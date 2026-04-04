Φρίκη στη Λακωνία: Βίντεο αποτυπώνει γυναίκα να περπατά δεμένη πισθάγκωνα και ξυπόλυτη στον δρόμο
Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών
Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που πρόβαλε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκευής (3/4), στο οποίο αποτυπώνεται μία γυναίκα δεμένη πισθάγκωνα να περπατά ξυπόλητη στον δρόμο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νεάπολη Λακωνίας στις 19 Μαρτίου. Από την έρευνα προέκυψε ότι η κοπέλα ζήτησε βοήθεια από υπάλληλο καταστήματος της περιοχής προκειμένου να τη λύσει.
Όταν ωστόσο ρωτήθηκε ποιος την έδεσε, δεν έδωσε σαφή απάντηση.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και από εκεί στο νοσοκομείο της Σπάρτης, ενώ έπειτα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου «κατέληξε» μία εβδομάδα αργότερα.
Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας.
Διαβάστε επίσης
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
19:29 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ