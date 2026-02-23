BAFTA: Ρατσιστικά σχόλια σε ηθοποιούς του «Sinners» - Η απάντηση του BBC για το... σύνδρομο Τουρέτ

Το BBC ζήτησε συγγνώμη την Κυριακή για την «έντονη και προσβλητική γλώσσα» που ακούστηκε κατά τη διάρκεια των Βραβείων BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, όταν ένας παρευρισκόμενος φώναξε ρατσιστικά σχόλια προς τον Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo.

Ο Jordan και ο Lindo, οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», ανέβηκαν στη σκηνή στο Λονδίνο για να απονείμουν το πρώτο βραβείο της βραδιάς, για τα καλύτερα οπτικά εφέ, στην 79η ετήσια τελετή απονομής βραβείων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και προβλήθηκε στο BBC. Οι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι μαύροι, φάνηκαν να σταματούν για λίγο αφού ακούστηκε ρατσιστική λέξη, σχετικά με το χρώμα του δέρματός τους και στη συνέχεια συνέχισαν την παρουσίασή τους.

Εκπρόσωπος του BBC απέδωσε τα σχόλια σε έναν συμμετέχοντα με σύνδρομο Τουρέτ, το οποίο τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ορίζουν ως «μια πάθηση του νευρικού συστήματος που προκαλεί στους ανθρώπους να κάνουν ξαφνικές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους, που ονομάζονται «τικ»».

«Ορισμένοι θεατές μπορεί να άκουσαν έντονη και προσβλητική γλώσσα κατά τη διάρκεια των Βραβείων Κινηματογράφου BAFTA 2026», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε δήλωση μέσω email στο NBC News. «Αυτό προέκυψε από ακούσια λεκτικά τικ που σχετίζονται με το σύνδρομο Τουρέτ και δεν ήταν σκόπιμο. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε από τη γλώσσα που ακούστηκε».

Το Variety, το οποίο βρισκόταν στην αίθουσα, ανέφερε ότι το σχόλιο δεν ήταν απλά ξέσπασμα. Κάποιος φέρεται να φώναξε «σκάσε γαμώτο» καθώς η πρόεδρος της BAFTA, Sara Putt, έκανε μια εισαγωγική ομιλία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ακτιβιστής Τζον Ντέιβιντσον ήταν ο άνθρωπος που φώναξε το ρατσιστικό σχόλιο και πάσχει από το εν λόγω σύνδρομο. Βρισκόταν εκεί για την υποψηφιότητα της ταινίας «I Swear» (μετάφραση: Βρίζω), η οποία ακολουθεί την ιστορία της διάγνωσης του συνδρόμου Τουρέτ, για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο τίτλος είναι μια αναφορά στις ανεξέλεγκτες βρισιές που σχετίζονται με το σύνδρομο. Το BBC δεν απάντησε σε αίτημα σχετικά με το ποιος φώναξε την προσβολή.

Ο παρουσιαστής των βραβείων BAFTA, Alan Cumming, αναγνώρισε την «έντονη και προσβλητική γλώσσα» που φωνάχτηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

«Μπορεί να ακούσατε κάποια έντονη και προσβλητική γλώσσα απόψε. Αν έχετε δει την ταινία "Ορκίζομαι", θα ξέρετε ότι η ταινία αφορά την εμπειρία ενός ατόμου με σύνδρομο Τουρέτ», είπε ο Cumming στο κοινό. «Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια αναπηρία και τα τικ που ακούσατε απόψε είναι ακούσια, πράγμα που σημαίνει ότι το άτομο που έχει σύνδρομο Τουρέτ δεν έχει κανέναν έλεγχο στη γλώσσα του. Ζητούμε συγγνώμη αν προσβληθήκατε».

https://www.instagram.com/reel/DVF2n7IlC1n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης