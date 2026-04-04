Γιώργος Τσαγκαράκης: Τα πρώτα λόγια μέσα από την εκπομπή δημοπρασιών μετά τη σύλληψή του

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επέστρεψε το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) στην εκπομπή δημοπρασιών του, λίγες ημέρες αφότου αφέθηκε ελεύθερος με εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

«Μετά από περίπου 15 ημέρες απουσίας, είμαι επιτέλους σήμερα, ξανά εδώ μαζί σας. Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή την ανάγκη να τοποθετηθώ, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όπως κάνω πάντα, όλα αυτά τα χρόνια», είπε στην έναρξη της εκπομπής του ο Γιώργος Τσαγκαράκης και συνέχισε: «Εδώ και 35 χρόνια βρίσκομαι καθημερινά μπροστά σας, με το όνομά μου, με το πρόσωπό μου, με ευθύνη και συνειδητότητα απέναντί σας. Σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας, δραστηριοποιούμαι στο χώρο των δημοπρασιών με συνέπεια, διαφάνεια και αξιοπρέπεια. Οι τελευταίες ημέρες πρέπει να πω, ήταν από τις πιο δύσκολες της ζωής μου. Τις ημέρες αυτές ακούστηκαν πολλά. Ειπώθηκαν πολλές ανακρίβειες, υπερβολές και ισχυρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Συνεργάζομαι πλήρως με τη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη θεσμική της πορεία», υπογράμμισε ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

Αμέσως μετά, ο γνωστός γκαλερίστας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα του Ευαγγελίου από τον 18ο αιώνα, που δημοπράτησε το προηγούμενο διάστημα μέσα από την εκπομπή του και συνελήφθη για αυτό.

«Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ευαγγελίου, θέλω να διευκρινίσω, ότι είχα ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων με σκοπό τη νόμιμη δήλωσή του πολύ πριν ξεκινήσει η υπόθεση, γεγονός που αποδεικνύει τη βούλησή μου να κινηθώ εξ αρχής με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα πάντα με τη νόμιμη διαδικασία. Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά τη σχέση που έχω με την πίστη και την εκκλησία. Για μένα η πίστη δεν είναι λόγια, είναι τρόπος ζωής. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη ζωή που ο άνθρωπος δοκιμάζεται κι εκεί φαίνεται τι έχεις μέσα στη ψυχή σου πραγματικά τελικά. Και γι’ αυτό το λόγο οποιαδήποτε σκιά πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, σας διαβεβαιώ ότι με αγγίζει βαθιά και προσωπικά».

«Μέσα σε αυτό το δύσκολο διάστημα, υπήρξε και κάτι θετικό για μένα. Ήταν η στήριξή σας, που με συγκίνησε βαθιά. Προσαρμόζει την επιχειρηματική μου δραστηριότητα σύμφωνα με τους όρους που μου έχουν τεθεί μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα αναδειχθεί και ότι όλα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση», κατέληξε στο μήνυμά του ο Γιώργος Τσαγκαράκης.

