Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων

Άγγελος Βουράκης

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης, που συνελήφθη μετά τις έρευνες των αρχών σε χώρους της επιχείρησής του, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα αλλά και σε αποθήκη στο Ελληνικό, ενώ ελέγχθηκαν επίσης σημεία σε Κολωνάκι και Γλυφάδα.

Σε βάρος του επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιά αντικείμενα που βρίσκονταν για δεκαετίες στις αποθήκες της οικογένειάς του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Οι πίνακες ήταν παμπάλαια κειμήλια που βρίσκονταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ούτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πλαστό έργο τέχνης», φέρεται να ανέφερε, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για έργα «παρατημένα εδώ και δεκαετίες».

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένων έργων, λέγοντας πως «η εξέταση έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από υπάλληλο πινακοθήκης, κάτι πρακτικά αδύνατο», εκφράζοντας την άποψη ότι η διαδικασία αυτή «προσβάλλει την τέχνη».

Ο γκαλερίστας υποστήριξε επίσης ότι δραστηριοποιείται στον χώρο της τέχνης για περισσότερα από 35 χρόνια και ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως δικαιολογημένα. «Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου», φέρεται να σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ευαγγέλιο έκδοσης Βενετίας του 1745, με τον κατηγορούμενο να υποστηρίζει ότι το απέκτησε νόμιμα, λέγοντας: «Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό στέλεχος εταιρείας και προσκόμισα σχετικά έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί».

«Είναι αθώος και κακώς κρατείται»


Νωρίτερα είχε απολογηθεί και υπάλληλος της επιχείρησης, η οποία κατηγορείται για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που φέρεται να αποτελεί προϊόν εγκλήματος. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη.

Νωρίτερα, δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε ο δικηγόρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφερόμενος στην αθωότητα του πελάτη του για την οποία υπάρχουν αποδείξεις, ενώ πρόσθεσε πως κατά την δική του γνώμη ο γκαλερίστας κρατείται «κακώς».

«Ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, κ. Γιάννη Παπαριστείδη και κ. Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται. Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται.

Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Αναφορικά με το Ευαγγέλιο ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού, προκειμένου να επιδείξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα.

Τον πρόλαβε η αστυνομία. Θέλω να είστε σίγουροι ότι ακόμα είμαστε στην αρχή. Η ταπεινότητά μου δεν μπορεί να δεχτεί πως είχε δόλο. Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε».

Για ποια αδικήματα κατηγορείται ο γνωστός γκαλερίστας

Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων που του αποδίδονται.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, καθώς και για παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου. Παράλληλα, κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και σε εμπορική κλίμακα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης και η κατηγορία της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, επίσης κατ’ εξακολούθηση.

Αφορμή για την έναρξη της έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας αποτέλεσε ένα Ευαγγέλιο, για το οποίο η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι αποκτήθηκε απολύτως νόμιμα. Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, το συγκεκριμένο κειμήλιο παραλήφθηκε συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και τις σχετικές βεβαιώσεις, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για αντικείμενο αμφίβολης προέλευσης. «Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση» είπε ο συνήγορός του.

