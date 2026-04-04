Greek Basketball League: Συνεχίζει το σερί ο Άρης, άνετη νίκη ο Πανιώνιος

Σε εξαιρετική κατάσταση το Περιστέρι πήρε ακόμη μια νίκη. Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε 87-83 του Κολοσσού, σε αναμέτρηση που είχε όλα τα στοιχεία του ντέρμπι.

Βήμα παραμονής στην GBL για τον Πανιώνιο, ο οποίος επιβλήθηκε τους Ηρακλή με 103-77 στο άδειο λόγω τιμωρίας κλειστό της Γλυφάδας.

Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μήτρου-Λονγκ, ο Άρης «λύγισε» την ΑΕΚ στο «Αλεξάνδρειο». Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης συνέχισαν το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί τους φτάνοντας τις 8 συνεχόμενες νίκες, μετά το 82-78 κόντρα στην Ένωση για την 24η αγωνιστική της GBL.

