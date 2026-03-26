Γιώργος Τσαγκαράκης: «Δεν έβγαλε ποτέ το Ευαγγέλιο σε δημοπρασία», λέει ο Δημητρακόπουλος

«Για όποιον συκοφαντεί, θα κατατίθεται μήνυση», τόνισε ο δικηγόρος του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σημειώνοντας ότι «ο κ. Τσαγκαράκης δεν θέλει κανένας από τους πελάτες του να είναι δυσαρεστημένος. Όποιος νομίζει ότι έχει δίκιο, μπορεί να έρθει στη γκαλερί και να αποζημιωθεί, στο γραφείο βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δικαστήρια», μιλώντας στο MEGA.

Για το Ευαγγέλιο, υποστήριξε ότι «χρονολογείται πριν από το 1830, άρα ο νόμος περί αρχαιοτήτων το καταλαμβάνει. Αυτό δεν το γνώριζε ο κ. Τσαγκαράκης και μάλιστα, αυτός που του το έδωσε, ο παρακαταθέτης και θεματοφύλακας είναι ο κ. Τσαγκαράκης –δηλαδή δεν αποκτά κυριότητα– τού είπε ότι είναι του 1754 και φτιάχτηκε στο Μιλάνο.

Καλόπιστα τού έδωσε και 4 πίνακες, μιλάμε για έναν επιχειρηματία μεγάλου βεληνεκούς. Όμως, όταν έμαθε ότι θεωρείται κειμήλιο, επικοινώνησε αμέσως με την Εφορεία Αρχαιοτήτων στην Πλάκα. Μίλησαν και έκλεισαν ραντεβού την επόμενη μέρα, την Πέμπτη 19 Μαρτίου. Η σύλληψη έγινε την Παρασκευή. Προσκομίσαμε τα τηλέφωνα που έγιναν στην εισαγγελέα».

«Ο κ. Τσαγκαράκης είναι θύμα πλάνης, σύμφωνα με εκείνον όλοι οι πίνακες είναι γνήσιοι», προσέθεσε ο δικηγόρος. Ο γκαλερίστας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την προχθεσινή πολύωρη απολογία του.

Εις βάρος του επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων. Επιτρέπεται η ενασχόληση για τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

