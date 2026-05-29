Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα - Τι έπεσε στην Έκθεση
Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα όπου διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, ανακοίνωσε περίπου στις 10 το πρωί, το υπουργείο Παιδείας.
Για το ζήτημα της μοναξιάς του σύγχρονου ανθρώπου και ειδικά στην Τρίτη Ηλικία, ζητήθηκε στους υποψηφίους να γράψουν στο θέμα της Έκθεσης. Τα κείμενα που δόθηκαν στα παιδιά ήταν ένα άρθρο της Μαργαρίτας Βεργολιά από την εφημερίδα «Τα Νέα», ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τα γερατειά» από την Πρακτική Φιλοσοφία του Ε. Π. Παπανούτσου και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».
Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.
Πανελλήνιες: Πρεμιέρα με Γλώσσα
Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (29/05), μαθητές, γονείς και καθηγητές βρέθηκαν έξω από τα εξεταστικά κέντρα, με την πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων να αρχίζει μέσα σε κλίμα αγωνίας αλλά και αισιοδοξίας. Χαμόγελα νευρικότητας, τελευταίες συμβουλές, γρήγορες επαναλήψεις και βαθιές ανάσες συνέθεσαν το σκηνικό λίγα λεπτά πριν ακουστεί το γνώριμο «μπορείτε να ξεκινήσετε».
Οι υποψήφιοι έφτασαν κρατώντας σημειώσεις, μπουκαλάκια νερού και –κυρίως– την προσπάθεια μίας ολόκληρης χρονιάς. Άλλοι προσπαθούσαν να κρύψουν το άγχος με αστεία και χαμόγελα, ενώ, άλλοι προτιμούσαν τη σιωπή και τη συγκέντρωση μέχρι την τελευταία στιγμή. Στο πλευρό τους, καθηγητές και γονείς προσπαθούσαν με λίγες λέξεις να δώσουν κουράγιο και ψυχραιμία.
Το Newsbomb βρέθηκε στο 3ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου καταγράφοντας τον παλμό και την αγωνία των υποψηφίων, οι οποίοι επιχειρούν το βήμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους
Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ που ξεκινούν σήμερα, παραδοσιακά, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.
Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.
Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
Πότε ανακοινώνονται αποτελέσματα και Βάσεις
Από όταν τελειώσουν οι εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να περιμένουν ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς αυτά αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, γύρω στα τέλη Ιουνίου.
Λίγο περισσότερο θα χρειαστεί να περιμένουν και για να δουν πού τελικά πέτυχαν την εισαγωγή τους, καθώς παραδοσιακά οι Βάσεις των ΑΕΙ ανακοινώνονται περίπου στα τέλη Αύγουστου.
Τι είναι το Δελτίο Εξεταζομένου
Οι φετινοί υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου, το οποίο εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το Εξεταστικό Κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα) από το ΠΣ myschool.
- Στο δελτίο εκτυπώνονται αυτόματα τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα και στην ένδειξη «Εξεταστικό Κέντρο» αναγράφεται είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτώς ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο (ή Βαθμολογικό Κέντρο) για όσους εξετάζονται προφορικά.
- Στην ένδειξη «Ειδικά Μαθήματα» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα ή/και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην Αίτηση-Δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν.
- Για τους υποψηφίους που δήλωσαν μόνο/ή και τα πέντε Μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο Δελτίο Εξεταζομένου αναγραφεί το εξεταστικό κέντρι για το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και ένα ακόμη μάθμα της αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού. Στα ειδικά μαθήματα εμφανίζονται τα δύο μουσικά μαθήματα.
- Αφού εκτυπωθεί το Δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους.
- Τα δελτία εξεταζομένου χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος. Τα δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους.
Οι υποψήφιοι για το 10%
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα διεκυκρινίζεται ότι:
- δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο
- διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.
Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό και τι μπορούν να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι
Αρχικά, οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.
Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού τους.
Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.
Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τι γίνεται σε περίπτωση μηδενισμού
Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 13 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β ́/2020) Υ.Α.
Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται, και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
Αποστέλλει δε το ήδη μηδενισμένο γραπτό στο Β.Κ. σε ξεχωριστό φάκελο με συνημμένο αντίγραφο του πρακτικού.
Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο εντός του εξεταστικού κέντρου (κτιριακό συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών.
Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας μετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας.
Τέλος, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Τα θέματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ.
Ασθένεια υποψηφίου εν ώρα εξέτασης
Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του:
- η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά,
- αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η ΛΕΕ συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας για την απουσία-διακοπή εξέτασης του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, οπότε το γραπτό του μένει μόνιμα στο Ε.Κ. ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο ΒΚ.
Σε διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολογητικά κλπ.), το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.
Πότε υποβάλλεται το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026
Η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πλειονότητα των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) πραγματοποιείται παραδοσιακά εντός του Ιουλίου.
Έκδοση κωδικών: Στα τέλη Ιουνίου (μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των ειδικών μαθημάτων), οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Λύκειά τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password).
Περίοδος υποβολής: Η επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει στις αρχές Ιουλίου. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.
Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.
Η διαδικασία βήμα προς βήμα
Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:
Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.
Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.
Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.
Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.
Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.
Η πραγματική επιθυμία: Η σειρά προτίμησης πρέπει να αντατοκρίνεται στα πραγματικά «θέλω» του υποψηφίου και όχι αποκλειστικά στις βάσεις των σχολών. Το σύστημα εξετάζει τις επιλογές με τη σειρά που έχουν δηλωθεί.
Ο αριθμός εισακτέων
Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα ανέλθει σε 68.788. Υπολογίζεται ότι φέτος συνολικά θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες περί τους 90.000 υποψηφίους.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι η αριθμ. Φ.253.1/58085/A5/12-05-2026 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027», έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Εννέα συμβουλές κατά του άγχους για τους υποψηφίους
Χιλιάδες είναι οι μαθητές και οι οικογένειές τους που ενόψει των Πανελληνίων βιώνουν καθημερινά την ένταση και την αγωνία μιας από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της σχολικής ζωής.
Το αυξημένο διάβασμα, η πίεση για υψηλές επιδόσεις και ο φόβος της αποτυχίας δημιουργούν ένα φορτισμένο ψυχολογικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την απόδοση όσο και τη συναισθηματική κατάσταση των υποψηφίων.
Σε μια περίοδο όπου το άγχος κορυφώνεται, οι ψυχολόγοι τονίζουν τη σημασία της σωστής διαχείρισης της πίεσης, της ξεκούρασης και της διατήρησης θετικής σκέψης.
Μέσα από απλές αλλά ουσιαστικές πρακτικές, οι μαθητές μπορούν να ενισχύσουν την αυτοσυγκέντρωση και την ψυχραιμία τους, προσεγγίζοντας τις εξετάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
Πώς να διαχειριστούν οι μαθητές το άγχος και να «κερδίσουν» την θετική σκέψη
Μιλώντας στο Newsbomb, η ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, Νίκη Μπαρπαγιάννη, εξηγεί ότι «είναι σημαντικό να αποδεχτούν το άγχος για τις εξετάσεις ως ένα φυσιολογικό και αναμενόμενο συναίσθημα. Οι τελικές εξετάσεις συνιστούν μια σημαντική πρόσκληση πριν την ενηλικίωση, για την οποία οι μαθητές προετοιμάζονται σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ως εκ τούτου ο εγκέφαλός τους το εκλαμβάνει σαν κάτι απειλητικό, το οποίο χρήζει επιτυχούς αντιμετώπισης. Ως ένα βαθμό το άγχος είναι παραγωγικό καθώς τους ωθεί να επιστρατεύσουν όλες τις δυνάμεις τους πριν την τελική ευθεία», πριν σταθεί σε εννέα κρίσιμα σημεία.
1. Δυστυχώς, πολλές φορές ο ανθρώπινος νους στην προσπάθεια να διαχειριστεί το ζήτημα των εξετάσεων γεννά αρνητικές, μη ρεαλιστικές σκέψεις. Επομένως, είναι απαραίτητο τα παιδιά να εντοπίζουν αυτές τις σκέψεις που γεννούν άγχος και να εξετάζουν αν αυτές εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα.
2. Βοηθητικό θα ήταν να σκεφτούν τι θα συμβούλευαν ένα φίλο τους, σε περίπτωση που εκείνος έκανε τέτοιου είδους σκέψεις, αλλά και να θυμηθούν παρελθοντικές αγχώδεις καταστάσεις στις οποίες ανταπεξήλθαν με επιτυχία.
3. Σημαντικό είναι να θυμούνται ότι οι εξετάσεις είναι απλά ένα «μεγάλο» διαγώνισμα σαν και αυτά που έχουν γράψει πολλές φορές στη μαθητική τους ζωή.
4. Άρα, είναι σημαντικό να μιλούν στον εαυτό τους με ενθαρρυντικό, ρεαλιστικό και συμπονετικό τρόπο.
5. Αν όμως, το μήνυμα που δίνουν οι αρνητικές σκέψεις έχει βάση, τότε αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να επιλύσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν, π.χ. να οργανώσουν καλύτερα το χώρο, το χρόνο και την ύλη τους, να λύσουν τις τελευταίες απορίες κτλ.
6. Η διατήρηση μίας σταθερής ρουτίνας μες στη μέρα (συγκεκριμένες ώρες μελέτης, μικρά συχνά διαλείμματα, σταθερές ώρες ύπνου, φαγητού και ξεκούρασης), δίνει στο μαθητή ένα αίσθημα ελέγχου που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της αβέβαιης αυτής περιόδου.
7. Επειδή το άγχος συχνά εκδηλώνεται και σωματικά, βοηθητικές θα ήταν οι τεχνικές διαφραγματικής αναπνοής και χαλάρωσης.
8. Ας προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ευχάριστο όντας παρόντες με όλες τις αισθήσεις, π.χ. όταν βλέπουνμια ταινία, ακούνε χαλαρωτική/ενθαρρυντικήμουσική ή συζητώντας με ένα αγαπημένο πρόσωπο.
9. Τέλος, πέραν του επαρκούς ύπνου και της καλής διατροφής, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία της αποσυμπίεσης μέσω της επαφής με φίλους ή κάνοντας μια αγαπημένη δραστηριότητα».