Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/11), όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Οι Αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται.