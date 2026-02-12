Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε νέο επεισόδιο

Με μικρές αλλαγές προγράμματος συνεχίζει να κινείται ο ALPHA, στη βραδινή ζώνη. Έτσι, απόψε Πέμπτη, η δραματική σειρά «Να μ’αγαπάς» -που σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης- μένει εκτός, καθώς θα προβληθεί «Το σόι σου».

Το «Να μ’αγαπάς» θα επιστρέψει με νέα επεισόδια, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, και η αγωνία των τηλεθεατών θα «χτυπήσει» κόκκινο!

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Την ερχόμενη εβδομάδα, η Φωτεινή και η Αννα επιστρέφουν σπίτι μετά το ατύχημα, μαζί με τον Λευτέρη. Καθησυχάζουν τη Ζωή που τρομάζει και της λένε πως ευτυχώς ήταν εκεί η Σοφία με τον Ορφέα. Ο Λευτέρης αμέσως δίνει μια δική του ερμηνεία σε όσα έγιναν, λέγοντας πως είναι βέβαιος ότι το περιστατικό ήταν στημένο. Κανείς δεν δείχνει να συμμερίζεται αυτή του την άποψη, εκτός από τον Αγγελο. Στο μεταξύ, η Σοφία και ο Χάρης περνούν τις δικές τους αγωνίες καθώς πρέπει επειγόντως να βρουν χρήματα. Η Φωτεινή τρομοκρατείται όταν βλέπει αίμα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι να ακουστεί ξανά η καρδιά του μωρού.

Η Ζωή, ο Αγγελος και ο Λευτέρης στέκονται δίπλα της. Παράλληλα, ο Χάρης ασφυκτιά από τον εκβιασμό του Σάββα για 70.000 ευρώ και, με την ώθηση της Σοφίας, πιέζει για παράτυπη εκταμίευση. Οι ισορροπίες στον Όμιλο κλονίζονται, οι υποψίες για το τροχαίο βαθαίνουν και ο Ορφέας μένει στο πλευρό της Φωτεινής, ενώ οι εξελίξεις προμηνύουν επικίνδυνη συνέχεια.

Η Φωτεινή στο νοσοκομείο ξυπνάει με τον Ορφέα δίπλα της κι έρχονται κοντά. Ο Λευτέρης τον βλέπει μαζί της και του κάνει επίθεση με τα πράγματα να ξεφεύγουν. Η Ζωή καλεί τον Θεόφιλο για να σταματήσει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Ο Αγγελος της υπόσχεται να κάνει πίσω αυτός. Η Χαρούλα προειδοποιεί την Κατερίνα για τον Χάρη. Ο Ορφέας ανακαλύπτει ότι ο Χάρης και η Σοφία βρίσκονται πίσω από το ατύχημα της Φωτεινής και της Αννας και πάει να τους βρει στο αρχοντικό. Εκεί πιάνονται στα χέρια Ορφέας και Χάρης, με τον Θεόφιλο να μπαίνει στη μέση και να τους χωρίζει. Ο Θεόφιλος δεν πιστεύει τα λεγόμενα του Ορφέα και τον διώχνει από το σπίτι. Ο Ορφέας είναι αποφασισμένος να φύγει από το Ναύπλιο, ενημερώνει όμως πριν τον Αγγελο για το ατύχημα και του δίνει ένα γράμμα που προορίζεται για τη Φωτεινή. Η Φωτεινή, σε απόγνωση, βγαίνει να τον βρει. Ο Αγγελος είναι αποφασισμένος να τιμωρήσει τους Καλλιγάδες και να πάρει εκδίκηση.

Η Φωτεινή καταρρέει μετά την οριστική αποχώρηση του Ορφέα, παλεύοντας με ενοχές. Ο Λευτέρης συγκρούεται μαζί της, ενώ ο Αγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες εκεί που πονάνε. Στο σπίτι Καλλιγά επικρατεί φόβος, καχυποψία και εσωτερικές ρωγμές, καθώς ο Θεόφιλος αρχίζει να υποψιάζεται τους δικούς του. Ο Αγγελος κινείται αθόρυβα, κλείνει μια καταστροφική οικονομική συμφωνία και προειδοποιεί πριν απ’ την τελική του κίνηση. Στο φινάλε, εμφανίζεται στο αρχοντικό και αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το σπίτι του δεν του ανήκει πια, σηματοδοτώντας την αρχή της απόλυτης πτώσης του.

