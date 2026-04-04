Asteras Aktor – ΑΕΛ 3-1: «Φωτιά» στη «μάχη» της παραμονής έβαλαν οι Αρκάδες

Από την πρεμιέρα των Play out, η «μάχη» για την παραμονή παίρνει… φωτιά. Μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στην Κηφισιά, ήταν η σειρά του Asteras Aktor. Η ομάδα της Τρίπολης επικράτησε 3-1 της ΑΕΛ στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Αποτέλεσμα που δίνει νέα πνοή στους Αρκάδες για τη συνέχεια.

Ο Μπαρτόλο, ο Μακέντα και ο Οκο πέτυχαν τα τέρματα των αποφασισμένων παικτών του Αστέρα, με τον Γκαρατε να μειώνει για τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 20 βαθμούς με το «τρίποντο» που είχαν τόση ανάγκη (όσους έχει και ο Πανσερραϊκός). Η ΑΕΛ από την άλλη αρχίζει να αγχώνεται αρκετά, καθώς με 23 βαθμούς είναι η ομάδα που «στοχεύουν» να προσπεράσουν και ο Asteras Aktor και οι Σερραίοι.

Οι Αρκάδες μπήκαν με διάθεση να πιέσουν ψηλά, αναγκάζοντας τους Θεσσαλούς σε αρκετά λάθη. Και δικαιώθηκαν γι’ αυτή την τακτική τους, μόλις στο 12’. Ο Μπαρτόλο πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, έδωσε στον Κέλβιν Κετού που ήταν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, εκείνος κράτησε όσο χρειαζόταν, «πάτησε» στον Μπαρτόλο που συνέχισε την κίνησή του, με τον αρχηγό του Αστέρα να ανοίγει το σκορ με ωραίο αριστερό σουτ.

Οι «βυσσινί» προσπάθησαν να αντιδράσουν. Στο 18’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή, με την κεφαλιά του Ιβάν Μασόν μετά τη σέντρα του Γκαέλ Κακουτά, να καταλήγει στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου. Ήταν, όμως, κι η μοναδική καλή στιγμή σε όλο το υπόλοιπο πρώτο μέρος, μπροστά και στις δυο εστίες.

Στο 51’, μετά την κακή απομάκρυνση από τον Νίκολα Σίπτσιτς, ο Κακουτά από το ύψος του πέναλτι σούταρε λίγο δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου. Οι γηπεδούχοι, όμως, ισορρόπησαν γρήγορα.

Το 2-0 ήρθε στο 59’. Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής δεν άφησε περιθώρια στον Θόδωρο Βενετικίδη.

Ένα φάουλ του Κακουτά στο 64’ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Παπαδόπουλο, αλλά στην κεφαλιά-ψαράκι του Πασά δέκα λεπτά μετά, η μπάλα «έγλειψε» το δοκάρι της εστίας του Αστέρα. Ο οποίος είχε στο 77’ την ευκαιρία να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του, όμως τα αντανακλαστικά του Βενετικίδη λειτούργησαν άψογα στην κοντινή προβολή του Οκό, μετά τη σέντρα του Νίκου Καλτσά.

Ο Οκό τα κατάφερε τελικά με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το λάθος γύρισμα του Όλαφσον, πλασάροντας εύστοχα τον Βενετικίδη για το 3-0.

Το μόνο που κατάφεραν οι «βυσσινί» ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής στην τελευταία φάση του αγώνα: ο Ζήσης Χατζηστραβός σούταρε, ο Παπαδόπουλος έδιωξε προσωρινά με το πόδι, με τον επερχόμενο Γκάρατε να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Δεληγιαννίδης – Σαγκάλ, Ηλιάδης.

ASTERAS AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Γκονζάλες (90’+2’ Πομόνης), Τριανταφυλλόπουλος, Μπαρτόλο (75’ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Μακέντα (75’ Οκό), Σίπτσιτς, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Κετού (87’ Τζανδάρης), Σιλά (90’+2’ Εμμανουηλίδης).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Φερίγκρα (46’ Πασάς), Ναόρ (78’ Γκάρατε), Σουρλής (64’ Πέρες), Σαγκάλ, Κακουτά (64’ Μούργος), Τούπτα (78’ Χατζηστραβός).