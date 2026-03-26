«Μαύρο χρήμα» στην Τέχνη: Τα 59,6 δισ. δολάρια, τα πλαστά έργα και η υπόθεση Τσαγκαράκη

Ειδικοί εκτιμούν ότι το 2-5% του παγκόσμιου ΑΕΠ ξεπλένεται κάθε χρόνο, ενώ το εμπόριο τέχνης - μαζί με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων - συγκαταλέγεται στις πιο προσοδοφόρες πηγές παράνομου πλουτισμού.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Μαύρο χρήμα» στην Τέχνη: Τα 59,6 δισ. δολάρια, τα πλαστά έργα και η υπόθεση Τσαγκαράκη

Ένας επισκέπτης φωτογραφίζει έναν πίνακα με τίτλο «The Network» της Luisa Rabbia στη γκαλερί Peter Blum, στο Art Basel Miami Beach, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα. 

AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια παγκόσμια αγορά που το 2025 «γύρισε» στα 59,6 δισεκατομμύρια δολάρια και παρουσιάζεται ως «ασφαλές καταφύγιο επένδυσης».

Από την άλλη πλευρά, η σύλληψη ενός γνωστού γκαλερίστα του Κολωνακίου, Γιώργου Τσαγκαράκη, με μόνο επτά γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πίνακες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και ένα Ευαγγέλιο του 1745, επανέφερε στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την αγορά τέχνης.

Μπορεί ο ίδιος να αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από τον αρμόδιο εισαγγελέα το απόγευμα της Τρίτης, και κανείς να μην μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση της δικαιοσύνης, η υπόθεση όμως έφερε ξανά στην επιφάνεια την πραγματική εικόνα πίσω από τη βιομηχανία της Τέχνης, όπου εκτός από φιλότεχνους δραστηριοποιούνται και εγκληματικά στοιχεία.

Cosmic Series

Ένα έργο με τίτλο «Cosmic Series» της καλλιτέχνιδας Yvonne Pacanovsky Bobrowicz εκτίθεται στη γκαλερί Sapar Contemporary στην Art Basel Miami Beach, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα.

AP

Τα κενά που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Art Basel & UBS, η παγκόσμια αγορά τέχνης έφτασε τα 59,6 δισ. δολάρια σε αξία, καταγράφοντας αύξηση από το 2024 όταν και υπολογίσθηκε σε 57,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Πίσω από το εντυπωσιακό αυτό όμως νούμερο, η έλλειψη διαφάνειας, η υποκειμενική αξία των έργων, η ανωνυμία μέσω πρακτόρων και εταιρειών-βιτρίνα και τα freeports μετατρέπουν την τέχνη σε ένα από τα πιο συνηθισμένα εργαλεία ξεπλύματος μαύρου χρήματος παγκοσμίως.

Ειδικοί εκτιμούν ότι το 2-5% του παγκόσμιου ΑΕΠ ξεπλένεται κάθε χρόνο, ενώ το εμπόριο τέχνης - μαζί με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων - συγκαταλέγεται στις πιο προσοδοφόρες πηγές παράνομου πλουτισμού. Σύμφωνα με το εργαλείο καταπολέμησης του μαύρου χρήματος Alessa.com πλαστά έργα, ψευδή τιμολόγια, υπερτιμολόγηση σε δημοπρασίες και «καθαρισμός» μέσω τριών κλασικών σταδίων (τοποθέτηση - διαστρωμάτωση - ενσωμάτωση) είναι η συνταγή που χρησιμοποιούν διεθνή κυκλώματα. Η έλλειψη διαφάνειας, οι υποκειμενικές εκτιμήσεις αξίας και η δυνατότητα ανωνυμίας μετατρέπουν την τέχνη σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος παγκοσμίως.

Από καρτέλ έως τρομοκρατικές ομάδες

Το ξέπλυμα χρήματος μέσω της τέχνης λειτουργεί συχνά σε τρία στάδια: την επένδυση, τη διαστρωμάτωση και την ενσωμάτωση.

Στο πρώτο στάδιο, οι εγκληματικές οργανώσεις αγοράζουν αυθεντικά έργα με μετρητά «βρώμικης» προέλευσης. Στη συνέχεια, τα μεταπωλούν απαιτώντας η πληρωμή να γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος από τον νέο αγοραστή. Με αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια εισέρχονται στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα με την κάλυψη μιας εμπορικής πράξης.

Κι όμως, η διαδικασία δεν σταματά εκεί. Η διαστρωμάτωση είναι η διαδικασία μετακίνησης των χρημάτων μέσω πολλαπλών λογαριασμών για τη συγκάλυψη των ιχνών τους. Εδώ η αγορά τέχνης προσφέρει πλεονεκτήματα. Τυχόν εγκληματίες μπορούν να επενδύσουν τεράστια ποσά σε περιορισμένο αριθμό συναλλαγών χωρίς να προκαλούν υποψίες, καθώς οι υπερβολικές - έως και παράλογες - αυξήσεις τιμών σε ορισμένα έργα θεωρούνται κάτι σύνηθες στις δημοπρασίες.

Τελικά, η ενσωμάτωση ολοκληρώνει τον κύκλο, με το «καθαρό» πλέον χρήμα να επανεπενδύεται σε νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, συχνά μέσω εταιρειών-βιτρινών.

Πλαστά και αρχαιοκαπηλία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση πλαστών έργων τέχνης, η οποία αποτελεί μια «διπλή» απειλή. Από τη μία, η παραγωγή και πώληση πλαστών πινάκων ή κλεμμένων αντικειμένων απειλεί συλλέκτες τέχνης, που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα αετονύχυων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια τεράστια επιχείρηση στην Ευρώπη το 2024, η οποία εκτάθηκε σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο. Οι αρχές οδήγησαν στην κατάσχεση πάνω από 2.000 πλαστών σύγχρονων έργων, που εάν είχαν πωληθεί θα είχαν προκαλέσει οικονομική ζημία στα θύματα περίπου 200.000.000 ευρώ.

Αυτή δεν είναι όμως η μοναδική τους χρήση. Τα πλαστά έργα χρησιμοποιούνται επίσης και με άλλες μεθόδους. Παραδείγματος χάριν ως εργαλεία απάτης κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εγκληματίες ασφαλίζουν μια απομίμηση στην τιμή του αυθεντικού έργου και τη χρησιμοποιούν ως εγγύηση για τη λήψη δανείων μεγάλου ύψους. Νομιμοποιώντας έτσι τα χρήματα, που έχουν λάβει από τις τράπεζες. Ενώ όσον αφορά στο «ξέπλυμα» μπορούν να λειτουργήσουν όπως ακριβώς τα αυθεντικά.

Στο ίδιο μοτίβο, ακόμη και τρομοκρατικές ομάδες - όπως αναφέρει η FATF, ειδική μονάδα καταπολέμησης του μαύρου χρήματος στον χώρο της τέχνης - μετέτρεψαν την εμπορία αρχαιοτήτων σε βασική πηγή εσόδων. Οργανώσεις όπως το ISIS εξασφάλισαν την χρηματοδοτησή τους επιβλέποντας τοπικές ομάδες ανασκαφών στο Ιράκ και τη Συρία, στα εδάφη που κατείχαν.

2741.jpg

Ο 82χρονος Χαλέντ αλ-Ασάντ ανακρίθηκε από μαχητές του ISIS για ένα μήνα πριν αποκεφαλισθεί επειδή αρνήθηκε να τους οδηγήσει στους θησαυρούς της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Τα αντικείμενα πωλούνταν σε μεσάζοντες, περνούσαν τα σύνορα προς τον Λίβανο ή την Τουρκία και καταλήγουν σε αποθήκες στην Ευρώπη. Αυτή η διαδρομή καθιστούσε αδύνατο τον προσδιορισμό της προέλευσης, διευκολύνοντας τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών, όπως φάνηκε και στην υπόθεση συγκεκριμένης εταιρείας που αγόρασε ιρακινές αρχαιότητες για το "Museum of the Bible".

Οι «Ελεύθεροι Λιμένες» των έργων τέχνης

Μια από τις μεγαλύτερες ευπάθειες της αγοράς εντοπίζεται στους λεγόμενους ελεύθερους λιμένες (freeports). Πρόκειται για αποθήκες υψηλής ασφαλείας όπου εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων φυλάσσονται σε καθεστώς «υπό διαμετακόμιση», απαλλαγμένα από δασμούς και φόρους εισαγωγής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Economist το 2013, μόνον ο ελεύθερος λιμένας της Γενεύης μπορεί να φιλοξενεί έργα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκεί, ένα έργο μπορεί να αλλάξει χέρια ιδιοκτησίας πολλαπλές φορές μέσω ανώνυμων αγοραστών χωρίς να μετακινηθεί ούτε εκατοστό. Ο αρχικός αγοραστής μετατρέπεται σε πωλητή και εισπράττει χρήματα από μια καθόλα νόμιμη επιχειρηματική συμφωνία, έχοντας εξαφανίσει κάθε ίχνος της αρχικής πηγής των κεφαλαίων.

Πλασματικές αξίες

Σε αντίθεση με άλλα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ενός έργου τέχνης είναι εξαιρετικά ρευστή. Ενώ έμποροι και επιμελητές παίζουν ρόλο στην κοστολόγηση, οι αγοραστές μπορούν να εκτοξεύσουν την τιμή κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για τις αρχές, καθώς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν μια τιμή είναι προϊόν αυθεντικού ενδιαφέροντος ή εσκεμμένης υπερτιμολόγησης.

Η ανωνυμία που παραδοσιακά συνοδεύει τις αγοραπωλησίες τέχνης επιδεινώνει την κατάσταση. Οι αγοραστές συχνά χρησιμοποιούν πράκτορες, συμβούλους ή εταιρείες-βιτρινες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν το Μεξικό θέσπισε αυστηρότερους νόμους για τη χρήση μετρητών στην τέχνη, οι πωλήσεις κατέρρευσαν από 30% έως 70% μέσα σε έναν χρόνο. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι τα καρτέλ ναρκωτικών ήταν οι κύριοι «αιμοδότες» της αγοράς έργων τέχνης. Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Nathan “Nicky” Isen, εμπόρου τέχνης από τη Φιλαδέλφεια, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι συμβούλευσε μυστικό πράκτορα για το πώς να ξεπλύνει χρήματα από ναρκωτικά μέσω αγοράς πινάκων, μετά από αποκάλυψη που ξεκίνησε από τον καταδικασμένο έμπορο ναρκωτικών Ronald Belciano.

Οι προσπάθειες καταπολέμησης του μαύρου χρήματος

Οι ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να κλείσουν αυτά τα κενά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Έκτη Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (6AMLD) έφερε τους επαγγελματίες της αγοράς τέχνης προ των ευθυνών τους.

Πλέον, γκαλερί και οίκοι δημοπρασιών υποχρεούνται να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών και να παρακολουθούν συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Παρόμοιες κινήσεις έγιναν στις ΗΠΑ με τον νόμο AMLA 2020 και στον Καναδά με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα το 2019.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των συναλλαγών στην αγορά της Τέχνης, συνεχίζει να γίνεται από ανθρώπους που όχι μόνο την αγαπούν αλλά και χρηματοδοτούν την συνέχεια της. Ενώ πέραν των νομικών παρεμβάσεων υπάρχουν και πολλές προσπάθειες αυτορύθμισης από τον ίδιο τον χώρο της Τέχνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Με ΝΑΤΟ και Ιράν τα έβαλε ο Τραμπ - Αρνητική η Τεχεράνη στο σχέδιο 15 σημείων

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των ιδιωτικών υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης: Από τον κατώτατο κισθό έως την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» Τα «περίεργα» βίντεο του Λευκού Οίκου - Διέγραψε άρον άρον το ένα

17:25ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή BA.3.2 - Τα συμπτώματα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τα 7 πράγματα που δεν ξέρετε για τον Πούτιν, που συμπληρώνει 26 χρόνια στην ηγεσία της Ρωσίας

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο το Snapchat για την προστασία των ανηλίκων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

17:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μαύρο χρήμα» στην Τέχνη: Τα 59,6 δισ. δολάρια, τα πλαστά έργα και η υπόθεση Τσαγκαράκη

17:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Στόχος τα playoffs και μετά το τρόπαιο» - Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Μυστηριώδες αντικείμενο με πλοκάμια προκάλεσε πανικό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Η Βίκυ Λέανδρος με το “L’amour est bleu” στον Λόφο της Σάνης

16:53ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρύβεται άλλο» - Σφοδρή επίθεση για τον κανονισμό επιστροφών

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Peaky Blinders: Σφαγές, βία και τρόμος - Η πραγματική ιστορία πίσω από τον μύθο της σειράς

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φώς» για σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Υπεράκτια κέντρα επιστροφών, απαγορεύσεις εισόδου και τέλος στις... αναστολές απέλασης

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απέστειλε την απάντηση στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ - «Tώρα περιμένουμε»

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Το viral ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα -Ο νεαρός που «έκλεψε» την παράσταση μετά την παρέλαση

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Μυστηριώδες αντικείμενο με πλοκάμια προκάλεσε πανικό

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι κάτοχοι diesel οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του fuel pass

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ