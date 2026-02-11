Ιωάννα Τούνη: Τα δώρα του συντρόφου της για την πρώτη επέτειο

H Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, ταξίδεψαν στη Σαουδική Αραβία για την πρώτη επέτειο της σχέσης τους. Η influencer μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram μοιράστηκε τα δώρα που έλαβε από τον αγαπημένο της, τα κατακόκκινα τριαντάφυλλα και μια τούρτα με ευχές.

Σε κάθε ανάρτηση για τον αγαπημένο της η Ιωάννα Τούνη βάζει το γράμμα R, αφού οι στενοί φίλοι του Δημήτρη Σπυριδωνίδη τον αποκαλούν Roberto από το όνομα του σκύλου του.

Η γνωστή influencer είχε αναφέρει πως ο αγαπημένος της επέλεξε τον προορισμό του ταξιδιού τους, χωρίς να την έχει ενημερώσει.

«Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου ‘πε ότι δεν θα ‘χει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει.

Κλείσαμε ένα χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη, η οποία δεν γνώριζε τον προορισμό του ταξιδιού τους.

«Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται να με κάνει χαρούμενη», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Τούνη, σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε στο tik tok.

