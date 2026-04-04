Προμηθέας Π. - Παναθηναϊκός AKTOR 63-96: Πράσινος σίφουνας... ισοπέδωσε τους Πατρινούς

Ο Παναθηναϊκός των εννέα παικτών διέλυσε σε χρόνο dt τον Προμηθέα περνώντας από την Πάτρα με το εντυπωσιακό 63-96.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πήγε στην Πάτρα έχοντας πάρα πολλά προβλήματα και να παρατάχθηκε στον αγώνα με 9 παίκτες στη σύνθεση του, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να πάρει μια τεράστια, σε έκταση, νίκη. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Προμηθέα με το εντυπωσιακό 63-96, ο Αταμάν ξεκούρασε τους παίκτες του και πλέον άπαντες έχουν στο μυαλό τους τη “διαβολοβδομάδα” της Ισπανίας και τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Κορυφαίοι για τους νικητές οι Ντίνος Μήτογλου, Τι Τζέι Σορτς και Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών και των πολλών προβλημάτων ξεκίνησε σε χαλαρούς ρυθμούς την αναμέτρηση με τον Προμηθέα να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Οι γηπεδούχοι θέλησαν να “χτυπήσουν” τον Παναθηναϊκό στο transition, να πατήσουν στην κούρασή τους και με τον Χάρις πρώτο βιολί ξεκίνησαν θετικά. Ο Παναθηναϊκός, όμως είχε σε καλό απόγευμα τον Σορτς ο οποίος “οδήγησε” καλά την ομάδα του και έδωσε και επιθετικές λύσεις και με καλάθι του Καλαϊτζάκη ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 5-10 στο τρίλεπτο. Ο Φόρμαν μείωσε και ο Γκραντ με τρίποντο έκανε το 14-14 για τους γηπεδούχους και κάπου εκεί το ματς τελειώσει.

Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια του πρώτου δεκαλέπτου ήταν καταιγιστικός με τον Προμηθέα να μη μπορεί να ακολουθήσει. Ο Γκριγκόνις έδειχνε να βρίσκει τον εαυτό του, ο Σορτς συνέχιζε στον ίδιο ρυθμό και με σερί 0-12 σε 3:20 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 14-26.

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός και επιμέρους 8-31

Το παιχνίδι είχε τελειώσει από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός “πνίγοντας” τον Προμηθέα στην άμυνα του και στην επίθεση “χτυπούσε” με όλους τους τρόπους. Το 0-12 σερί του Παναθηναϊκού διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο στα πρώτη 3:30 λεπτά με το σκορ να γίνει 14-30 με καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις. Η ομάδα του Μάριου Μπατή έμοιαζε… παραδομένη, με τον Σλούκα να έχει περάσει και αυτός στο παρκέ και στο 15’ με τρίποντο να κάνει το 16-37 και να δίνει για πρώτη φορά στην ομάδα του προβάδισμα άνω των 20 πόντων. Ο Αταμάν συνέχισε τις αλλαγές και το ανακάτεμα, έπαιξε με τρεις ψηλούς, με τον Χέιζ στο “4”, τον Χουάντσο στο “4” και τον Φαρίντ στο “5”, ενώ με την είσοδο του για δεύτερη φορά στο παρκέ ο Μήτογλου θύμισε κάτι από τον καλό του εαυτό. Χουάντσο, Γκριγκόνις και Σλούκας άνοιγε τη διαφορά ακόμα περισσότερο με τις δύο ομάδας να πηγαίνουν στα αποδυτήρια 35 πόντους διαφορά, και τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει επιμέρους 8-31.

Στο +44 η διαφορά, με τον Αταμάν να κάνει ότι θέλει

Το παιχνίδι είχε γίνει πολύ… ιδιαίτερο μιας και ο Παναθηναϊκός το είχε τελειώσει από νωρίς και ο Προμηθέας έδειχνε ανίκανος να αντιδράσει. 4 γρήγοροι πόντοι από τον Σορτς και ένα τρίποντο από τον Μήτογλου έφεραν τη διαφορά στους 44 πόντους, 20-64, με τον Μπατή να μη ξέρει τι να πρωτομαζέψει. Κόλμαν και Μπέλο προσπαθούσαν να βγάλουν κάτι μπασκετικό στο παρκέ, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό, με τον Αταμάν από τη μεριά του να δοκιμάζει πράγματα που ούτε θα είχε σκεφτεί ποτέ. Πεντάδα με Γκριγκόνις στο “1”, Καλαϊτζάκη στο “2”, στο “3” Χέιζ, στο “4” Κουζέλογλου και στο “5” Μήτογλου προκειμένου να ξεκουράσει τους υπόλοιπους και το σκορ πήγε στο 26-73. Ο Κόλμαν έδωσε λύσεις στον Προμηθέα και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 36-77.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δε θα μπορούσε να αλλάξει τίποτα, με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει ρυθμό απολύτως φυσιολογικά και τον Προμηθέα να προσπαθεί να μαζέψει όσο μπορεί τη διαφορά. Ο Σορτς δε φοβόταν να σουτάρει από μακριά με τον Προμηθέα να του το.. δίνει αλλά ήταν άστοχος, αλλά ο Μήτογλου μάζεψε το ριμπάουντ και με γκολ-φάουλ έκανε το 44-86, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Κουζέλογλου έκανε το 47-88 και πλέον άπαντες οι παίκτες του Παναθηναϊκού σκόραραν, με τον Γκραντ των Πατρινών να ευστοχεί στο 4ο τρίποντο του για να κάνει το 50-88, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τελικά την νίκη με 63-96.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 22-57, 36-77, 63-96

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ισπανία για την πιο κρίσιμη φετινή εβδομάδα της EuroLeague

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το σημείο που κατέρρευσε το παλαιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλάζουν από σήμερα - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ