Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Κατάμεστο το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των playoffs. Με τους «ερυθρόλευκους» και τους «κιτρινόμαυρους» να ψάχνουν αποτέλεσμα-δήλωση ενόψει της συνέχειας.

Στην προσπάθεια της η ομάδα του Πειραιά έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Με το «Γ. Καραϊσκάκης» να αναμένεται «καυτό», καθώς όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Κυριακής (5/4) εξαντλήθηκαν. Σε ένα ακόμη sold out στο Φαληρικό γήπεδο.