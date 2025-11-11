Βαρθολομαίος: «Βλασφημία να αποκαλούνται "στρατιώτες Χριστού" όσοι αφαιρούν ανθρώπινες ζωές»

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, χοροστάτησε την Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, στον Μ. Εσπερινό που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Υψωμαθείων.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Φώτιος Πουλόπουλος.

Μετά τον Μ. Εσπερινό ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, είπε ότι κάθε φορά που επισκέπτεται τους ναούς και τις Κοινότητες της Πόλεως ως Αρχιεπίσκοπος και Ποιμενάρχης αυτής, αισθάνεται ως πραγματικός προσκυνητής, «όχι απλώς των κτιρίων των ναών, αλλά του ζωντανού ναού που είναι οι Χριστιανοί μας, εσείς όλοι, ο λαός του Θεού, ο μετέχων εις την βασιλικήν ιερωσύνην του Χριστού».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Ακόμη και όταν οι Εκκλησίες και οι Κοινότητές μας δεν έχουν την παλαιάν των αίγλην και δόξαν, αλλά δίδουν φαινομενικώς την εντύπωσιν καταλοίπων των παλαιών καλών χρόνων, και πάλιν ομιλούν περί της πληρότητος εκείνης της ζωής, εις την οποίαν μας έχει καλέση ο Κύριος. Πάντοτε βλέπουμε εις αυτές μίαν μόνμον διάστασιν της ζωής, της εν Χριστώ ζωής, η οποία είναι αιώνιος και ακατάλυτος και ανεπηρέαστος από τον χρόνο και τους άλλους φθοροποιούς εξωτερικούς παράγοντες.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Φωτο: Νίκος Παπαχρήστου

Η ζωή για τον Χριστιανό έχει κατά βάθος ένα νόημα θρησκευτικό. Κάθε ενέργειά του είναι και πρέπει να είναι διακονία προς τον Θεό, τον δημιουργό και σωτήρα του, αλλά και προς τον συνάνθρωπο, τον πλησίον, τον «ηγαπημένον» του Θεού. Όταν αυτή είναι η περί ζωής θεώρησί μας, τότε δεν υπάρχουν περιθώρια για απαισιοδοξία, απογοήτευσι, απόγνωσι. Τότε, πέραν των προσκαίρων, των ορωμένων, των παροδικών, θα βλέπουμε τα μόνιμα και αόρατα, διά τα οποία και επλάσθημεν, προς τα οποία και κατατείνομεν!»

O Πατριάρχης αναφέρθηκε και στον επίσης τιμώμενο την ίδια ημέρα Όσιο Θεόδωρο τον Ομολογητή, Ηγούμενο της γειτονικής Μονής Στουδίου, ο οποίος, όπως τόνισε, «αγωνίσθηκε διά την προσκύνησιν των ιερών εικόνων εναντίον των Εικονομάχων και διά την προάσπισιν της σχέσεως συναλληλίας, δηλαδή συνεργασίας, μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, καταγγέλλων την καθυπόταξιν της πρώτης εις την κοσμικήν εξουσίαν».

Για το αδούλωτο φρόνημα και τους αγώνες του υπέρ των αρχών του, συνέχισε ο Πατριάρχης, ο Ηγούμενος Θεόδωρος εξωρίσθηκε κατ᾽ επανάληψη, αλλά έμεινε απτόητος, ακατάβλητος, γενναίος, όπως ακριβώς αρμόζει στους στρατιώτες και αγωνιστές του Χριστού, όπως αρμόζει σε κάθε Χριστιανό.

«Αυτό το μήνυμα της πιστότητος, της καρτερίας και της αγωνιστικότητος ακούομεν από το γειτονικόν Στούδιον και αυτό διδασκόμεθα και από τον βίον του εξ Αιγύπτου Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά. Αυτό μεταδίδουμε απόψε και σε όλους εσάς τους παρόντες και συμπροσευχομένους προς ενίσχυσιν και παραδειγματισμόν. Ο κάθε ένας από εμάς, στον δικό του τομέα και στο δικό του περιβάλλον, καλείται να αναδειχθή πιστός στρατιώτης Χριστού και γενναίος αγωνιστής στη μάχη κατά των παθών. Αυτή η τόσο απλή αλλά θεμελιώδης αλήθεια της πίστεώς μας έχει, δυστυχώς, κατά καιρούς υποστή βάναυσον παραποίησιν. Εσχάτως μάλιστα έχει χρησιμοποιηθή κατά κόρον ως δικαιολογία, κυριολεκτικώς ως πρόφασις "εν αμαρτίαις", για την εισβολή και τον αποτρόπαιο πόλεμο της Ρωσσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας. Δεν έχει καμμία σχέσι ο πνευματικός αγώνας εκάστου εναντίον των παθών του, με το δράμα που εξελίσσεται επί τρία και πλέον έτη στην πολύπαθη Ουκρανική γη. Όπως έχουμε επισημάνει πολλάκις, δεν είναι "ιερός", αλλά διαβολικός ο πόλεμος αυτός. Συναφώς, είναι βλασφημία να αποκαλούνται "στρατιώτες Χριστού" και "ήρωες της πίστεως" όσοι καλούνται και υποχρεούνται να αφαιρέσουν ανθρώπινες ζωές εν ονόματι του Ζωοδότου!»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος / Φωτο: Νίκος Παπαχρήστου

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Παναγιώτατος, εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκειά του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο, Επόπτη της Περιφερείας Υψωμαθείων, «διά την εύορκον διακονίαν του τόσο στην ιστορική αλλά συνάμα απαιτητική αυτή περιφέρεια της καθ᾽ ημάς Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, όσο και στην περίπυστον επαρχίαν του, την Ιεράν Μητρόπολιν Σηλυβρίας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην χοροστασία του κατά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Νεκταρίου, την περασμένη Κυριακή, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από χίλιοι προσκυνητές από την Ελλάδα και την Πόλη.

Επίσης, επαίνεσε τον εφημέριο του Ναού Αιδεσ. κ. Στυλιανό Ζωγραφίδη, καθώς και την Εκκλησιαστική Επιτροπή, και όλους τους συνεργάτες τους, για το επιτελούμενο έργο στην Κοινότητα.

Τον Παναγιώτατο προσφώνησε προηγουμένως με λόγους σεβασμού και αφοσιώσεως ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας.

