Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία σκοτώνει 3 τουρίστες: «Ω Θεέ Μου, Πέθαναν!»

Σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Badan Geologi, η γεωλογική υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ινδονησίας, φαίνεται το όρος Ντουκόνο να εκτοξεύει ηφαιστειακό υλικό κατά τη διάρκεια έκρηξης στη Βόρεια Χαλμαχέρα , την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026

Οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες και δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών, ενώ υπάρχει κίνδυνος ηφαιστειακών ροών λάσπης κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων.

Μια έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία, στοίχισε τη ζωή σε τρεις τουρίστες, οι οποίοι αγνόησαν την απαγόρευση να πλησιάσουν, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Η ομάδα των περίπου 20 τουριστών πεζοπόρων ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, όταν το ηφαίστειο στο Όρος Ντουκόνο, ύψους σχεδόν 1.355 μέτρων, στο νησί Χαλμαχέρα εξερράγη εκτοξεύοντας μία πυκνή στήλη τέφρας περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή, και ήταν τόσο ισχυρή, που σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας, οι σεισμογράφοι την κατέγραφαν επί 16 λεπτά.

«Γνώριζαν ότι η αναρρίχηση απαγορευόταν, καθώς το βουνό αποτελεί ζώνη περιορισμένης πρόσβασης λόγω της κατάστασης υψηλής επιφυλακής, αλλά επέμειναν να προχωρήσουν», δήλωσε ο ο αρχηγός της αστυνομίας.

Σημείωσε πως παρά τις προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πινακίδες στην τοποθεσία, «πολλοί άνθρωποι παραμένουν αποφασισμένοι να αναρριχηθούν, οδηγούμενοι από την επιθυμία να δημιουργήσουν διαδικτυακό περιεχόμενο».

Πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν στιγμές πανικού, όταν οι τουρίστες αντιλαμβάνονται ότι οι συνοδοιπόροι τους, είναι νεκροί.

Τρεις άνδρες — δύο από τη Σιγκαπούρη και ένας Ινδονήσιος — έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Έως το απόγευμα της Παρασκευής, 14 ορειβάτες, μεταξύ των οποίων επτά αλλοδαποί, είχαν διασωθεί. Πέντε από τους διασωθέντες αναφέρθηκαν ως τραυματίες.

Οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν τις έρευνες για άλλους ορειβάτες που πιστεύεται ότι προσπαθούσαν να κατέβουν, αλλά οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν επικίνδυνες, δυσκολεύοντας το έργο τους με τα πτώματα να μην είναι δυνατόν να ανασυρθούν.

Το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων έχει απαγορεύσει εδώ και καιρό τις δραστηριότητες σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του Ντουκόνο, επικαλούμενο κινδύνους όπως ηφαιστειακές βόμβες, πτώση τέφρας και τοξικά αέρια.

Το όρος Ντουκόνο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας και εκρήγνυται σχεδόν αδιάκοπα από το 1933.

Η Ινδονησία βρίσκεται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μιας περιοχής έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας, και φιλοξενεί περισσότερα από 120 ενεργά ηφαίστεια.

Οι αρχές προειδοποίησαν επίσης για πιθανούς δευτερεύοντες κινδύνους, όπως ηφαιστειακές ροές λάσπης, ειδικά κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Ντουκόνο παραμένει υψηλή και οι αρχές δήλωσαν ότι βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

Οι αρχές δήλωσαν ότι το ηφαίστειο έχει παρουσιάσει αύξηση στις εκρηκτικές μαγματικές εκρήξεις από τα τέλη Μαρτίου, με σχεδόν 200 εκρήξεις να έχουν καταγραφεί από τις 30 Μαρτίου και μέσο όρο περίπου 95 εκρήξεις την ημέρα.