Τι υποστήριξε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη μαραθώνια απολογία του: «Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς»

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη (ένθετη)

Ελεύθερος με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας του, ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης, η πρώην σύζυγος και ο γιος του δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Σύμφωνα με το Star, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δώσει πειστικές απαντήσεις για όλες τις πτυχές της υπόθεσης, προσκομίζοντας έγγραφα τόσο για τους αμφισβητούμενους πίνακες όσο και για το ιερό Ευαγγέλιο.

Ειδικά για το τελευταίο, υποστήριξε πως διέθετε παραστατικά παρακαταθήκης προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα ενδεχόμενης πώλησής του, ενώ σημαντικό ρόλο στην απόφαση των αρχών φέρεται να έπαιξε το λευκό ποινικό του μητρώο.

Παρά την προσωρινή του ελευθερία, ο κλοιός γύρω από τη δραστηριότητα της γκαλερί φαίνεται να στενεύει. Ήδη οι αρχές ερευνούν τέσσερις επίσημες καταγγελίες για διάθεση πλαστών έργων τέχνης, ενώ μόλις χθες κατατέθηκε επιπλέον μήνυση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για παρόμοια υπόθεση.

Ανησυχία των αγοραστών

Την ίδια στιγμή, τα τηλέφωνα της Αστυνομίας δέχονται διαρκώς κλήσεις από τουλάχιστον δεκαεπτά ανήσυχους ιδιώτες αγοραστές, οι οποίοι ζητούν να ελεγχθεί η γνησιότητα των αντικειμένων που προμηθεύτηκαν από τον συλλέκτη.

Η ανησυχία αυτή εντείνεται από το γεγονός ότι, από τους συνολικά τριακόσιους είκοσι έναν πίνακες που κατασχέθηκαν, διαπιστώθηκε πως μόλις οι επτά ήταν αυθεντικοί. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν νέο κύκλο καταθέσεων για τον έλεγχο των κοσμημάτων που διακινούσε η επιχείρηση.

Αναφορικά με το ζήτημα της πλαστότητας των έργων, ο ίδιος παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της απολογίας του: «Όσον αφορά τους πίνακες, ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα μου. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ουδέποτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πίνακας που ήταν πλαστός. Ήταν παρατημένοι πίνακες εδώ και δεκαετίες. Η διαδικασία του ελέγχου έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από την υπάλληλο της πινακοθήκης, πράγμα πρακτικά αδύνατο. Προσβάλλει την τέχνη. Είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας. Τα χρήματά μου δικαιολογούνται απόλυτα. Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου».

«Αφέθηκε ελεύθερος με πολύ βαρείς περιοριστικούς όρους»

Σχετικά με τους όρους που του επιβλήθηκαν μετά την απολογία, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προχώρησε σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες διευκρινίζοντας: «Αφέθηκε ελεύθερος με πολύ βαρείς περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία κάθε πρώτη του μηνός, εγγύηση 50.000 και απαγόρευση οποιασδήποτε ενασχόλησης που αφορά αρχαιότητες. Θα ασχολείται με πίνακες μόνο αν έχουν πιστοποιητικά γνησιότητας».

Όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα του ιερού κειμηλίου, ο συλλέκτης επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατοχή του δείχνοντας προς το εξωτερικό και συγκεκριμένα προς την Αγγλία. Για το συγκεκριμένο θέμα ανέφερε: «Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη, αλλοδαπό στέλεχος εταιρείας, και προσκόμισα τα σχετικά έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Μάλιστα, κάλεσα ο ίδιος την Αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί». Ωστόσο, τα στελέχη της Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας που αναζήτησαν τον Βρετανό με το μικρό όνομα Πολ, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σπάνιο Ευαγγέλιο στον δημοπράτη, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να τον εντοπίσουν.

Η αρχή του τέλους για τον πασίγνωστο άνδρα της τέχνης είχε ξεκινήσει σχεδόν ένα μήνα πριν. Η αντίστροφη μέτρηση σήμανε στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου, όταν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα έφτασε στα γραφεία της Αρχαιοκαπηλίας αλλάζοντας τα δεδομένα της έρευνας. «Αυτά που πουλάει ο Τσαγκαράκης είναι πλαστά», έγραφε χαρακτηριστικά ο αποστολέας που εμφανιζόταν ως γνώστης της αγοράς. Τις επόμενες ημέρες οι καταγγελίες πλήθυναν, περιλαμβάνοντας και την κρίσιμη πληροφορία για ένα σπάνιο Ευαγγέλιο, το οποίο παρουσίαζε ομοιότητες με αντίστοιχα κειμήλια που είχαν προσπαθήσει να διαθέσουν παλαιότερα μοναχοί στο Μέγα Σπήλαιο.

Ο διάλογος με τους αστυνομικούς

Η κορύφωση των ερευνών ήρθε με την έφοδο στο σπίτι του στη Βουλιαγμένη. Ένα μεικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από εισαγγελέα, ιστορικό τέχνης, αρχαιολόγο, βυζαντινολόγο και αστυνομικούς της Αρχαιοκαπηλίας αναζήτησε πιεστικά το πολύτιμο βιβλίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ακολούθησε ένας άκρως αποκαλυπτικός διάλογος με τους αστυνομικούς.

Αστυνομικοί: «Αστυνομία. Πού είναι το Ευαγγέλιο που δημοπρατούσατε;»
Τσαγκαράκης: «Δεν το έχω εδώ. Το έχει μια υπάλληλός μου να το φυλάει».
Αστυνομικοί: «Καλέστε την τώρα σε ανοιχτή ακρόαση. Θα της πείτε να το φέρει εδώ, χωρίς να αναφέρετε ότι είμαστε εμείς μαζί σας».

Ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρχών, η υπάλληλος κατέφθασε λίγο αργότερα στον χώρο μεταφέροντας το Ευαγγέλιο μέσα σε μια τσάντα, γεγονός που οδήγησε στην ακαριαία σύλληψη του συλλέκτη. Αξίζει να σημειωθεί πως η υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος. Πλέον, το ελληνικό FBI στρέφει τις έρευνές του στον εντοπισμό του άγνωστου προμηθευτή.

Novibet
