Απίστευτο κι όμως αληθινό: Το γκολ της χρονιάς ο Γιαννιώτης στην Τουρκία

Στον αγώνα της Κασίμπασα με την Καϊσέρισπορ, ο Έλληνας τερματοφύλακας πέτυχε γκολ από τη μία περιοχή στην άλλη, αφήνοντας τους πάντες με ανοιχτό το στόμα.

Λευτέρης Μπακολιάς

Ο Ανδρέας Γιαννιώτης είναι εξαιρετικός τερματοφύλακας. Στην Τουρκία όμως, έγινε και σκόρερ. Ο Έλληνας πορτιέρε «υπέγραψε» τη νίκη της Κασίμπασα επί της Καϊσέρισπορ, με τρόπο που θα συζητηθεί σε όλη την Ευρώπη. Σημειώνοντας χωρίς αμφιβολία το γκολ της χρονιάς στη γειτονική χώρα.

Για την 28η αγωνιστική η Κασίμπασα νίκησε 2-0 το ματς που χρειαζόταν στη μάχη για τη σωτηρία. Ο Γιαννιώτης έκανε τη διαφορά, καθώς έχοντας την μπάλα στα πόδια του λίγα βήματα έξω απ’ την περιοχή του, έκανε το βολέ. Η μπάλα πήγε μακριά, έσκασε στο χορτάρι, ξεγέλασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και τον «κρέμασε» καταλήγοντας στα δίχτυα!

Δείτε το απίστευτο γκολ του Ανδρέα Γιαννιώτη:

