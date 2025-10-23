Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Το Φανάρι στηρίζει διαχρονικά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Βαρθολομαίος για τον εορτασμό της Νίκαιας: Δεν διανοούμαστε απόντα τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε πρόσκληση προς το Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο να συμμετάσχει στις 28 Νοεμβρίου στον εορτασμό της 1.700ης επετείου από την Α' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, μαζί με τον Πάπα Ρώμης Λέοντα ΙΔ' και τους πατριάρχες Αλεξανδρείας Θεόδωρο και Αντιόχειας Ιωάννη, καθώς και να παραστεί στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Θρόνου στο Φανάρι, στις 30 Νοεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

«Εις το ιστορικόν αυτό γεγονός, απτήν εκδήλωσιν ενότητος Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανοσύνης, των τεσσάρων Πατριαρχών της Ανατολής και του Πατριάρχου της Δύσεως, της Πενταρχίας των Πατριαρχών, δεν δυνάμεθα να διανοηθούμε απόντα τον διάδοχον Ιακώβου του Αδελφοθέου» δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, προσθέτοντας: «Προσευχόμεθα και αναμένομεν την θετικήν ανταπόκρισιν του Μακαριωτάτου αδελφού Πατριάρχου Θεοφίλου, ανταπόκρισιν εις την ιστορικήν ευθύνην και εκείνου "υπέρ της των πάντων ενώσεως"».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στον ναό του Αγίου Γεωργίου Νεοχωρίου, στον Βόσπορο, που είναι ένα από τα τρία μετόχια του Πανάγιου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, στον εσπερινό της θρονικής εορτής του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κατά την οποία τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων.

Στην ομιλία του, ο κ.κ. Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος στον αρχιεπίσκοπο Ανθηδώνος κ. Νεκτάριο, επίτροπο του Πανάγιου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρθηκε στους μακραίωνας δεσμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και ιδιαίτερα στη διαχρονική στήριξη που προσέφερε η Πρωτόθρονος Εκκλησία των Ορθοδόξων προς την Αγιοταφιτική Αδελφότητα.

Αναλυτικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε στην ομιλία του:

«Η σημερινή εν τη προσευχή και τη δεήσει επικοινωνία των δύο Εκκλησιών μας, είναι ένας επί πλέον κρίκος στην αλυσίδα των αδελφικών σχέσεών μας και εις ημέρας δόξης και ευκλείας και εις καιρούς δυσχειμέρους. Η προσοχή και η τιμή της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας των Ορθοδόξων προς την διάδοχον του "Τάγματος των Σπουδαίων" μοναχών Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα, τον άγρυπνον φύλακα και φρουρόν των παναγίων προσκυνημάτων της αμωμήτου ημών πίστεως υπήρξαν αμείωτοι διά μέσου των αιώνων.

Η μεσολάβησι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας παρά τω Βυζαντινώ Αυτοκράτορι και αργότερον παρά τη Υψηλή Πύλη και ταίς λοιπαίς εν τη πρωτευούση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Διπλωματικαίς Αποστολαίς υπέρ των δικαίων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων· η συμμετοχή αυτού εις την επί τι διάστημα χρόνου εν τη Πόλει του Κωνσταντίνου, διά την χαλεπότητα των επιτοπίων εν τη Αγία Γη περιστάσεων, τελουμένην εκλογήν των Πατριαρχών Ιεροσολύμων· η έκδοσις Πατριαρχικών Σιγιλλίων και άλλων εγγράφων δι᾽ ων επετρέπετο εις τους Πατριάρχας Ιεροσολύμων ή εις τους εκπροσώπους αυτών η συλλογή εράνων εντός του κλίματος της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας υπέρ του Παναγίου Τάφου, ως και η επίσης εντός της δικαιοδοσίας αυτού εγκαθίδρυσις Αγιοταφιτικών Μετοχίων, όπως εδώ εις Νεοχώριον· το άμεσον και έμπρακτον ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά την αντιμετώπισιν και επίλυσιν του οικονομικού προβλήματος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο είχε άμεση σχέσι προς τον αγώνα αυτού εναντίον των προσηλυτιστικών τάσεων και ενεργειών εις το έδαφος αυτού και πολλές άλλες παρόμοιες ενέργειες, αποτελούν όλες διαχρονικές οφειλετικές εκδηλώσεις του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου προς την Σιωνίτιδα Εκκλησία.

Σας διαβεβαιούμε, άγιε επίτροπε, ότι και σήμερα, αλλά και εις το μέλλον, πάντοτε, είμεθα έτοιμοι να δώσουμε ζώσαν μαρτυρίαν των αδελφικών μας αισθημάτων και να συνεχίσουμε την τιμίαν αυτήν παράδοσιν παροχής κάθε βοηθείας και συνδρομής προς την αδελφήν Εκκλησίαν των Ιεροσολύμων. Σας προτρέπουμε δε να διαβιβάσετε τον αδελφικό μας ασπασμό προς τον Μακαριώτατον Ηγούμενον της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και Πατριάρχην κύριον Θεόφιλον, επί τη ιερά μνήμη του προκατόχου αυτού Ιακώβου του Αδελφοθέου».

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τη θεία λειτουργία, που τελέστηκε, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με την ευκαιρία της 34ης επετείου από την εκλογή του. Αργότερα, το μεσημέρι, δέχθηκε τις ευχές της εν Τουρκία Ιεραρχίας του Θρόνου και παρακάθισαν όλοι στο εόρτιο γεύμα στο Πατριαρχείο.

