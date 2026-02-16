Να μ’ αγαπάς spoiler: Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο με τη Ζωή

Η επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Να μ' αγαπάς», επιστρέφει απόψε στις 20.00 με καθηλωτικές εξελίξεις. Όμως, τις επόμενες εβδομάδες, η αγωνία κορυφώνεται.

Η Ζωή προσπαθεί να προσεγγίσει τον Άγγελο, ενώ την ίδια στιγμή, η Εβίτα επιτίθεται και στους δυο μπροστά στον Γιώργο που της βάζει πάγο για την άθλια συμπεριφορά της. Στο μεταξύ η Λουκία εξομολογείται στον Ορφέα, ότι δεν τον έχει ξεπεράσει και ήρθε ελπίζοντας σε επανασύνδεση. Η οικογένεια Καλλιγά βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, καθώς η επίθεση της Εβίτας απέναντι στη μητέρα της και τον Άγγελο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η Σοφία δε χάνει ευκαιρία να θριαμβολογήσει, αλλά και να χώσει πιο βαθιά το μαχαίρι στην πληγή του Θεόφιλου, ο οποίος αποφασίζει να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαζυγίου το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η αναπάντεχη τροπή προβληματίζει ιδιαιτέρως τη Ζωή και ζητά απ’ τον Άγγελο να παραστεί κι εκείνος στην επικείμενη συνάντηση.

Ο Θεόφιλος τινάζει στον αέρα το διαζύγιο, παίζοντας το χαρτί της «μετάνοιας». Η Ζωή κάνει ένα βήμα που αλλάζει τις ισορροπίες, την ώρα που ο Θεόφιλος δείχνει ένα πρόσωπο πιο σκοτεινό και απρόβλεπτο από ποτέ. Στο παρασκήνιο, οικονομικές σκιές, ζήλιες και επιστροφές πλέκουν έναν ιστό που σφίγγει γύρω από όλους. Και ενώ κάποιοι ετοιμάζουν γιορτή, στον δρόμο ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, κι ένα σώμα μένει ακίνητο μέσα στα συντρίμμια.

