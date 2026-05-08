Τρόμος στην Ινδονησία: 3 νεκροί από έκρηξη ηφαιστείου στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Snapshot Τρεις πεζοπόροι, δύο ξένοι και ένας ντόπιος, έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία.

Η ομάδα των 20 πεζοπόρων ανέβηκε στο όρος Ντουκόνο παρά την απαγόρευση και τις προειδοποιήσεις που είχαν διαδοθεί ευρέως.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνουν λόγω επαναλαμβανόμενων εκρήξεων και δύσβατου εδάφους, με τις σορούς να παραμένουν σε μεγάλα υψόμετρα.

Η έκρηξη συνοδεύτηκε από στήλη καπνού ύψους περίπου 10 χιλιομέτρων και το ηφαίστειο βρίσκεται σε Επίπεδο 2 συναγερμού λόγω αυξημένης δραστηριότητας.

Η Ινδονησία έχει 120 ενεργά ηφαίστεια και βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», περιοχή με συχνή σεισμική δραστηριότητα και σεισμούς.

Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία σήμερα το πρωί. Οι διασώστες εντόπισαν τους υπόλοιπους επιζώντες από μια ομάδα 20 πεζοπόρων που αγνοούνταν, απομακρύνοντας με ασφάλεια από το βουνό τους περισσότερους. Δύο αχθοφόροι από την ομάδα πεζοπορίας παρέμειναν για να βοηθήσουν τους διασώστες να ανακτήσουν τις σορούς, διευκρίνισαν οι Αρχές.

Οι υπόλοιποι δεκαπέντε πεζοπόροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. «Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», στην ανατολική Ινδονησία, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kompas TV ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας της Βόρειας Χαλμαχέρα.

Seperti ini detik-detik Erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara.



Pantauan Erupsi Gunung Dukono yang dilakukan oleh seorang pendaki sekaligus pemandu wisata.



Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η ομάδα των 20 συνολικά πεζοπόρων - εννέα αλλοδαποί και οι υπόλοιποι ντόπιοι - αποφάσισε να μεταβεί στο όρος Ντούκονο παρά την ισχύουσα απαγόρευση αναρρίχησης. Οι αξιωματούχοι λένε μάλιστα ότι οι προειδοποιήσεις είχαν διαδοθεί ευρέως το τελευταίο διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πανό στις εισόδους των μονοπατιών.

Οι σοροί των πεζοπόρων παραμένουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα, καθώς οι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και το δύσκολο έδαφος έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την εκκένωση, με τις ισχυρές εκρήξεις να διαταράσσουν ακόμη τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Μαύρος καπνός σε ύψος 10 χλμ

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, συνοδεύθηκε από «βουητό» και μια στήλη πυκνού καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του ηφαιστείου Ντουκόνο, δήλωσε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

Το όρος Ντούκονο έχει εκραγεί σχεδόν 200 φορές από το τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με την Ηφαιστειακή Υπηρεσία της Ινδονησίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Επίπεδο 2 του τριβάθμιου συστήματος συναγερμού, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη δραστηριότητα και ανάγκη για επαγρύπνηση.

Τον περασμένο μήνα, το ηφαίστειο εξερράγη ενώ μια ομάδα πεζοπόρων έκανε πεζοπορία σε κοντινή απόσταση. Η στιγμή του χάους, καθώς ένας οδηγός πεζοπορίας παρότρυνε τους άλλους να κατευθυνθούν προς τα πάνω, καταγράφηκε σε ένα βίντεο που αργότερα έγινε viral.

Three hikers, including two foreigners, have died and 10 are missing after Mount Dukono on Indonesia's eastern Halmahera island erupted Friday.



Η Ηφαιστειακή Υπηρεσία της Ινδονησίας ανέφερε ότι από τον Δεκέμβριο του 2024 έχει συστήσει στους τουρίστες και τους ορειβάτες να απέχουν από δραστηριότητες σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων από τον κύριο κρατήρα του όρους Ντουκόνο, όπου υπάρχουν απειλές από εκτοξευόμενους βράχους, τέφρα και λάβα. Ωστόσο, αυτό δεν έχει αποτρέψει τους πεζοπόρους από την ανάβαση ύψους 1.335 μέτρων.

Η Ινδονησία είναι ένα αρχιπέλαγος με περισσότερους από 280 εκατομμύρια κατοίκους και συχνή σεισμική δραστηριότητα. Έχει 120 ενεργά ηφαίστεια και βρίσκεται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς», μιας σειράς σεισμικών ρηγμάτων σε σχήμα πετάλου που περιβάλλουν τη λεκάνη του Ειρηνικού.