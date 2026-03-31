Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

Νέα ανατριχιαστική τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι, η οποία είχε μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 2025.

Πέντε μήνες μετά τον θάνατό της, άγνωστοι φέρονται να άνοιξαν το φέρετρο και να αφαίρεσαν το κρανίο της, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη και στις Αρχές.

Η μακάβρια αυτή αποκάλυψη έγινε τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026, από εργαζόμενους του νεκροταφείου, οι οποίοι κατά την προετοιμασία για την επαναταφή παρατήρησαν σημάδια παραβίασης στο φέρετρο. Οι βίδες είχαν αφαιρεθεί, το καπάκι είχε σφραγιστεί εκ νέου με κόλλα, ενώ εντός υπήρχε μόνο το σώμα, χωρίς το κρανίο της άτυχης κοπέλας.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση υπό το πρίσμα της βεβήλωσης νεκρού και της κλοπής μέρους σορού, αδικήματα που στην Ιταλία επισύρουν ποινή φυλάκισης έως επτά ετών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανώς εμπλέκονται τρία έως τέσσερα άτομα, ωστόσο το κίνητρο της αποτρόπαιης πράξης παραμένει άγνωστο.

In Italy, an unknown person broke into the coffin of 29-year-old model Pamela Jenini and stole her head



The body was being prepared for reburial when workers noticed signs of tampering: the bolts had been removed, the lid was sealed with glue, and only the torso remained inside.… pic.twitter.com/SZu7xbRUyl — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2026

Η δολοφονία της Πάμελα Τζενίνι είχε συγκλονίσει την Ιταλία, με τον 52χρονο πρώην σύντροφό της, επιχειρηματία Τζιανλούκα Σονσίν, να κατηγορείται ως βασικός υπεύθυνος. Η 29χρονη δέχθηκε πάνω από 24 μαχαιριές, μετά από καταγγελίες ότι ο Σονσίν την παρενοχλούσε και την πίεζε να επανασυνδεθούν. Φέρεται να χρησιμοποίησε κλειδιά που είχε ακόμη στην κατοχή του για να εισέλθει στο διαμέρισμά της.

Λίγο πριν την επίθεση, η Πάμελα είχε εκφράσει μέσω μηνύματος σε φίλη της τον φόβο της για τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι ακούστηκε να καλεί σε βοήθεια πριν φτάσουν οι αρχές. Μετά το έγκλημα, ο Σονσίν προσπάθησε να αυτοκτονήσει τραυματίζοντας τον λαιμό του χωρίς επιτυχία και παραμένει υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία και παρακολούθηση.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών που βεβήλωσαν τον τάφο της Πάμελα Τζενίνι.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανή σύνδεση μεταξύ της κλοπής του κρανίου και του αρχικού εγκλήματος. Τα κίνητρα πίσω από τη βεβήλωση του τάφου δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, αφήνοντας ένα μυστήριο που συγκλονίζει την κοινή γνώμη και τις ιταλικές Αρχές.