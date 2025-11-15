Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

Τον νέο της Ποιμενάρχη, Μητροπολίτη κ. Παύλο, υποδέχθηκε πάνδημα η Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

«Σήμερα δεν ξεκινά μια νέα εποχή για την Κόρινθο. Συνεχίζεται η ίδια θεία ιστορία που άρχισε από τον Απόστολο Παύλο και θα συνεχιστεί έως της συντελείας του αιώνος…». Με αυτά τα λόγια ο νέος Μητροπολίτης Κορίνθου Παύλος, που χαρακτήρισε τον εαυτό του «κρίκο αυτής της αλυσίδας» έκλεισε τον επιβατήριο λόγο του ολοκληρώνοντας την τελετή ενθρόνισης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι τον Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου της Κορίνθου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI Eurokinissi

«Παραδίδω την ψυχή μου, τον εαυτό μου, στον Θεό της αγάπης και σε όλους εσάς» είπε προς τους πιστούς ο νέος Μητροπολίτης, που απευθυνόμενος στους νέους ανέφερε πως θέλει «να αισθάνονται ότι η Εκκλησία τους στηρίζει, τους κατανοεί, τους εμπνέει».

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Ο Μητροπολίτης Παύλος που χαρακτήρισε την Κόρινθο «πόλη σύμβολο, σταυροδρόμι ιστορίας, πνευματικό κέντρο και κοιτίδα πίστεως» υπογράμμισε την πρόθεση του να συνεργαστεί «με σεβασμό και διάκριση» με τις αρχές του τόπου. Αναφέροντας έναν προς έναν τους προκατόχους του, από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό έως και τον άμεσο προκάτοχο του Διονύσιο, θέλησε να δώσει στιγμα συνέχειας του έργου τους. «Η δική μου παρουσία ως επισκόπου δεν έρχεται να προσθέσει ένα νέο κεφάλαιο, αλλά να συνεχίσει το ίδιο έργο με ταπεινότητα και πίστη» είπε χαρακτηριστικά.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI Eurokinissi



Αν και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ανακοινώσει πως δεν θεωρεί θεολογικό θέμα αυτό του προσωπικού αριθμού, ο νέος μητροπολίτης Κορίνθου κατέθεσε τη δική του οπτική.

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI Eurokinissi

Χωρίς να το ονομάσει ευθέως το ζήτημα του προσωπικού αριθμού, αλλά περιγράφοντας το, εμμέσως πλην σαφώς, υποστήριξε ότι «Ζούμε την εποχή όπου η ανθρώπινη ύπαρξή ψηφιοποιείται, όπου ο άνθρωπος κινδυνεύει να μετατραπεί σε αριθμό ή σε δεδομένο» συμπληρώνοντας ότι «Στην εικονική πραγματικότητα, το πρόσωπο απειλείται να χαθεί πίσω από οθόνες και αλγόριθμους».

Συνεχίζοντας το σκεπτικό του υποστήριξε ότι «Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, με τη σοφία των Πατέρων και τη ζωντανή πνευματική της παράδοση, φωτίζει τους πιστούς, εμφυτεύει την αλήθεια στην καρδιά τους και διδάσκει ότι η ζωή με τον Χριστό υπερβαίνει κάθε εφήμερη γοητεία και πειρασμό» και χρησιμοποίησε την φράση του Απόστολου Παύλου από την Α΄Προς Κορινθίους Επιστολή λέγοντας «Πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν, αλλ’ ουκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος», το οποίο σημαίνει «Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν είναι όλα προς το συμφέρον μου· όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα υποδουλωθώ σε τίποτε».

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Ο νέος Μητροπολίτης χαρακτήρισε «πλήγμα για την τοπική πνευματική ζωή» το κλείσιμο της εκκλησιαστικής σχολής Κορίνθου ενώ χαρακτήρισε την παιδεία, «δεύτερη μήτρα του ανθρώπου».

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου Παύλου / EUROKINISSI

Αύριο στον ίδιο ναό θα τελεσθεί η πρώτη Θ. Λειτουργία του νέου Μητροπολίτη στην καθέδρα του.

Διαβάστε επίσης