
Σάββατο 04/04/202609:00 - 16:00
Κυριακή 05/04/202611:00 - 16:00
Μεγάλη Δευτέρα 06/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Τρίτη 07/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Τετάρτη 08/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Πέμπτη 09/04/202609:00 - 21:00
Μεγάλη Παρασκευή 10/04/202613:00 - 19:00
Μεγάλο Σάββατο 11/04/202609:00 - 15:00
Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου)Κλειστά λόγω αργίας
Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου)Κλειστά λόγω αργίας

Από 2 Απριλίου και στη Θεσσαλονίκη

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκίνησε το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ. Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 11/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»

23:46TRAVEL

Άμστερνταμ: Η μαγεία της «Βενετίας του Βορρά» μέσα από τα κανάλια και την τέχνη

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Θέλετε να υιοθετήσετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες; Οι Έλληνες μοναχοί έχουν την απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική έκκληση γιατρού για τη ζώνη ασφαλείας και στο πίσω κάθισμα: «Οδηγός και συνοδηγός δεν έπαθαν τίποτα, 18 χρονών παιδί έμεινε παραπληγικό»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε πλαστά έγγραφα στην Αθήνα - Οι «ξενώνες» που χρησιμοποιούσαν

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Πάσχα στο Ουίνδσορ: Η ηχηρή επάνοδος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στις παραδόσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ