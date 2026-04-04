Βουλιαγμένη: Πολίτες και ΟΥΚ ενώθηκαν για τους “Μικρούς Ήρωες” - Δείτε εικόνες από τη σπουδαία δράση

Όλοι ενωμένοι, για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο

Βουλιαγμένη: Πολίτες και ΟΥΚ ενώθηκαν για τους “Μικρούς Ήρωες” - Δείτε εικόνες από τη σπουδαία δράση
Φωτορεπορτάζ: Νίκος Ραζής

Στον κόλπο της Βουλιαγμένης, κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο και με φόντο τη θάλασσα, στήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μια ξεχωριστή δράση με έντονο συμβολισμό και συγκίνηση. Το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», σε συνεργασία με τον πρεσβευτή του στην Ελλάδα Θοδωρή Μαροσούλη, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Αθήνα την εκδήλωση «Κολυμπάμε μαζί με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας Μικρούς Ήρωες», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Από νωρίς, πολίτες κάθε ηλικίας άρχισαν να συγκεντρώνονται στη Δημοτική Παραλία του Όρμου Βουλιαγμένης, συμμετέχοντας ενεργά σε μια δράση που συνδύαζε αθλητισμό, προσφορά και αλληλεγγύη.

Το πρόγραμμα άνοιξε με αγώνα δρόμου 3,2 χιλιομέτρων, με τους συμμετέχοντες να διασχίζουν τη διαδρομή μέχρι το Λαιμό Βουλιαγμένης και πίσω, δίνοντας τον ρυθμό της ημέρας.

Λίγο αργότερα, τα βλέμματα στράφηκαν στη θάλασσα. Στελέχη της Ομάδας Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), πήραν μέρος σε μια συμβολική κολυμβητική διαδρομή περίπου ενός χιλιομέτρου (μέχρι τον Λόλο και πίσω), σε μια κίνηση που αποτύπωνε έμπρακτα τη δύναμη της συλλογικότητας και της προσφοράς.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Σάββας Πούμπουρας, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο Dj Κωνσταντίνος Μαλισσόβας, δίνοντας έναν πιο εορταστικό τόνο στη δράση.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας ήταν σαφής: η ψυχολογική και οικονομική ενίσχυση των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και των οικογενειών τους. Μέσα από τη συμμετοχή, την παρουσία και την ενέργεια του κόσμου, το μήνυμα της στήριξης έγινε πράξη. Και κάποιοι μικροί ήρωες σίγουρα χαμογέλασαν...

Θοδωρής Μαροσούλης στο Newsbomb: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμάει μόνο του τον καρκίνο»

Ο Θοδωρής Μαροσούλης, Πρεσβευτής των «Μικρών Ηρώων» στη χώρα μας, εξέφρασε στο Newsbomb τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και τον υψηλό σκοπό μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που έχετε έρθει εδώ σήμερα, διότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για μας. Ο σκοπός μας είναι να στηρίξουμε τους μικρούς ήρωες και τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη. Ο σκοπός μας είναι επίσης να μας μάθουν στην Ελλάδα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε οποιαδήποτε οικογένεια και παιδί έχει την ανάγκη μας που παλεύει με τον καρκίνο. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμάει μόνο του τον καρκίνο. Και εμείς είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε μέχρι τέλος.

Αυτό τη δράση θέλουμε να την εδραιώσουμε κάθε χρόνο και να γίνει θεσμός και σιγά σιγά να μας αγκαλιάζουν όλο και περισσότεροι. Είναι συγκινητική η παρουσία όσων είναι εδώ και θέλουμε αυτό χρόνο με τον χρόνο να γίνει ακόμα καλύτερο.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: «Ο παιδικός καρκίνος υπάρχει, δεν χρειάζεται να μας χτυπήσει την πόρτα για να το μάθουμε»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτή. Μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε τη σκοπιμότητα αυτών των δράσεων, αλλά και τη σημασία να παραμένουμε όλοι αλληλέγγυοι, με αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

«Είμαστε πολύ ευτυχείς και περήφανοι που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή μας αυτή την πρώτη παρουσίαση για τους μικρούς ήρωες. Οι «Μικροί Ήρωες» έρχονται στην Ελλάδα και έρχονται για να κάνουν δουλειά, να υποστηρίξουν τους πραγματικούς μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς τους. Οφείλουμε λοιπόν και ως Δήμος και ως κοινωνία ιδιαίτερα να σταθούμε στο πλάι τους. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα από εδώ, ούτως ώστε αυτή η μικρή σπίθα που έρχεται από την Κύπρο να γίνει μια μεγάλη φωτιά για την Ελλάδα.

Διότι μέσα από τέτοιου είδους καλλιτεχνικά, πολιτιστικά δρώμενα, με ανθρώπους οι οποίοι είναι επιδραστικοί με την κοινωνία μας, μπορούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος αποτελεί μια ενδυναμωτική λύση για τα πολύπαθα αυτά παιδιά και τις ανάγκες τους. Και εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε, όσο περνάει από το χέρι καθενός, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν αυτές οι δυστυχείς καταστάσεις, αυτές οι ασθένειες υπάρχουν και δεν χρειάζεται να μας χτυπήσουν την πόρτα για να τις μάθουμε».

Ελίζα Βόζεμπεργκ: «Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν για να ζήσουν και να συνεχίσουν να αγωνίζονται»

Στο Newsbomb μίλησε και η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία συμμετέχει συχνά σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τονίζονται και τη σπουδαιότητά της. Όπως ανέφερε:

«Είναι απόλυτα συγκινητική ακόμη μια εκδήλωση για τους μικρούς ήρωες, μια ολόκληρη επιχείρηση που έχει οργανωθεί από τον Λουκά Φουρλά στην Κύπρο και τώρα από τον Θοδωρή Μαροσούλη. Όλο αυτό δημιουργεί μια παράδοση για τα παιδιά με καρκίνο που είναι μικροί ήρωες και επιβιώνουν, κερδίζουν τον αγώνα τους, διότι είναι μεγάλοι αγωνιστές της ζωής και ό,τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει είναι πάντοτε κοιτάζοντας τα άστρα, γιατί αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν για να ζήσουν και να συνεχίσουν να αγωνίζονται, όπως και εμείς μαζί τους».

