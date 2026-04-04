Greek Basketball League: Συνεχίζει το σερί ο Άρης, άνετη νίκη ο Πανιώνιος

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν της ΑΕΚ 82-78 για την 8η σερί νίκη τους, την ώρα που η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε εύκολο έργο με τον Ηρακλή (103-77) – Νίκη και για τον Περιστέρι κόντρα στον Κολοσσό (87-83).

Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μήτρου-Λονγκ, ο Άρης «λύγισε» την ΑΕΚ στο «Αλεξάνδρειο». Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης συνέχισαν το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί τους φτάνοντας τις 8 συνεχόμενες νίκες, μετά το 82-78 κόντρα στην Ένωση για την 24η αγωνιστική της GBL.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 44-39, 68-57, 82-78

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 27 (4), Νουά 15 (1), Μποχωρίδης 3 (1), Χαρέλ 12 (4), Αντετοκούνμπο 5, Τζόουνς 9, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 2, Άντζουσιτς 7 (1), Κουλμπόκα.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Φλιώνης, Φίζελ 5, Πέτσαρσκι 13 (1), Μπάρτλεϊ 19 (3), Χαραλαμπόπουλος 8 (1), Σκορδίλης, Μπράουν 7, Κατσίβελης 7, Λεκαβίτσιους 2, Νάναλι 17 (1).

Βήμα παραμονής στην GBL για τον Πανιώνιο, ο οποίος επιβλήθηκε τους Ηρακλή με 103-77 στο άδειο λόγω τιμωρίας κλειστό της Γλυφάδας.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 51-42, 80-53, 103-77

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 16, Λέμον 12 (1), Τόμασον 4, Κρούζερ 11 (1), Γκίκας 7, Τέιλορ 16 (4), Τσαλμπούρης 13 (1), Λούις 9 (1), Γόντικας 4, Πατρίκης 2, Νικολαΐδης 9 (1), Οικονομόπουλος

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 4, Τσιακμάς 13 (4), Μωραΐτης 15 (2), Γουέαρ 8, Έντλερ-Ντέιβις 5 (1), Ντάρκο-Κέλι 7 (1), Σεγκού 5 (1), Σμιθ 8, Σίλας 7 (1)

Σε εξαιρετική κατάσταση το Περιστέρι πήρε ακόμη μια νίκη. Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε 87-83 του Κολοσσού, σε αναμέτρηση που είχε όλα τα στοιχεία του ντέρμπι.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 69-64, 87-83

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 22 (2), Καρντένας 16 (1), Βαν Τούμπεργκεν 13, Κακλαμανάκης 8, Γιάνκοβιτς, Πετράκης, Πέιν 5, Ιτούνας, Μουράτος 7, Χάρις 10 (1), Παπαδάκης, Κάριους 6 (1).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ(Λυκογιάννης): Ραντλ 18 (3), Μακ 17 (1), Νίκολς 8, Γκαλβανίνι 8, Άκιν 5, Κένεντι 15 (3), Καράμπελας 6 (2), Κολοβέρος, Πετρόπουλος 3, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης.

