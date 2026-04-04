Asteras Aktor – ΑΕΛ 3-1: «Φωτιά» στη «μάχη» της παραμονής έβαλαν οι Αρκάδες

Σπουδαία νίκη για την ομάδα της Τρίπολης που μείωσε τη διαφορά από τους Λαρισαίους στους 3 βαθμούς – Μπαρτόλο, Μακέντα, Οκο οι σκόρερ των νικητών.

Newsbomb

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την πρεμιέρα των Play out, η «μάχη» για την παραμονή παίρνει… φωτιά. Μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού στην Κηφισιά, ήταν η σειρά του Asteras Aktor. Η ομάδα της Τρίπολης επικράτησε 3-1 της ΑΕΛ στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Αποτέλεσμα που δίνει νέα πνοή στους Αρκάδες για τη συνέχεια.

Ο Μπαρτόλο, ο Μακέντα και ο Οκο πέτυχαν τα τέρματα των αποφασισμένων παικτών του Αστέρα, με τον Γκαρατε να μειώνει για τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 20 βαθμούς με το «τρίποντο» που είχαν τόση ανάγκη (όσους έχει και ο Πανσερραϊκός). Η ΑΕΛ από την άλλη αρχίζει να αγχώνεται αρκετά, καθώς με 23 βαθμούς είναι η ομάδα που «στοχεύουν» να προσπεράσουν και ο Asteras Aktor και οι Σερραίοι.

Οι Αρκάδες μπήκαν με διάθεση να πιέσουν ψηλά, αναγκάζοντας τους Θεσσαλούς σε αρκετά λάθη. Και δικαιώθηκαν γι’ αυτή την τακτική τους, μόλις στο 12’. Ο Μπαρτόλο πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, έδωσε στον Κέλβιν Κετού που ήταν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, εκείνος κράτησε όσο χρειαζόταν, «πάτησε» στον Μπαρτόλο που συνέχισε την κίνησή του, με τον αρχηγό του Αστέρα να ανοίγει το σκορ με ωραίο αριστερό σουτ.

Οι «βυσσινί» προσπάθησαν να αντιδράσουν. Στο 18’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή, με την κεφαλιά του Ιβάν Μασόν μετά τη σέντρα του Γκαέλ Κακουτά, να καταλήγει στην αγκαλιά του Νίκου Παπαδόπουλου. Ήταν, όμως, κι η μοναδική καλή στιγμή σε όλο το υπόλοιπο πρώτο μέρος, μπροστά και στις δυο εστίες.

Στο 51’, μετά την κακή απομάκρυνση από τον Νίκολα Σίπτσιτς, ο Κακουτά από το ύψος του πέναλτι σούταρε λίγο δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου. Οι γηπεδούχοι, όμως, ισορρόπησαν γρήγορα.

Το 2-0 ήρθε στο 59’. Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής δεν άφησε περιθώρια στον Θόδωρο Βενετικίδη.

Ένα φάουλ του Κακουτά στο 64’ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Παπαδόπουλο, αλλά στην κεφαλιά-ψαράκι του Πασά δέκα λεπτά μετά, η μπάλα «έγλειψε» το δοκάρι της εστίας του Αστέρα. Ο οποίος είχε στο 77’ την ευκαιρία να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του, όμως τα αντανακλαστικά του Βενετικίδη λειτούργησαν άψογα στην κοντινή προβολή του Οκό, μετά τη σέντρα του Νίκου Καλτσά.

Ο Οκό τα κατάφερε τελικά με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το λάθος γύρισμα του Όλαφσον, πλασάροντας εύστοχα τον Βενετικίδη για το 3-0.

Το μόνο που κατάφεραν οι «βυσσινί» ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής στην τελευταία φάση του αγώνα: ο Ζήσης Χατζηστραβός σούταρε, ο Παπαδόπουλος έδιωξε προσωρινά με το πόδι, με τον επερχόμενο Γκάρατε να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Δεληγιαννίδης – Σαγκάλ, Ηλιάδης.

ASTERAS AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Γκονζάλες (90’+2’ Πομόνης), Τριανταφυλλόπουλος, Μπαρτόλο (75’ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Μακέντα (75’ Οκό), Σίπτσιτς, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Κετού (87’ Τζανδάρης), Σιλά (90’+2’ Εμμανουηλίδης).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Φερίγκρα (46’ Πασάς), Ναόρ (78’ Γκάρατε), Σουρλής (64’ Πέρες), Σαγκάλ, Κακουτά (64’ Μούργος), Τούπτα (78’ Χατζηστραβός).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Ισπανία για την πιο κρίσιμη φετινή εβδομάδα της EuroLeague

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εικόνες από το σημείο που κατέρρευσε το παλαιό σπίτι στο κέντρο της Χαλκίδας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

17:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ