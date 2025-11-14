Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε
Τα ακριβή αίτια θανάτου του 43χρονου διερευνώνται
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/11), όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο άντρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.
Οι Αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται.
