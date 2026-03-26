Στο «μικροσκόπιο» νέες καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη

Snapshot Νέες καταγγελίες κατά του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη εξετάζονται από τις Αρχές, με τον ίδιο να αφέθηκε ελεύθερος υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Αγοραστές αμφισβητούν τη γνησιότητα έργων τέχνης που αγόρασαν, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για μη πληρωμένες παραδόσεις κοσμημάτων στη γκαλερί του.

Ο Τσαγκαράκης αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες πελατών στη δικογραφία.

Το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός» εντόπισε μη γνήσια έργα που αποδίδονται στον καλλιτέχνη και ενημέρωσε τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Νέες καταγγελίες σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη βρίσκονται υπό εξέταση από τις Αρχές. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Καθώς οι καταγγελίες αυξάνονται, ο ίδιος υποστηρίζει ότι γίνεται στόχος οργανωμένης δυσφήμισης. Την ίδια στιγμή, αγοραστές που είχαν προμηθευτεί ακριβά έργα τέχνης ως αυθεντικά, εκφράζουν πλέον αμφιβολίες για τη γνησιότητά τους και φοβούνται ότι εξαπατήθηκαν.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές και για περιπτώσεις κοσμημάτων που παραδόθηκαν στη γκαλερί του χωρίς οι ιδιοκτήτες να λάβουν την αντίστοιχη πληρωμή. Ορισμένοι καταγγέλλουν ότι επί χρόνια λάμβαναν διαβεβαιώσεις για καθυστερημένες πληρωμές, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, ενώ όταν ζήτησαν την επιστροφή των αντικειμένων τους, αυτό απορρίφθηκε.

Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για συναλλαγές χωρίς αποδείξεις και για σημαντικά χαμηλότερα ποσά από την πραγματική αξία των αντικειμένων που παραδόθηκαν.

Από την πλευρά του, ο Τσαγκαράκης αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εξαπατήσει κανέναν και ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία πελάτη στη δικογραφία. Αναφέρει επίσης πως τα έργα που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν προορίζονταν για πώληση, αλλά ήταν παλιά και εγκαταλελειμμένα.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του και για κοσμήματα που, όπως λένε, έδωσαν στην γκαλερί του χωρίς να λάβουν πίσω χρήματα.

«Έχω και απόδειξη και πιστοποιητικό γνησιότητας από τον ίδιον. Αλλά δεν ξέρω αν είναι γνήσιος ο πίνακας. Από την εκπομπή το πήραμε. Του Μυταρά είναι. Τρία χιλιάρικα. Έχει την υπογραφή κάτω, Μυταράς. Το πήραμε. Αλλά τώρα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και κοιτάμε…», λέει καταγγέλλουσα στο MEGA.

«Κάποια στιγμή μου λένε είναι παρακρατημένα τα πράγματα από πελάτες και όταν θα τους πληρώσουν, θα μου στείλουν στον λογαριασμό το ποσό. Περάσαν από το ’23, 3 χρόνια και η αιτιολογία πάντα ήταν ‘ε δεν τελείωσε, δεν τελείωσε, περίμενε και περίμενε’. Όταν του είπα ‘δώστε τα μου πίσω’, λέει ‘όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα’».

Παρόμοια η καταγγελία και μίας άλλης γυναίκας που υποστηρίζει πως πήρε ελάχιστα χρήματα συγκριτικά με όσα κοσμήματα έδωσε.

«Το πήρε με 1.000 ευρώ, ‘μαύρα’ έτσι; Δεν μου έδωσε τίποτα. Από τα 3.500 χιλιάδες, μου έδωσε 1.000 ευρώ. Χωρίς να μου δώσει απόδειξη, χωρίς τίποτα. ‘Μαύρα’. Δεν έχει ενσυναίσθηση καμία. Είναι ένας ψυχρός άνθρωπος, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις».

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επιμένει ότι πρόκειται για «πόλεμο» λάσπης, με στόχο να πληγεί η δημόσια εικόνα του.

«Δεν εξαπάτησα κανέναν και στη δικογραφία δεν βλέπω κάποια επίσημη καταγγελία πελάτη μου, που να υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε. Τα έργα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία μου δεν ήταν προς πώληση. Ήταν παρατημένα, σκονισμένα και εγκαταλελειμμένα στην αποθήκη από την εποχή που ζούσαν οι γονείς μου».

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους του έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του.

Το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός» ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει έργα που αποδίδονται στον καλλιτέχνη, τα οποία όμως δεν θεωρούνται γνήσια, ενώ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο προστασίας της καλλιτεχνικής του κληρονομιάς.

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι σε δημοπρασίες του παρουσιάστηκαν πλαστά έργα που αποδίδονταν στους ζωγράφους Γιάννη Γαΐτη και Θεόφιλο. Η κόρη του Γαΐτη έχει κινηθεί νομικά, δηλώνοντας ότι έχουν εντοπιστεί αρκετοί πλαστοί πίνακες και ότι είναι διαθέσιμη να συμβάλει στην επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των έργων του πατέρα της.

Ο δικηγόρος της υπογραμμίζει ότι ο γκαλερίστας οφείλει να συνεργαστεί με τις Αρχές και να αποκαλύψει τα στοιχεία των προσώπων που εμπλέκονται στην προέλευση των έργων.

Η ανακοίνωση του Μουσείου Αλέκος Φασιανός



«Το Μουσείο “Αλέκος Φασιανός”, σε συνέχεια πρόσφατων περιστατικών που αφορούν στη διακίνηση πλαστών έργων Ελλήνων ζωγράφων και ειδικότερα έργων που αποδίδονται στον Αλέκο Φασιανό, γνωστοποιεί τα ακόλουθα. Έχει περιέλθει σε γνώση του μουσείου η ύπαρξη τουλάχιστον δύο έργων, τα οποία, βάσει του ελέγχου της δέουσας επιμέλειας δεν αναγνωρίζονται ως γνήσια έργα του καλλιτέχνη. Περαιτέρω, εντός του έτους 2026, το μουσείο προέβη σε έγγραφη ενημέρωση προς ιδιοκτήτη χώρου τέχνης αναφορικά με έργο αποδιδόμενο στον Αλέκο Φασιανό, το οποίο εκτίθετο σε βιτρίνα στο Κολωνάκι. Το μουσείο επισημαίνει ότι η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προστασίας του έργου και της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Αλέκου Φασιανού, ενώ για το ζήτημα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες Αρχές».



«Σήμερα δήλωσα παράταση για την υποστήριξη κατηγορίας στην 23η Ανακριτήρια Αθηνών με τον δικηγόρο μου Στέλιο Γκαρίπη. Με λύπη μου διαπίστωσα πως κατασχέθηκαν πέντε πλαστοί πίνακες από το σπίτι του κυρίου Τσαγγαράκη και τουλάχιστον τρεις πλαστοί πίνακες παρουσιάστηκαν στις εκπομπές του. Είμαι στη διάθεση της ανακρίτριας για ότι χρειαστεί όσον αφορά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων του πατέρα μου», ανέφερε η κόρη του σπουδαίου ζωγράφου, Λορέττα Γαΐτη.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ έχουν δεσμευτεί και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί.

Διαβάστε επίσης