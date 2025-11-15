Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

«Σήμερα δεν ξεκινά μια νέα εποχή για την Κόρινθο. Συνεχίζεται η ίδια θεία ιστορία που άρχισε από τον Απόστολο Παύλο», ανέφερε στον ενθρονιστήριο λόγο του ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος

Newsbomb

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου 

EUROKINISSI
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον νέο της Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη κ. Παύλο, υποδέχθηκε πάνδημα η Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

«Σήμερα δεν ξεκινά μια νέα εποχή για την Κόρινθο. Συνεχίζεται η ίδια θεία ιστορία που άρχισε από τον Απόστολο Παύλο και θα συνεχιστεί έως της συντελείας του αιώνος…». Με αυτά τα λόγια ο νέος Μητροπολίτης Κορίνθου Παύλος, που χαρακτήρισε τον εαυτό του «κρίκο αυτής της αλυσίδας» έκλεισε τον επιβατήριο λόγο του ολοκληρώνοντας την τελετή ενθρόνισης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι τον Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου της Κορίνθου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

ενθρόνιση παύλου

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

μητροπολίτης κορίνθου

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

ενθρόνιση κορίνθου

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Eurokinissi

«Παραδίδω την ψυχή μου, τον εαυτό μου, στον Θεό της αγάπης και σε όλους εσάς» είπε προς τους πιστούς ο νέος Μητροπολίτης, που απευθυνόμενος στους νέους ανέφερε πως θέλει «να αισθάνονται ότι η Εκκλησία τους στηρίζει, τους κατανοεί, τους εμπνέει».

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Ο Μητροπολίτης Παύλος που χαρακτήρισε την Κόρινθο «πόλη σύμβολο, σταυροδρόμι ιστορίας, πνευματικό κέντρο και κοιτίδα πίστεως» υπογράμμισε την πρόθεση του να συνεργαστεί «με σεβασμό και διάκριση» με τις αρχές του τόπου. Αναφέροντας έναν προς έναν τους προκατόχους του, από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό έως και τον άμεσο προκάτοχο του Διονύσιο, θέλησε να δώσει στιγμα συνέχειας του έργου τους. «Η δική μου παρουσία ως επισκόπου δεν έρχεται να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο, αλλά να συνεχίσει το ίδιο έργο με ταπεινότητα και πίστη» είπε χαρακτηριστικά.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Eurokinissi


Αν και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ανακοινώσει πως δεν θεωρεί θεολογικό θέμα αυτό του προσωπικού αριθμού, ο νέος μητροπολίτης Κορίνθου κατέθεσε τη δική του οπτική.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Eurokinissi

Χωρίς να το ονομάσει ευθέως το ζήτημα του προσωπικού αριθμού, αλλά περιγράφοντας το, εμμέσως πλην σαφώς, υποστήριξε ότι «Ζούμε την εποχή όπου η ανθρώπινη ύπαρξή ψηφιοποιείται, όπου ο άνθρωπος κινδυνεύει να μετατραπεί σε αριθμό ή σε δεδομένο» συμπληρώνοντας ότι «Στην εικονική πραγματικότητα, το πρόσωπο απειλείται να χαθεί πίσω από οθόνες και αλγόριθμους».

Συνεχίζοντας το σκεπτικό του υποστήριξε ότι «Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, με τη σοφία των Πατέρων και τη ζωντανή πνευματική της παράδοση, φωτίζει τους πιστούς, εμφυτεύει την αλήθεια στην καρδιά τους και διδάσκει ότι η ζωή με τον Χριστό υπερβαίνει κάθε εφήμερη γοητεία και πειρασμό» και χρησιμοποίησε την φράση του Απόστολου Παύλου από την Α΄Προς Κορινθίους Επιστολή λέγοντας «Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος», το οποίο σημαίνει «Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν είναι όλα προς το συμφέρον μου· όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα υποδουλωθώ σε τίποτε».

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Ο νέος Μητροπολίτης χαρακτήρισε «πλήγμα για την τοπική πνευματική ζωή» το κλείσιμο της εκκλησιαστικής σχολής Κορίνθου ενώ χαρακτήρισε την παιδεία, «δεύτερη μήτρα του ανθρώπου».

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Αύριο στον ίδιο ναό θα τελεσθεί η πρώτη Θ. Λειτουργία του νέου Μητροπολίτη στην καθέδρα του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

21:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για ανέγερση τείχους στον νότο και προσφεύγει στον ΟΗΕ

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία συνεχίζει να… σκορπά τρόμο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας «χτυπά» την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Καθυστερεί» ο χειμώνας για μία ακόμη εβδομάδα - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Με επεισόδια και τραυματίες ξεκίνησαν οι εορτασμοί - Επί ποδός 5.500 αστυνομικοί

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Βλαχοδήμο και Μουζακίτη στην ενδεκάδα

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο που πετάχτηκε στον δρόμο», αναφέρει επιβάτης

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολο «διπλό» η ΑΕΚ, δε δυσκολεύτηκε η Καρδίτσα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Θρίλερ με τουρίστα που αγονείται για 40 ημέρες - Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kαταιγίδα Κλαούντια: Εκκενώσεις σε Ουαλία και Αγγλία - Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία

19:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η πρώτη δικαστική απόφαση - Ποινή φυλάκισης στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα

19:41TRAVEL

Τουβαλού: Απόδραση στην απλότητα - Ο ανεπιτήδευτος προορισμός στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού ωκεανού

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας», λέει επιβάτης

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή οι καταγγελίες και οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον οίκο ευγηρίας - Τρύπια σεντόνια, απίστευτη ζέστη και χαστούκια στους ηλικιωμένους

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο που πετάχτηκε στον δρόμο», αναφέρει επιβάτης

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα - Πότε λήγει η διορία

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

19:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η πρώτη δικαστική απόφαση - Ποινή φυλάκισης στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτική καταγγελία για κακοποίηση γιαγιάς σε οίκο ευγηρίας – «Ήταν μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

21:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Βλαχοδήμο και Μουζακίτη στην ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ