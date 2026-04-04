Προμηθέας Π. - Παναθηναϊκός AKTOR 63-96: Πράσινος σίφουνας... ισοπέδωσε τους Πατρινούς

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πήγε στην Πάτρα έχοντας πάρα πολλά προβλήματα και να παρατάχθηκε στον αγώνα με 9 παίκτες στη σύνθεση του, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να πάρει μια τεράστια, σε έκταση, νίκη. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Προμηθέα με το εντυπωσιακό 63-96, ο Αταμάν ξεκούρασε τους παίκτες του και πλέον άπαντες έχουν στο μυαλό τους τη “διαβολοβδομάδα” της Ισπανίας και τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Κορυφαίοι για τους νικητές οι Ντίνος Μήτογλου, Τι Τζέι Σορτς και Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Παναθηναϊκός των πολλών απουσιών και των πολλών προβλημάτων ξεκίνησε σε χαλαρούς ρυθμούς την αναμέτρηση με τον Προμηθέα να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Οι γηπεδούχοι θέλησαν να “χτυπήσουν” τον Παναθηναϊκό στο transition, να πατήσουν στην κούρασή τους και με τον Χάρις πρώτο βιολί ξεκίνησαν θετικά. Ο Παναθηναϊκός, όμως είχε σε καλό απόγευμα τον Σορτς ο οποίος “οδήγησε” καλά την ομάδα του και έδωσε και επιθετικές λύσεις και με καλάθι του Καλαϊτζάκη ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 5-10 στο τρίλεπτο. Ο Φόρμαν μείωσε και ο Γκραντ με τρίποντο έκανε το 14-14 για τους γηπεδούχους και κάπου εκεί το ματς τελειώσει.

Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια του πρώτου δεκαλέπτου ήταν καταιγιστικός με τον Προμηθέα να μη μπορεί να ακολουθήσει. Ο Γκριγκόνις έδειχνε να βρίσκει τον εαυτό του, ο Σορτς συνέχιζε στον ίδιο ρυθμό και με σερί 0-12 σε 3:20 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 14-26.

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός και επιμέρους 8-31

Το παιχνίδι είχε τελειώσει από το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός “πνίγοντας” τον Προμηθέα στην άμυνα του και στην επίθεση “χτυπούσε” με όλους τους τρόπους. Το 0-12 σερί του Παναθηναϊκού διευρύνθηκε ακόμα περισσότερο στα πρώτη 3:30 λεπτά με το σκορ να γίνει 14-30 με καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις. Η ομάδα του Μάριου Μπατή έμοιαζε… παραδομένη, με τον Σλούκα να έχει περάσει και αυτός στο παρκέ και στο 15’ με τρίποντο να κάνει το 16-37 και να δίνει για πρώτη φορά στην ομάδα του προβάδισμα άνω των 20 πόντων. Ο Αταμάν συνέχισε τις αλλαγές και το ανακάτεμα, έπαιξε με τρεις ψηλούς, με τον Χέιζ στο “4”, τον Χουάντσο στο “4” και τον Φαρίντ στο “5”, ενώ με την είσοδο του για δεύτερη φορά στο παρκέ ο Μήτογλου θύμισε κάτι από τον καλό του εαυτό. Χουάντσο, Γκριγκόνις και Σλούκας άνοιγε τη διαφορά ακόμα περισσότερο με τις δύο ομάδας να πηγαίνουν στα αποδυτήρια 35 πόντους διαφορά, και τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει επιμέρους 8-31.

Στο +44 η διαφορά, με τον Αταμάν να κάνει ότι θέλει

Το παιχνίδι είχε γίνει πολύ… ιδιαίτερο μιας και ο Παναθηναϊκός το είχε τελειώσει από νωρίς και ο Προμηθέας έδειχνε ανίκανος να αντιδράσει. 4 γρήγοροι πόντοι από τον Σορτς και ένα τρίποντο από τον Μήτογλου έφεραν τη διαφορά στους 44 πόντους, 20-64, με τον Μπατή να μη ξέρει τι να πρωτομαζέψει. Κόλμαν και Μπέλο προσπαθούσαν να βγάλουν κάτι μπασκετικό στο παρκέ, αλλά αυτό δεν ήταν δυνατό, με τον Αταμάν από τη μεριά του να δοκιμάζει πράγματα που ούτε θα είχε σκεφτεί ποτέ. Πεντάδα με Γκριγκόνις στο “1”, Καλαϊτζάκη στο “2”, στο “3” Χέιζ, στο “4” Κουζέλογλου και στο “5” Μήτογλου προκειμένου να ξεκουράσει τους υπόλοιπους και το σκορ πήγε στο 26-73. Ο Κόλμαν έδωσε λύσεις στον Προμηθέα και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 36-77.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δε θα μπορούσε να αλλάξει τίποτα, με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει ρυθμό απολύτως φυσιολογικά και τον Προμηθέα να προσπαθεί να μαζέψει όσο μπορεί τη διαφορά. Ο Σορτς δε φοβόταν να σουτάρει από μακριά με τον Προμηθέα να του το.. δίνει αλλά ήταν άστοχος, αλλά ο Μήτογλου μάζεψε το ριμπάουντ και με γκολ-φάουλ έκανε το 44-86, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Κουζέλογλου έκανε το 47-88 και πλέον άπαντες οι παίκτες του Παναθηναϊκού σκόραραν, με τον Γκραντ των Πατρινών να ευστοχεί στο 4ο τρίποντο του για να κάνει το 50-88, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τελικά την νίκη με 63-96.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 22-57, 36-77, 63-96

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης