Νίκολιτς: «Περιμένω οι παίκτες μου να είναι ακλόνητοι»

Ο προπονητής της ΑΕΚ ανέλυσε τα δεδομένα ενόψει των playoffs και κυρίως για το ματς της πρεμιέρας στην έδρα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην Cosmote TV:

Για το πώς πέρασαν αυτές οι δύο εβδομάδες, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ είχε πολλούς διεθνείς παίκτες.

«Πρέπει να πω ότι έχουμε συνηθίσει με αυτό πλέον. Οι περισσότεροι παίκτες φεύγουν στα διαλλείματα της FIFA. Αυτό λειτουργεί λίγο σαν περισπασμός και αλλάζει την προπονητική διαδικασία. Φεύγουν, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, από τη Νότια και τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Αφρική και την Ευρώπη. Και γυρνούν με διαφορετικά συναισθήματα. Κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν πολύ χαρούμενοι, κάποιοι έρχονται απογοητευμένοι, κάποιοι με περισσότερα, κάποιοι με λιγότερα λεπτά συμμετοχής. Αλλά είναι πάντα έτσι. Είναι φυσιολογικό η ομάδα που διαθέτει τους περισσότερους διεθνείς από τις άλλες να υποφέρει περισσότερο σε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς, στην Ελλάδα για την ώρα είμαστε η ομάδα… Ή μάλλον, όχι δυστυχώς, αλλά ευτυχώς, γιατί αυτό δείχνει την ποιότητα των παικτών μας. Είμαστε η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών παικτών. Έχουμε ένα μικρό μειονέκτημα σε σχέση με τις άλλες ομάδες στο ξεκίνημα των play offs, σε σχέση με αυτό. Όμως, δεν ψάξαμε ποτέ για δικαιολογίες φέτος, δεν θα το κάνουμε ούτε τώρα. Είμαστε χαρούμενοι που αρχίζουν τα play offs, το περιμέναμε καιρό, μπαίνουμε ως πρώτοι, κάτι που είναι δύσκολο να υπερασπιστούμε. Γιατί όλοι θέλουν να σε ρίξουν από εκεί. Όλοι, στον αθλητισμό, γνωρίζουν ότι είναι πιο εύκολο να ανέβεις στη πρώτη θέση, παρά να μείνεις εκεί. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε. Από την άλλη, το αντιμετωπίζω αυτό σαν την Ιερή Μέρα του ποδοσφαίρου κι ελπίζω να είναι για τον επόμενο μήνα. Γιατί σε κάθε αγωνιστική θα έχουμε δύο μεγάλα ντέρμπι, οι τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας έχουν προκριθεί στα play offs, τα οποία θα είναι πολύ στενά, πολύ κλειστά. Οπότε, δεν θα είναι… καρναβαλικό ποδόσφαιρο, θα είναι ανταγωνιστικό σε κάθε λεπτό των αναμετρήσεων. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το απολαύσουν. Προσωπικά, είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να ξεκινήσουν. Περιμένω ότι κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν θα είναι πιο καθοριστικά από τα άλλα. Όμως, αυτός ο οποίος μακροπρόθεσμα και όταν λέω μακροπρόθεσμα εννοώ σε έξι αγωνιστικές, θα είναι πιο αποτελεσματικός και έτοιμος επιβιώσει από τις νίκες, αλλά και από τις ισοπαλίες και τις ήττες, πνευματικά και σωματικά, αυτός θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού».

Για το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θυμάμαι με απόλυτη ακρίβεια, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, έχει πάρει είκοσι πρωταθλήματα. Αυτό μιλά για την κυριαρχία τους εδώ στην Ελλάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια και οι άλλες ομάδες ορθώνουν το ανάστημά τους και καταφέρνουν να κατακτούν τρόπαια. Κυρίως, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αλλά προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον διαθέτει καλή ομάδα και καλό προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι δυνατός, έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες, δεν είναι εύκολο να παίζεις στην έδρα τους. Αλλά είχαμε καλό ρυθμό πριν από τη διακοπή, καλή διάθεση. Είμαστε μια ομάδα που μάθαμε πώς να είμαστε ανταγωνιστικοί στη διάρκεια της σεζόν, πώς να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να επιβιώνουμε, να συνεχίζουμε τη μάχη. Και αυτό είναι που είχα υποσχεθεί πριν από πολύ καιρό σε όλους εδώ, στους φιλάθλους, στα media και σε όλους τους άλλους: Ότι δεν τα παρατάμε ποτέ! Θα είμαστε εκεί μέχρι το τέλος! Είναι σχεδόν το τέλος και είμαστε εκεί! Πώς θα τελειώσει; Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω σήμερα. Αλλά μπορώ να πω με σιγουριά, ότι η μάχη μας θα δοθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, που είναι το πρώτο των play offs περιμένω ένα στενό παιχνίδι, περιμένω ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Με πολλά τρεξίματα από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει με πολλή ένταση, με πίεση, με άμεσες μακρινές μεταβιβάσεις, με σέντρες. Αυτό είναι το παιχνίδι τους, όλοι το ξέρουν, και είναι αρκετά αποτελεσματικοί με αυτό. Και διαθέτουν ατομική ποιότητα σε όλες τις γραμμές τους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα εξουδετερώσουμε όλα αυτά και να βρούμε τις στιγμές μας στο ματς».

Για το τι νοοτροπία περιμένει από τους παίκτες τους να έχουν απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Περιμένω από τους παίκτες μου να είναι ακλόνητοι, να έχουν δυνατή συμπεριφορά, να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και να ανταγωνιστούν».

Για το πόσο σοβαρά λαμβάνει υπόψη του τη βαθμολογική διαφορά δύο και τριών βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

«Έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Αν με ρωτήσετε αν είναι καλύτερα να είμαστε δύο και τρεις βαθμούς μπροστά από το να είμαστε δύο και τρεις πίσω, θα σας πω προφανώς ότι είναι καλύτερα να είμαστε μπροστά. Όμως, δεν είναι αποφασιστικό. Αν παίζεις σε ένα φυσιολογικό πρωτάθλημα, εννοώ χωρίς play offs, σηκώνεις το τρόπαιο, είσαι πρωταθλητής. Αλλά δεν είναι αυτή η κατάσταση, έχουμε play offs. Οπότε, όλο αυτό σημαίνει μόνο ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα πριν αρχίσουν τα παιχνίδια, τίποτα περισσότερο».

