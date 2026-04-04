Μυλωνάκης για δημοσίευμα: «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά τα ψέματα» -«Πλαστά τα μηνύματα»

Κατηγορηματικά διαψεύδει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, κάνοντας λόγο για «πλαστά μηνύματα», «ψευδείς ισχυρισμούς» και «θεωρίες συνωμοσίας» που επιχειρούν, όπως υποστηρίζει, τη «δολοφονία χαρακτήρα» εις βάρος του.

Αφορμή αποτέλεσε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας, με τίτλο «Σοκ και δέος με Μυλωνάκη», στο οποίο γίνεται λόγος για «ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο» που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ακουμπούν τον εξ απορρήτων του πρωθυπουργού».

Σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μυλωνάκης απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος.

«"Ομάδες Ρώσων", "αδελφότητα ροδόσταυρων", πρώην δικαστές και εγκλήματα στην Κύπρο… Όχι, δεν είναι το νέο βιβλίο του Dan Brown. Είναι η πλοκή της νέας "αποκάλυψης" της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη. Δημοσιεύει μάλιστα στο ρεπορτάζ της, δήθεν μηνύματά μου με άγνωστα σε εμένα πρόσωπα προκειμένου να εκτελέσει την εργολαβική δολοφονία χαρακτήρα που έχει αναλάβει εδώ και καιρό εις βάρος μου, με ψέματα και ακραίες θεωρίες συνωμοσίας. Είναι ήδη γνωστό ότι του έχω υποβάλει μήνυση που εξετάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη για το προηγούμενο μυθιστόρημά του. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν έχω καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά τα ψέματα τα οποία παρουσιάζει ο εθνικός μας συκοφάντης, και τα οποία, σε ό,τι με αφορά, είναι απολύτως προφανές ότι είναι κατασκευές ψυχικά διαταραγμένων ανθρώπων» απαντά ο κ. Μυλωνάκης.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν έχει ούτε θα μπορούσε να έχει ανταλλάξει μηνύματα με άγνωστους σε αυτόν ανθρώπους και προσθέτει: «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το ρεπορτάζ της εφημερίδας Documento και του εκδότη της Κώστα Βαξεβάνη στηρίζεται σε εμφανώς πλαστά μηνύματα. Και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι μπορώ να αποδείξω στις αρχές την πλαστότητά τους, την οποία άλλωστε, σύμφωνα με το ίδιο το δημοσίευμα, επιβεβαιώνει και το ίδιο το φερόμενο νεαρό θύμα, δηλώνοντας ότι αυτά αποτελούν μια δική του κατασκευή. Ούτε είχα ποτέ την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα όπως ισχυρίζεται ψευδώς το δημοσίευμα. Από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στην Κύπρο, επικοινώνησα με τον συντάκτη τους και κατέστησα σαφές ότι δεν έχω την οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω υπόθεση. Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις τόσο οικείες για τους παραγωγούς τοξικής λάσπης και τις φυλλάδες τους, δικαστικές αίθουσες. Με το όνομα και την ακεραιότητά μου δεν επιτρέπω να παίζει ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΥΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ!».