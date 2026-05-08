Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία σκοτώνει 3 τουρίστες: «Ω Θεέ Μου, Πέθαναν!»

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών για το ενεργό ηφαίστειο, πολλοί τις αγνοούν για τη δημιουργία περιεχομένου

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία σκοτώνει 3 τουρίστες: «Ω Θεέ Μου, Πέθαναν!»

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Badan Geologi, η γεωλογική υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ινδονησίας, φαίνεται το όρος Ντουκόνο να εκτοξεύει ηφαιστειακό υλικό κατά τη διάρκεια έκρηξης στη Βόρεια Χαλμαχέρα , την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026

Badan Geologi via ΑP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις τουρίστες σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη στο ηφαίστειο Ντουκόνο στην Ινδονησία, αφού αγνόησαν την απαγόρευση πρόσβασης.
  • Το ηφαίστειο Ντουκόνο εκρήγνυται συνεχώς από το 1933 και βρίσκεται σε δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού λόγω αυξημένης δραστηριότητας.
  • Η περιοχή γύρω από τον κρατήρα έχει απαγορευτεί για δραστηριότητες σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων εξαιτίας κινδύνων όπως ηφαιστειακές βόμβες, τέφρα και τοξικά αέρια.
  • Οι αρχές επισημαίνουν ότι πολλοί τουρίστες παραβιάζουν τις απαγορεύσεις, συχνά για να δημιουργήσουν περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες και δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, ενώ υπάρχει κίνδυνος ηφαιστειακών ροών λάσπης κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων.
Snapshot powered by AI

Μια έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία, στοίχισε τη ζωή σε τρεις τουρίστες, οι οποίοι αγνόησαν την απαγόρευση να πλησιάσουν, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Η ομάδα των περίπου 20 τουριστών πεζοπόρων ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, όταν το ηφαίστειο στο Όρος Ντουκόνο, ύψους σχεδόν 1.355 μέτρων, στο νησί Χαλμαχέρα εξερράγη εκτοξεύοντας μία πυκνή στήλη τέφρας περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή, και ήταν τόσο ισχυρή, που σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας, οι σεισμογράφοι την κατέγραφαν επί 16 λεπτά.

«Γνώριζαν ότι η αναρρίχηση απαγορευόταν, καθώς το βουνό αποτελεί ζώνη περιορισμένης πρόσβασης λόγω της κατάστασης υψηλής επιφυλακής, αλλά επέμειναν να προχωρήσουν», δήλωσε ο ο αρχηγός της αστυνομίας.

Σημείωσε πως παρά τις προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πινακίδες στην τοποθεσία, «πολλοί άνθρωποι παραμένουν αποφασισμένοι να αναρριχηθούν, οδηγούμενοι από την επιθυμία να δημιουργήσουν διαδικτυακό περιεχόμενο».

Πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν στιγμές πανικού, όταν οι τουρίστες αντιλαμβάνονται ότι οι συνοδοιπόροι τους, είναι νεκροί.

Τρεις άνδρες — δύο από τη Σιγκαπούρη και ένας Ινδονήσιος — έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Έως το απόγευμα της Παρασκευής, 14 ορειβάτες, μεταξύ των οποίων επτά αλλοδαποί, είχαν διασωθεί. Πέντε από τους διασωθέντες αναφέρθηκαν ως τραυματίες.

Οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν τις έρευνες για άλλους ορειβάτες που πιστεύεται ότι προσπαθούσαν να κατέβουν, αλλά οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν επικίνδυνες, δυσκολεύοντας το έργο τους με τα πτώματα να μην είναι δυνατόν να ανασυρθούν.

Το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων έχει απαγορεύσει εδώ και καιρό τις δραστηριότητες σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του Ντουκόνο, επικαλούμενο κινδύνους όπως ηφαιστειακές βόμβες, πτώση τέφρας και τοξικά αέρια.

Το όρος Ντουκόνο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας και εκρήγνυται σχεδόν αδιάκοπα από το 1933.

Η Ινδονησία βρίσκεται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μιας περιοχής έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, και φιλοξενεί περισσότερα από 120 ενεργά ηφαίστεια.

Οι αρχές προειδοποίησαν επίσης για πιθανούς δευτερεύοντες κινδύνους, όπως ηφαιστειακές ροές λάσπης, ειδικά κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Ντουκόνο παραμένει υψηλή και οι αρχές δήλωσαν ότι βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Οι αρχές δήλωσαν ότι το ηφαίστειο έχει παρουσιάσει αύξηση στις εκρηκτικές μαγματικές εκρήξεις από τα τέλη Μαρτίου, με σχεδόν 200 εκρήξεις να έχουν καταγραφεί από τις 30 Μαρτίου και μέσο όρο περίπου 95 εκρήξεις την ημέρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:12ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση Λαβρόφ για απειλές κατά των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης: «Θα απαντήσουμε χωρίς δισταγμό»

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοζέ Μουρίνιο!

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τον καιρό του Μαΐου, την αφρικανική σκόνη και το χαλάζι του Αγίου Χριστοφόρου

20:35ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τι συμφώνησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

20:30LIFESTYLE

«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος - Σε κελί προστασίας υπό τον φόβο αντιδράσεων

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Το Game 4 των playoffs της Euroleague

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Τιμητική διάκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές πανικού: Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία σκοτώνει 3 τουρίστες - «Ω Θεέ Μου, Πέθαναν!»

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

19:39ANNOUNCEMENTS

Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο Διακρίνεται Παγκοσμίως στο Πρόγραμμα «Made to Move Communities» της Otis

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fraport Greece: Τι ανέφερε για την απόφαση της Ryanair να παύσει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές δυνάμεις χτυπούν δύο ιρανικά τάνκερ που παραβίασαν τον αποκλεισμό - Βίντεο της επίθεσης

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 58χρονος αγρότης σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Ανακαλύφθηκε γιγαντιαίο ρουμπίνι 11.000 καρατιών - Αξίζει εκατομμύρια

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε στα Μετέωρα - Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Προφυλακιστέος ο επίδοξος ληστής που ξυλοκόπησε και χτύπησε με σίδερο 55χρονο

19:01ΕΥ ΖΗΝ

Αυτή η καθημερινή φυτική πρωτεΐνη αλλάζει αθόρυβα τον κίνδυνο υπέρτασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

20:30LIFESTYLE

«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος - Σε κελί προστασίας υπό τον φόβο αντιδράσεων

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

18:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόστιμο μαμούθ σε Βαλβέρδε και Τσουαμένι - 500.000 ευρώ στον καθένα

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Το Game 4 των playoffs της Euroleague

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Magura: Η ουκρανική υπερ-μηχανή που χτυπά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά - Είναι το ίδιο πλωτό drone που βρέθηκε στην Λευκάδα;

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Και οι έξι σφαίρες πέτυχαν στον κορμό τον Νικήτα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση - Του έδωσε 2 χαριστικές βολές

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - Συνεπιβάτιδα στο αεροπλάνο με μολυσμένο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

16:24LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη aka Amiyiami: Οι φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Άρη Σβολάκη

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ