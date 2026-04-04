Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 55χρονου στους Λογγάδες Ιωαννίνων - Βρέθηκε απαγχονισμένος

Νεκρός εντοπίστηκε 55χρονος που αγνοούνταν από τους Λογγάδες Ιωαννίνων, από τα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού, οι οποίοι είχαν βγει στην περιοχή με τα σκυλιά τους για εκγύμναση. Μόλις αντίκρισαν τον άνδρα απαγχονισμένο σε δέντρο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους, δεν πλησίασαν το σημείο και ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία.

Επιχείρηση ανάσυρσης από την ΕΜΑΚ

Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου όπου βρέθηκε η σορός, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά της.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες διεξήγαγαν την πρώτη έρευνα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενισχύοντας το σενάριο της αυτοχειρίας.

Η σορός του 55χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου, καθώς ο άνδρας αγνοούνταν για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

