Φρίκη στη Λακωνία: Βίντεο αποτυπώνει γυναίκα να περπατά δεμένη πισθάγκωνα και ξυπόλυτη στον δρόμο

Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που πρόβαλε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής (3/4), στο οποίο αποτυπώνεται μία γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα να περπατά ξυπόλητη στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας στις 19 Μαρτίου. Από την έρευνα προέκυψε ότι η κοπέλα ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος της περιοχής προκειμένου να τη λύσει.

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε ποιος την έδεσε, δεν έδωσε σαφή απάντηση.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο νοσοκομείο της Σπάρτης, ενώ έπειτα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου «κατέληξε» μία εβδομάδα αργότερα.

Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας.

